Strålende surrealistisk billedbok

Ragnar Aalbu er en særegen fugl i flokken av norske billedbokskapere. Han har spesialisert seg på dyr. Og vitser. De kan falle pladask som blødmer eller de kan stige sublimt til værs. «Hakk o ve» er et eksempel nettopp på noe overskridende. Det er vittig. Litt sårt. Og veldig vakkert.

Hakkespett med hodeverk

Jeg-fortelleren er en hakkespett. Akkurat nå er han hos doktoren. Han har nemlig fått så vondt i hodet av å hakke.

– Du må slutte å hakke, sier doktoren, som dessuten fraråder ham å fly. Men hva skal en hakkespett gjøre, om han ikke lenger verken får hakke eller fly?

Ragnar Aalbu er opphavsmann til flere surrealistiske bildebøker. «Grundig om gris» og «Dyr i drift» er noen av hans titler. Her leker han seg med begreper, ordtak og vante forestillinger. Underfundig er et adjektiv jeg gjerne kan bruke om bøkene hans.

For to år siden ble han nominert til Nordisk råds pris for beste barne- og ungdomsbok med boken «Krokodille i treet».

Så kan man spørre seg: Er dette bøker for barn? Eller er de for voksne, de som tar alle referansene og ordspillene?

Jeg vi si at mange av Aalbus bøker passer like godt for voksne som for barn.

Enkelt og virkningsfullt

I denne tilsynelatende enkle historien ligger det en hel innsjø av livsfilosofi og dyp samtidserkjennelse. Det er lett å assosiere til overtallighet i arbeidslivet, til trusselen om å bli utkonkurrert av roboter. Eller til sykdom, som gjør deg ute av stand til å fortsette det livet du alltid har levd.

«Hakk o ve» er minimalistisk i uttrykket, med luftige, store flater. Den lette blåfargen passer bra til fuglens rette element. Selv er hakkespetten rød. Så blir han tydelig for oss. Illustrasjonene er stiliserte, Aalbu er glad i geometriske figurer som sirkler, firkanter og trekanter. Dem finner vi igjen i vinduer, rør og trestammer. Eller hull.

Gjennomført

Det er nemlig hull som er tingen denne gangen. Hakkespetten får trøst av sin venn muldvarpen, som anbefaler graving.

Han kan fortelle at han en gang hadde en venn som hakket en dastamaskin. Men maskinen ble ødelagt...

Hullene finnes over alt i boken, men de er nærmest usynlige hvis ikke du virkelig leser bildene. Aalbus illustrasjoner motsier det som blir sagt i teksten, like ofte som de underbygger ordene. Dette er subtilt gjort.

«Hakk o ve» er en bok å bruke tid på. Det er den vel verdt.

Passer for deg som:

liker det absurde

har estetisk sans

Foto: Vigmostad & Bjørke

