Uhyggelig om nasjonalisme

Forlaget Mangschous Skumring-serie består av spenningsbøker for ungdom fra 13 år. Bøkene er lettleste. Her er få underordnede bisetninger eller utbroderende skildringer. En dramatisk handling og sterke følelser kommer i første rekke. Det kan bli riktig fint. I Tor Arve Røsslands «Dronen» er det fint lenge. Teksten er effektiv. Informasjon plantes uten at det uttværes. For eksempel at jeg-fortelleren Thomas savner venner. For eksempel at mor og far er mer opptatt av et glass rødvin til, enn å høre hvordan Thomas har hatt det første dag på ny skole.

Familien har flyttet fra Bergen til et lite tettsted ikke så langt unna byen. Thomas er glad til. Han er nylig blitt slått ned på gaten av en tilfeldig gjeng rusede unggutter. Moren syter over at utlendinger slipper for billig unna når politiet henlegger saken.

Er dette grunn god nok til at Thomas blir terrorist?

Søker spenning

Tor Arve Røssland er en forfatter som behersker lettlest-formatet. Likevel synes jeg skjellettet hadde trengt mer kjøtt på beina når temaet er såvidt komplisert.

Thomas blir fanget inn i en rasistisk gruppe. Utgangspunktet er at han filmer en råkjøring med den nye dronen sin. Ungdommene som råkjører fremprovoserer ulykker, filmer dem og deler det på nettet. Dette er unge menn som søker dramatikk, spenning og som har null respekt for loven. At gjengen også har et fiendtlig syn på innvandrere, skal vise seg etterhvert.

Som en mefisto i skyggene står hovedmannen, en eldre nasjonalist. Han har et langsiktig mål med ungguttene og formidler dokumentarer og konspirasjonsteorier fra nettet. Før vi vet ordet av det, tror 14 år gamle Thomas at alle utlendinger er voldtektsmenn og kriminelle. Han er villig til bli med på et dødelig terroranslag mot innvandrere i Bergen.

Ubehagelig lesning

Risikoelementer er antydet, javisst. Ensom ung datspillende gutt, ydmyket av utlendinger og med foreldre som ikke bryr seg.

Det finnes en virkelighet i dette. Sinte unge menn marsjerer i norske gater under den nordiske motstandbevegelsens faner. Hvordan er de blitt slik?

Langt det vanligste i ungdomsromaner er at leserne skal kjenne seg igjen i jeg-fortelleren eller få sympati med en som strever med utfordringer. Tor Arve Røssland har skrevet en uhyggelig ungdomsroman med en jeg-forteller leseren må ta avstand fra. Det er et modig og utfordrende grep. Boken provoserer både i innhold og form. Det kan jeg like.

Helt i mål kommer forfatteren likevel ikke. Den ekstreme forvandlingen Thomas gjennomgår blir for umotivert. Jeg må tro på fortelleren for at hans ubehagelige tanker skal bli virkelig uhyggelige.

Passer for deg som

går på ungdomsskolen

liker lettleste bøker med spenning

