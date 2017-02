Skrev bok med sin egen voldtektsmann

Thordis Elva var bare 16 år da hun ble seksuelt misbrukt av sin 18 år gamle australske kjæreste Tom Stranger. Han var utvekslingselev på Island, og en kveld var de to tenåringene sammen på et skoleball.

Der ble Elva så beruset at vaktene ville tilkalle ambulanse. Men Stranger insisterte på å følge henne hjem.

I et TED-foredrag forteller de to om hvordan det som skjedde den natten i 1996 har påvirket livene deres.

Skjønte ikke at hun hadde blitt voldtatt

Elva haltet og gråt i dagene etter overgrepet, men hun klarte likevel ikke å innse at hun hadde blitt utsatt for en voldtekt.

Thordis Elva ble voldtatt av sin egen kjæreste da hun var for beruset til å gjøre motstand. I dagene etter overgrepet skyldte hun på seg selv. Foto: Martin Stenmark

– Tom var ikke en væpnet galning; han var kjæresten min. Og det skjedde ikke i et lurvete smug, men i min egen seng, forteller Elva.

Da hun senere forstod at det som hadde skjedd var en voldtekt, tenkte hun at det var poengløst å gjøre noe med det. Elva mente hun selv hadde skylden for det som hadde skjedd.

– Jeg var oppvokst i en verden hvor jenter ble lært at de ble voldtatt for en grunn. Skjørtet var for kort, smilet for vidt, pusten luktet alkohol. Jeg var skyldig i alt.

Så ikke sin gjerning for hva det var

De to tenåringene gjorde det slutt kort tid etter overgrepet, og Stranger reiste tilbake til Australia. De hadde ikke noe kontakt før de var henholdsvis 25 og 27 år. Da sendte Elva en e-post til Stranger.

Hun så for seg negative tilbakemeldinger eller mangel på respons, men til sin store overraskelse fikk hun en tilståelse fra en angrende synder. Dette ble starten på en åtte år lang korrespondanse mellom de to, før de til slutt møttes ansikt til ansikt.

Tom Stranger overbeviste seg selv om at det som hadde skjedd var sex, og ikke voldtekt. Senere erkjente han for offeret at han hadde voldtatt henne. Foto: Privat

– Jeg så ikke min gjerning for hva det var. Jeg overbeviste meg selv om at det var sex, og ikke en voldtekt. Men da jeg endelig sa til Thordis at jeg hadde voldtatt henne, ble skylden overført fra henne til meg, sier Stranger i Ted-foredraget.

Stranger og Elva mener det er på tide å snakke om det menneskelige i voldtektshandlinger.

– Når noen blir sett på som et offer, er det lettere å avskrive dem som skadet eller mindreverdig. På samme måte er det lett å stemple en voldtektsforbryter som et umenneskelig monster, sier Elva.

Samtalene mellom Elva og Stranger har ledet frem til boken «South of forgiveness». I mars blir den utgitt i Australia, England, Island, Tyskland og Sverige.

Psykolog: – Mange skjønner ikke at de har blitt voldtatt

Psykolog Ingrid Blessom har hatt flere pasienter som på eget initiativ har møtt gjerningspersonen igjen etter en voldtekt. Mange får det mye bedre selv av et slikt møte, sier hun. Foto: Marteline Nystad

Ingrid Blessom jobber som psykolog ved Institutt for klinisk sexologi og terapi. Hun er positiv til at slike historier kommer frem i offentligheten.

– Jeg har hatt flere pasienter som på eget initiativ har møtt gjerningspersonen igjen etter en voldtekt. Mange får det mye bedre selv av et slikt møte, sier hun.

Blessom håper at Elva og Strangers historie kan gjøre folk mer bevisste på at seksuelle overgrep også kan skje innenfor nære relasjoner.

– Jeg har hatt pasienter som har brukt flere år på å skjønne at de har blitt voldtatt. Mange som blir voldtatt av partneren klarer ikke forstå at de har blitt utsatt for overgrep, sier hun.