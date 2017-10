Boka som satte fyr på debatten om virkelighetslitteratur blir teater

Bergljot, hovedpersonen i «Arv og miljø», mener hun ble utsatt for overgrep av sin egen far i barndommen. Søstrene og moren tror henne ikke. Når faren dør brått kommer konflikten til overflaten i forbindelse med arveoppgjøret. Hva er sant, hvem har rett?

Historien om den splittede familien tas til scenen neste høst, når regissør Kjersti Horn og teatersjef Agnete Haaland ved Den Nasjonale Scene (DNS) i Bergen går sammen om å lage teater av den omdiskuterte romanen.

Mange mente «Arv og miljø» var selvbiografisk da den kom ut i 2016, noe forfatteren selv benekter. Vigdis Hjorths søster, Helga Hjorth, er ikke i tvil om at romanen er basert på deres familie, og svarte i høst med en egen roman,

– Stor og sammensatt roman

Kjersti Horn og Agnete Haaland mener «Arv og miljø» først og fremst er en svært god bok, som egner seg godt for teaterformatet.

– Denne romanen er så stor og sammensatt, den tar opp temaer som alle kan kjenne seg igjen i; arveoppgjør, familiekonflikter, det at vi husker forskjellig og at vi alle bærer på historier som vi har opplevd fra ulike perspektiver. Det tar Vigdis Hjorth tak i på en fabelaktig måte i «Arv og miljø», sier Haaland.

Hun forteller at prosjektet startet med et ønske fra DNS' side om å gjøre noe i samarbeid med Horn.

– Vi drodlet litt frem og tilbake om hva vi kunne tenke oss å gjøre sammen. Vi ville finne noe relevant, noe som treffer samtiden og som det er verdt å jobbe masse med. Da kom denne boken opp, som vi begge har lest og er begeistret over. Deretter snakket vi med Vigdis, som sa ja med én gang. Da jublet vi, sier teatersjefen, som beskriver forfatteren som en viktig samfunnsstemme.

ENTUSIASTISKE: Haaland, Hjorth og Horn ser alle frem til at arbeidet med stykket skal komme godt i gang. Dersom oppsetningen fører til en ny debatt om temaene romanen tar opp, ønsker de det velkommen. Foto: Hilde Bjørnskau

Gleder seg til å forme kvinnerollene

Kjersti Horn ser frem til omforme romankarakterene til sammensatte, utfordrende kvinneroller. Hun beskriver det som «en gave» å få sette seg inn i Hjorths univers.

– Romanen har noen helt fantastiske «voksen dame»-roller, som nesten ikke finnes i verdensdramatikken. Det er veldig lokkende når man skal gå i gang med moderne materiale, sier hun.

Haaland er enig.

– Det er veldig bra. Særlig innenfor samtidsdramatikken er det ikke så mange roller av dette kaliberet. Det blir en kjempeinteressant utfordring for skuespillerne som skal gestalte Bergljot og hele hennes slekt, sier hun, og legger til at det ennå ikke er klart hvem som skal spille de ulike rollene.

Regissør Horn mener Bergljot-karakteren er en rolle for en voksen kvinne på linje med Shakespeares Hamlet, hva gjelder dimensjon.

– Det er en stor sorg for oss som jobber med teater at det alltid er de voksne mennene som får lov til å skape de hele, fulle, komplekse karakterene. Det er sjelden kvinner får samme mulighet, men det får vi altså her, sier hun.

Ikke redd for vanskelige temaer

Vigdis Hjorth sier at hun har gitt Horn og Haaland full kunstnerisk frihet i arbeidet, og vil ikke legge seg bort i noe som helst knyttet til oppsetningen.

– Jeg føler at dette er i de aller beste hender, og vil ikke legge noen føringer. Jeg er bare veldig spent på hva de får til, sier forfatteren til NRK.

At alvorlige temaer som incest og bitter arvestrid er sentrale i boken, skremmer ikke regissør Kjersti Horn fra å dissekere romanen og sette den sammen igjen som teaterstykke.

– Jeg er vant til å jobbe med vanskelig tematikk, så det er jeg ikke redd for. Å lage teater er jo ikke som å lage en dokumentarfilm. Teater er et medium med muligheter til å formidle både abstrakt og konkret, sier hun.

– Teateret kan også åpne opp dører til tabubelagte temaer og områder vi ikke har så lyst til å snakke om. En bok kan du velge å legge bort. På teateret må du være der, sammen med andre, og oppleve det hele veien gjennom. Det er en litt annen energi og kraft å jobbe med.

KVINNEROLLER: Regissør Kjersti Horn er spesielt glad for at «Arv og miljø» inneholder sammensatte kvinnelige karakterer. Det er mangelvare i verdensdramatikken, forteller Horn. Foto: Hilde Bjørnskau

– Interessant hvis det avfødes ny debatt

Vigdis Hjorth håper teaterversjonen av «Arv og miljø» kan bidra til at den når ut til fler. Dersom det oppstår en ny debatt som følge av oppsetningen, synes hun det er interessant.

– Det er en viktig tematikk som tas opp her, uavhengig av uttrykk. Jeg tror mange kan kjenne seg igjen i det – det er jo først og fremst en roman om ikke å bli hørt og trodd. Det er det mange mennesker som opplever, også i yrkeslivet, sier forfatteren.

– Vi skal gjøre det vi kan for å lage en knallgod teaterforestilling. Så får den avføde de debattene den måtte avføde, sier Agnete Haaland.

Hun tror den grunnleggende konflikten i «Arv og miljø» gjør at den egner seg godt for teaterscenen.

– Teater handler veldig ofte om å fortelle en historie basert på en konflikt. Denne boken har en grunnleggende konflikt i seg. Dessuten handler den om noe som er relevant for oss alle; vi har alle en familie på et eller annet vis, enten den er fjern eller nær. Mange har opplevd konflikt knyttet til hvem man er, knyttet til arv. Da tenker jeg ikke bare på materiell arv, men biologisk arv, hukommelsesarv og de historiene man forteller om seg selv og sin familie. Derfor er tematikken som ligger til grunn for romanen ekstremt relevant og universell, sier teatersjefen.