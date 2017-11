Småbarnsmødre snakker ut om livet med baby – i diktform, med humor og illustrasjoner.

– Det er kjempekult! Nå blir jeg så gira og glad!

Småbarnsmor, komiker og dønn ærlige Sigrid Bonde Tusvik har selv snakket pip åpent om hvordan underlivet hennes revnet med både første- og andremann.

– Det koster meg ingenting å snakke om dette. Ingen er tjent med at folk går rundt og tisser på seg og går inn i dype depresjoner fordi de ikke har noen å dele med, sier komiker Sigrid Bonde Tusvik.

Sigrid Bonde Tusvik i 2014 med sin førstefødte. Foto: Kirsti Kraft / NRK

At flere nå velger å snakke om alt det som ikke er pastellfarget med graviditet, fødsler og småbarnsliv synes hun er fantastisk.

– Alt man hører om, er jo hvor fint det er. Når det nå kommer diktbøker om dette, så kan man jo sitte med de blødende brystvortene sine og skjønne at det er flere som har det sånn, sier Tusvik entusiastisk.

Her er bøkene som gjør at ting kanskje ikke føles så håpløst lenger:

1. Om kolikk og blod fra puppene

Diktene handler om alt fra å arve klær i vanvittige mengder, om å ikke ville være sammen med babyen sin, om nettbrett og Elsa i Frost, om rotehus, plastelina mellom tærne – og babyplager som strengt tatt evolusjonen burde tatt seg av.

Kristin Storrusten er tobarnsmor og skjønnlitterær debutant med diktboken «Barsel» utgitt på Tiden Norsk Forlag (2017).

Tenk at evolusjonen har latt kolikk passere

Får deg til å tvile på opplegget, eller Fra «Barsel» av Kristin Storrusten

2. Om å bare passe crocs og om sprutbæsj på genseren

Og om det å få dun over på steder på kroppen som aldri har hatt hårvekst.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Illustrasjonene til Line Severinsen tok verden (og da mener vi verden!) med storm på Instagram. Severinsen er utdannet animatør og tegningene hun laget da hun ble gravid ble raskt en internasjonal suksess. Nå har det blitt til to bøker: «Gratulerer, du er gravid» og «Full pupp - om søvnmangel, gulping og verdens herligste følelse» (Aschehoug).

Med få ord, men med beskrivende tegninger viser hovedpersonen frem hverdagssituasjoner som mange nok kan kjenne seg igjen i. For eksempel det å se for seg en fødsel med regnbuer og enhjøringer, men ende opp med å hyle etter bedøvelse. Illustrasjoner som viser at morgenkvalmen slett ikke begrenser seg til morgentimene, graviditetsgløden som aldri kommer og det å aldri være alene på do.

3. Om nye tidsregninger

Hele verden må skisses opp på nytt når man får barn og det er det diktboken til Cathrine Grøndahl handler om. Boken «Jeg satte mitt håp til verden» kom ut i 2009 (Gyldendal) og handler om å leve i tidssoner som styres av melk og søvn, og at det kan føles som om man lever i en vaskemaskin.

Diktene handler om kjærlighet, om kropp, lykke og om barnehagesavnet.

Jeg henger over stolen,

blør i dusjen

og gråter på rommet

Kroppen er en pære

som lyset har forlatt

Men se på ham! Utdrag fra diktet «Jeg henger over stolen», Cathrine Grøndahl

4. Om idyll og kollaps

Barna blir større. De blir det. Og da skal man gjerne tilbringe kvalitetstid med dem. Hadde man bare ikke vært så innmari trøtt! Jade Nordahl jobber til vanlig i NRK, men legger ut tegnede glimt fra hverdagslivet på instagramkontoen sin.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Fra før har Nordahl gitt ut boken «Et år i ammetåka» om det å være sliten og nybakt mamma, og i år kom boken «Kvalitetstid» (Spartacus) som skildrer hvor fort det kan gå fra tindrende lykke til fullstendig kollaps på grunn av eiesyke toåringer som ikke vil dele. Eller bare et bilde av det å våkne med en breddfull bleierumpe i ansiktet.

5. Om å elske barna sine, men av og til hate å være mamma

I fjor kom boken «La mamma bæsje i fred» (Panta forlag), skrevet av svensken Malin Meekatt Birgersson.

Boken består av tekster fra bloggen hennes, hvor hun skriver om alt fra å true barnet sitt til å pusse tennene, om å bli tisset på og følelsen av hundre prosent verdiløshet fordi andre mammaer ser ut til å klare alt - og samtidig har perfekte interiørblad-hjem.