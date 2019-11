«Sinna mann» av Gro Dahle og Svein Nyhus

Bildebok for helt små og litt større barn

Dette er fortellingen om den lille gutten Boj, og om pappa'n hans som har en sinna mann inne i seg. Når den sinna mannen tyter frem, slår han mamma`n til Boj. Illustrasjonene til Svein Nyhus er dramatiske, slik Gro Dahles tekst er hjerteskjærende direkte. Dette er en bok voksne og barn bør lese sammen. Det er skummelt, men budskapet er at hjelpen fins.

Gro Dahle og Svein Nyhus har gjort en stor innsats med å lage bøker for barn om traumatiske temaer som nettopp psykiske og fysiske overgrep i familien.

Hør Gro Dahle om "Sinna mann"

«Smadra» av Brynjulf Jung Tjønn

Foto: Samlaget

Ungdomsroman

Moren til Oda slår. Hun kan ikke styre sinnet sitt. I det siste er det blitt verre. Faren tror Oda skader seg på sykkel. Hvordan kan Oda få sagt fra? Med stor innsikt i følelser som rommer både kjærlighet og redsel, skildrer Brynjulf Jung Tjønn Odas vanskelige hverdag. Heldigvis har hun en god venn, Milad. Som flyktning har han opplevd krig og følt på kroppen hva den kan gjøre med en familie. Milad ser at Oda ikke har det bra. Kanskje kan han være den støtten hun trenger til å be om hjelp.

En lettlest, poetisk og sterk roman.

Hør Brynjulf Jung Tjønn og Endre Lund Eriksen i Studio 2 - P2:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Hør Brynjulf Jung Tjønn og Endre Lund Eriksen i Studio 2 - P2».

«Verdens beste pappa» av Endre Lund Eriksen

Foto: Aschehoug

Barneroman

Mads er begynt på ny skole. Han kjenner ikke så mange. Pappa'n hans driller ham i tøffing-loven: Han skal ikke ta i mot tyn fra noen – og han skal alltid slå hardt tilbake. Men Mads er ikke en sånn type. Gjennom brev han skriver kommer det frem at verdens beste pappa, som også er en populær mann i lokalsamfunnnet, også er voldelig.

Boken er sår og humoristisk på en gang. Endre Lund Eriksen skildrer Mads med omsorg, og tegner ikke noe entydig ondt bilde av faren. Også her får leserne se at det finnes en vei ut av overgrep og mishandling.

Foto: Gyldendal forlag

Ungdomsroman

Herman, 17 år, liker å slåss. Han fremprovoserer vold på gata, føler seg overlegen og sterk. Men hvor kommer den voldelige oppførselen hans fra? Herman oppsøker faren, som han ikke har hatt kontakt med på mange år. Vi forstår mellom linjene at Hermans oppførsel har en forhistorie.

Dette er en dramatisk og voldsom ungdomsroman der forfatteren ikke legger fingrene imellom. Men Arne Svingen gir Herman en sjanse. Ved bokens slutt tar Herman et valg om å følge en annen retning enn voldens.

Foto: Gyldendal

Barneroman

Dette er en av de sjeldne bøkene for barn og unge som ikke ender godt, eller gir leseren et håp mot slutten.

Elleve år gamle Alvis blir slått av stefaren sin. Alvis er umoden for alderen og det hender han gjør ting han ikke burde. Stefaren har et brutalt raseri. Det blir fatalt.

Bjørn Ingvaldsen understreker at dette er en tenkt historie, men han er samtidig åpen på at det forekommer barnemishandling i virkeligheten.

Både Bjørn Ingvaldsen og de øvrige forfatterne på denne listen understreker tydelig at det aldri er barnas feil når foreldre slår.

«Leo og Mei» av Synne Lea

Foto: Cappelen Damm

Ungdomsroman

Leo blir mishandlet hjemme. Men hvem ser det? Og hvordan kan han fortelle det? Dette er en svært poetisk bok om å være redd og om å føle seg alene. Det er også en bok om vennskap. Mei bor tvers over gaten til Leo. Hun hjelper ham ut når han blir innelåst i kjelleren. Sammen finner de et sted som bare er deres der de leker gode leker, trygge leker. Selv for en som har det vondt, er det mulig å oppdage en vakker verden.

Synne Lea skriver usedvanlig følsomt i en bok som også passer for voksne lesere.

«Muffe tar saken» av Arne Garvang

Foto: Gyldendal

Barneroman

Humor og spenning blandes i en lettlest fortelling om Muffe, som lurer på hvorfor klassevenninnen Dina oppfører seg så ufyselig. Hun er rett og slett slem. Muffe bestemmer seg for å spionere på Dina, og finner ut at hun blir mishandlet av faren sin.

Det er ikke uvanlig at den som selv blir hundset, hundser andre. Overraskende nok for Muffe får han klok og voksen hjelp fra sin egen far.

En lettlest og underholdende bok som behandler et vanskelig tema på en ordentlig måte.

Les også: Bøker for barn som strever