Bookis får ikke «pante» nyutgitte bøker

Bookis.com er en nettplattform som selger nye bøker, og i tillegg lar brukerne selge sine egne brukte bøker. Forrige uke lanserte de «bokpant»-tjenesten, der de kjøper tilbake brukte bøker fra kundene sine.

Tjenesten går ut på at kundene kan velge bokpant når en bokbestilling er bekreftet. Da henter Bookis boken tilbake etter maksimalt 45 dager, og man får tilbake 50 kroner.

Aschehoug reagerte raskt, og mente at nettplattformen brøt «fastprisavtalen» i Bokavtalen. Den sier at bokhandlere ikke kan gi mer enn 12,5 prosent rabatt fra en ny bok er utgitt til 1. mai året etter.

Bakgrunn: Aschehoug nekter nettbutikk å selge deres bøker

Bokavtalen er inngått mellom Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen, og de har nå konkludert i denne saken.

ADVOKAT: Mathias Lilleeng i advokatfirmaet Bing Hodneland. Foto: NRK

De mener Bookis.com bryter fastprisavtalen, fordi bokpanten er en tjeneste som knytter seg til salg av nye bøker.

– Så lenge pantetjenesten er koblet til fastprisbøkene, virker den som en motivator for kundene til å kjøpe boken hos Bookis og ikke hos andre forhandlere, sier advokat Mathias Lilleengen i advokatfirmaet Bing Hodneland, som har utarbeidet konklusjonen på vegne av Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen.

Lilleengen legger til at han mener selve tjenesten er flott.

– Den kan gjerne benyttes på friprisbøker, men begrensningen ligger på fastprisbøker.

– Har endret og utvidet «bokpanten»

Medgründer og markedssjef Lasse Brurok i Bookis sier han ikke er overrasket over konklusjonen.

– Men vi har levd i troen frem til nå, sier Brurok til NRK.

Han sier pantetjenesten ble lansert med et ønske om å gi norske bokkunder en mulighet til å spare penger samtidig som de bidrar i klimadugnaden.

BOOKIS: Medgründer og markedssjef Lasse Brurok. Foto: Oliver Gjølberg

– Vi respekterer foreningenes avgjørelse, og har nå endret bokpanten og utvidet den, sier han.

Det blir ikke lenger mulig å få pant på bøker som faller under fastprisavtalen, men tjenesten utvides slik at også bøker som er kjøpt andre steder kan pantes hos Bookis, så lenge de ikke faller under fastprisavtalen.

Mener bokbransjen ikke følger med i tiden

– Bokavtalen i seg selv verner om forfatterne og bredden, og det syns vi er positivt. Men man kan ikke holde igjen på innovasjon, og hva forbrukerne ønsker, mener Brurok.

Han mener konklusjonen fra Bokhandlerforeningen og Forleggeforeningen understreker at bokbransjen ikke følger med i tiden.

– De jobber for å opprettholde bransjen slik det var i går. Vi jobber hardt for å gjøre noe nytt, og gjøre bokbransjen mer «sexy», sier han med et smil.

Bokhandlerforeningens rådgiver Elin Øy, sier ideen til Bookis er innovativ og spennende.

– Men de må som andre forhandlere forholde seg til Bokavtalen. Jeg tror det er fullt mulig å kombinere miljøbevissthet og gode litteraturpolitiske ordninger som fastprisordningen, legger hun til.