Bokhandlere gjemmer Juritzen-bok i butikkhyllene

For tiende året på rad gir Arve Juritzen sitt forlag ut påskebøker med novellesamling fra forskjellige forfattere og en quiz-bok. Det er derimot coveret og ikke novellene som får mest oppmerksomhet.

På forsiden av bøkene er det en kylling. Den ene boken viser at kyllingen er korsfestet, mens den andre boken viser en kylling bærende på et spørsmålstegn, slik Jesus skal ha båret korset.

I dagens Ukeslutt sier kommentator i det kristne tidsskriftet Norge i dag, Trine Overå Hansen, at dette er et usmakelig cover. Flere steder har kristne bokhandlere gjemt bort boken i hyllene.

– Hadde jeg vært en kristen bokhandler hadde ikke den boken blitt tatt inn i det hele tatt, sier hun.

– Vi tror på en hellig Gud, og da skal vi ikke dra det ned i søla på den måten der. Det er mange kristne som tror på påskeevangeliet, og av respekt for dem bør vi holde oss for gode til å gå ned på det lave nivået der, raser hun.

- Bruke de på en ny måte

Arve Juritzen sier ideen bak bokomslagene var å ta påskeklisjene og påskesymbolene og bruke de på en ny måte.

– Jeg har lenge hatt lyst til å bruke korset, fordi jeg er selv kristen og sitter i Menighetsrådet, og er veldig opptatt av at det kristne budskapet, grunnen til at vi feirer påsken, kommer lengre og lengre bak sjokolade, kyllinger og påskekrim for den sagts skyld.

VIKTIG MED HUMOR: Arve Juritzen mener det er bra å ta litt humor inn i kristenlivet. Foto: Sindre Løkstad / NRK

Det er viktig å bruke de kristne symbolene i andre sammenhenger, slik at de på en måte fortsatt er levende, og at de ikke står og støver ned for noen få bak trukne gardiner, sier han.

– Også tenker jeg at det er veldig «ålright» å ha litt humor inn i kristen livet og smile litt.

– Men er korsfestelsen en klisje eller noe hellig?

– Det er noe hellig. Det er et av de tunge, viktige symbolene for hva påske egentlig er, også blander vi det da med en klisje som kyllingen har blitt.