Gitaristen Eivind Aarset tildelt Buddy-prisen

Gitaristen Eivind Aarset er tildelt Buddy-prisen, norsk jazz’ høyeste utmerkelse, for 2021. Aarset er en ettertraktet sessoionmusiker, og er kjent for sine gitarlandskaper av lyd, men også for mer trad gitarlyder. «Han har i høy grad bidratt til at jazzen som kunstform har utviklet seg i sin egen samtid», sier Norsk jazzforum i sin begrunnelse.

Magasinet Jazztime hadde Aarset på sin topp30-liste over verdens beste jazzalbum 2021, for albumet «Phantasmagoria, or A Different Kind of Journey»

Aarset startet med å bli inspirert av Jimi Hendrix og Mahavishnu Orchestra, og har han selv spilt med stjerner som David Sylvain ,Sly & Robbie, Anne Grete Preus, Nils Petter Molvær, Arve Henriksen og Jan Bang.

The New York Times skrev «...one of the best post Miles electric jazz albums» om hans debutalbum Électronique Noire» (1988)