Lørdag kan han vinne Spellemannpris i to kategorier, «Årets gjennombrudd» og «Årets indie».

– Det er en stor ære å være nominert. Jeg har alltid tenkt at det er en big deal, og hvis du vinner Spellemann har du klart noe, sier han til NRK.

Da Boy Pablo, eller Nicolás Pablo Rivera Muñoz, postet musikkvideoen til «Everytime» som var låten han slo gjennom med på YouTube, var videoen ment som moro. Han håpet at familie og venner ville like den.

Nå har den snaut 20 millioner avspillinger.

Nicolás Muños tror han rett og slett var heldig med tiden da han la sin første låt ut på YouTube. Da hadde indiepop vært populært de siste 3-4 årene.

Indiepop Ekspandér faktaboks Indiepop som en sjanger har sine røtter i åttitallets Storbritannia.

Selve navnet er en forkortelse for «independent pop» og er i utgangspunktet kun en betegnelse på popmusikk utgitt på uavhengige plateselskap.

Det finnes ingen klar og entydig definisjon på indiepop som en sjanger men den utviklet seg fra den britiske punk, post-punk og Do-It-Yourself (DIY) scenen.

Band som Television Personalities, Orange Juice og The Pastels, for å nevne noen, spilte pop, gjerne inspirert av sekstitallets gitarpop.

Rytmen i hodet

– Jeg visste ikke noe om den bølgen før vi slo gjennom, og folk begynte å sammenligne oss. Jeg hadde aldri hørt om det. Plutselig forstod jeg at min sjanger var i vinden. Jeg hadde ikke tenkt et sekund over at musikken kunne være en del av noe større, sier han.

Boy Pablo har turnert med musikken sin verden rundt i et år nå. Neste måned venter en av verdens største musikkfestivaler, Coachella-festivalen i USA. Der er han eneste nordmann i år. Foto: William Glandberger

Ofte oppstår låtene hans fra en fengende rytme i hodet.

– Så finner jeg et gitarspill, setter noen akkorder på rytmen, eller som på «Losing You» hvor jeg begynte med trommer, så basslinjen.

Da han gikk i studio for å spille inn «Losing You», var ikke låten ferdig. Han manglet både refrenget og noen vers. Han hadde bare tenkt på hvordan melodien skulle høres ut.

– Jeg nynnet på melodien til den uferdige låten og formet noen ord. I studio laget jeg versene, og overgangene. Låten ble til der og da, forteller han til NRK.

Han liker ikke å foreslå nye låter for andre, ikke en gang for bandet sitt. Han trenger å skrive dem alene. Og teste dem ut hos svogeren som driver musikkstudio.

– En jeg kan drite meg ut for.

– Jeg så ikke på meg selv som vokalist, i utgangspunktet. Så dette med melodinjen er skjørt for meg, sier han.

YNGST: Nicolás Pablo Rivera Muñoz er oppvokst i en familie der alle driver med musikk. Han er yngst i søskenflokken. – Jeg tror far kan spille absolutt alle mulige instrumenter, sier Nicolás Muñoz.

Beatles og punk

Som barn, i 4-5-årsalderen hørte han Beatles i bilen. Det var søsterens CD. Det var da han ble, som han sier selv, forelsket i musikk.

– De har glade låter, og har hatt innflytelse. Det inspirerte meg til å ville bli musiker.

Men han likte også storebrorens punkplater.

Alt fra Sondre Lerche, punkbandet The Ramones og rockebandet Blink-182, til latinamerikansk musikk har formet musikken hans i dag.

– Jeg har funnet min sound, men vil gjerne utfordre den. Hvis fansen ikke er der lenger da, var det bare hypen de likte, ikke min musikk, sier Boy Pablo.

PIRKETE: – Plutselig låter ingenting kult, neste dag låter fengende igjen. Prosessen fra at noe føles dritkult til dritt og igjen til verdens beste, kan være slitsom, sier Boy Pablo om å skrive låter. Foto: akam1k3

Glad fyr

– Jeg er en glad fyr, og omringet av glade mennesker bare, svarer han på spørsmål om hva det kommer av at han lager så mange låter som høres glade ut.

Triste følelser er riktignok også til stede i låtene hans.

– Selv om noen av låtene kan ha med triste følelser, har jeg ingen depressive låter. Jeg oppfatter ikke meg selv som en trist fyr. Jeg liker å være glad, sier han.

Desstuen er han glad for å få spille på Spellemann-showet lørdag. Enten han vinner pris eller ikke.

Boy Pablo Foto: Kim Erlandsen / NRK Ekspandér faktaboks Født i 1998, Bergen

Vokalist, låtskriver, gitarist og trommis

Slapp første låt, «Flowers» i 2016

Slo gjennom på YouTube med låten «Everytime» våren 2017.

Studerte ved Kongshaug Musikkgymnas i Os, utenfor Bergen.

Turnerte 2018 i USA, Europa og Asia.

I april 2019 spiller han som eneste nordmann på Coachella-festivalen i California, USA. Den er en av verdens største musikkfestivaler.

Spilt på blant annet de norske festivalene Øya, Bergenfest og Slottsfjell.

Slapp første EP, «Roy Pablo», 2017.

Slapp sin andre EP, «Soy Pablo», 2018.

Var Ukas Urørt på NRK i 2016

Prisbelønnet som Årets nykommer, under P3 Gull 2018

Nominert til Spellemannsprisen 2019 i to kategorier: Indie/alternativ og Årets gjennombrudd & Gramostipend.

