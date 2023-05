Det ligg noko sårt i den nye novelle­samlinga til Margaret Atwood.

Med det meiner eg ikkje at forfattaren bak TV-serien «The Handmaid’s Tale» ikkje er like skarp som før, eller like full av den litterære fantasien som får oss til å sjå sjølve livet på ein ny måte.

Nei, det er meir som om alderen har sige inn. Atwood er no 83 år gammal, ho er blitt enkje, og det er nett erfaringane til ei gammal, livsklok kvinne som fyller samlinga.

Ho er fersk av året, sjølv om nokre av forteljingane har vore publiserte i ulike tidsskrift tidlegare.

Vaken omsetjar

«Ryper i solnedgang» inneheld femten forteljingar. Dei tre fyrste går under over­skrifta «Tig & Nell», dei åtte neste under «Min onde mor», medan dei siste fire samlar seg under merke­lappen «Nell & Tig».

Då er Nell blitt enkje, Tig er borte, men samstundes er han sterkt nærverande i minna ho hentar fram.

Her vil eg rette merksemda mot omsetjar Inger Gjelsvik. Ho er medviten om nyansane i språket Atwood nyttar – som òg blir diskuterte i teksta – og hentar fram omgrep og vokabular som var hippe på 1960- og 1970-talet, men som no ber preg av noko forelda.

Kven seier ludder eller flyfille i dag?

Som ein skjønar, er Atwood sine feministiske stand­punkt til stades, som alltid. Og tittelen er endå betre på norsk enn på engelsk, dersom det er mogleg. «Old Babes in the Wood» har færre tydingar, tenkjer eg, enn «Ryper i solnedgang».

Hatten av, Gjelsvik!

Då og no

Både i forteljingane om Nell og Tig og nokre av dei andre møter vi folk som ser attende på noko som hende for mange år sidan.

Det er her nostalgien kjem inn. Han er ikkje sjenerande, det blir meir som ein kjensle­var stans i notida, der eit menneske gjer opp status og tenkjer etter kva som gav meining i alle kvar­dagane som fylgde etter kvarandre.

Slik kan Atwood minne om ein forfattar som Elizabeth Strout, eller kvifor ikkje Alice Munro, som kan hende er den mest kjende novelle­forfattaren frå Canada?

Så syner det seg at Atwood, som vel har hausta mest åtgaum for romanane sine, også er ein framifrå novellist.

Dette er den ellevte samlinga hennar, så ei novise i sjangeren er ho så langt ifrå.

BOOKERPRIS: Margaret Atwood tok imot Bookerprisen i 2019 for romanen «The Testaments», som er ein oppfølgjar til «The Handmaid's Tale» («Tjenerinnens beretning») frå 1985. Foto: Alastair Grant / AP

Skildrar tida vår

Men Atwood hadde ikkje vore Atwood om ikkje ho nytta orda til å skildre overraskande blikk på den verda vi lever i.

I «Samtale med en død» møter ein nolevande forfattar sjølvaste George Orwell (ja, han som skreiv dei klassiske dystopiane «1984» og «Animal Farm») og diskuterer kva for oppdikta tilhøve han skreiv om på 1940-talet som er blitt realitetar i dag, og kvar han bomma.

Korleis ser han på overvakinga som sosiale medium fører med seg, og kva meiner han om den aukande politiske polariseringa? Korleis vil han reagere på kanselleringa som mange kunstnarar vert utsette for i dag?

Det blir ein svært underhaldande og under­fundig prat.

I «Utålmodige Griselda» skal ein blekksprut-liknande skapnad frå ein annan galakse roe ned menneske som er internerte som følge av ein truande pandemi. Det gjer han ved å fortelje historier frå jorda, ein klote som han jo ikkje kjenner til.

Mangel på omgrep og kreative språklege løysingar blir latter­vekkjande, til dømes når han skildrar mat med felles­omgrepet snask. Seinare skildrar han ein ridetur på ein snask, for kva er vel snasket før det blir snask? Blekk­spruten er kjøttetar, må vite.

I ei anna av historiene tar ein snigel bustad i ei kvinne, litt av ei sjelevandring!

Her òg blir menneske­livet og våre naturlege handlingar tematiserte frå blikket til ein utan­forståande. Det er smart gjort – her kan Atwood minne om Tor Åge Bringsværd eller den fantastiske illustratøren og barnebok­forfattaren Shaun Tan, som heller ikkje går av vegen for å skildre utanfor­skap på surrealistisk vis.

Kjærteikn og kritikk

Margaret Atwood er ein uredd forfattar, alltid skarp og original. Ikkje alle forteljingane er like sterke, nokre av dei blir nærast som utkast til ein roman. Då blir dei for utflytande og omstendelege. Men dei er i mindretal.

Så kva for essens trekk eg ut av samlinga? Dette er Atwood slik vi kjenner ho: Leikande, nyfiken, skarp.

Lat meg avslutte med eit sitat frå historia om Hypatia, matematikaren i Alexandria, som 400 år etter Kristus blei myrda på heslegaste vis. Ho blei flådd levande. Var det fordi ho var kvinne, eller fekk ho for mykje makt?

Lakonisk summerer Atwood opp eine­talen hennar, som Hypatia held etter at ho er daud:

Jeg prøver å se lyst på det: Jeg slapp å utholde ydmykelsene som følger av å være veldig gammel. Hva er å foretrekke, spør jeg meg selv, sølepytt eller solnedgang? Begge deler har sin sjarm. «Ryper i solnedgang» av Margaret Atwood