Siste brikke på plass

Han må ha tenkt langt frem, forfatter Jørn Lier Horst, da han planla CLUE-serien. CLUE er en spenningsserie for barn i 8- til 12-årsalderen. De tolv bøkene kan leses hver for seg, men fire og fire av bøkene har i tillegg en felles overbygning og gir svar på et overordnet mysterium. Så trodde vi kanskje han var ferdig etter tolv bøker, der forbokstavene i titlene til sammen utgjorde ordet Smuglerhuset?

Nei, nå er den trettende boken her, en bonusbok som nettopp har fått tittelen «Smuglerhuset».

Ganske hyggelig krim

Cecilia, Leo og Une er venner. Trekløveret løser mysterier i nærområdet rundt Perlen pensjonat i Skutebukta. Agatha Christie, sa du? Referansen er på sin plass, Lier Horst har tydelig latt seg inspirere av hennes måte å skrive krim på. Spenningen ligger i hvorvidt de unge vennene kan tolke spor og løse gåter, ikke i handlingsmettede scener som øker pulsen hos leserne.

En viss pulsøkning blir det. Men snarere enn ved vold og overgrep lar Jørn Lier Horst spionering, flukt og naturkrefter bidra til spenningen. Det er et valg jeg respekterer.

På minus-siden kan fortellingen bli flat når indre spenning og følelseskonflikter, som ofte er en motor i god krimlitteratur, uteblir.

Gammelmodig

Denne gangen er et gammelt hus i havgapet skjulested for forbrytelsene. For 100 år siden ble det kalt Smuglerhuset. Hvilke lyssky gjerninger skjuler huset nå?

Det blir passe skummelt, men også passe trygt, når de tre vennene vil stoppe forbryteren egenhendig.

Leo er en ivrig hobbyfotograf som bruker mobiltelefon som et verktøy for å samle bevis. Hadde ikke mobilen spilt en så stor rolle som den gjør i CLUE-bøkene, kunne serien like godt vært skrevet for 50 år siden. Fortellerstilen er tradisjonell, her er ikke mye eksperimentering. Men gjenkjennelsen og forutsigbarheten er kanskje nettopp seriens fremste suksesskriterium.

I tillegg representerer bøkene et motsvar til fantasy-seriene, som de siste årene nærmest har oversvømt barnelitteraturen.

Bonus-filosofi

Jørn Lier Horst skildrer et oversiktlig lite samfunn i Skutebukta, med et persongalleri som går igjen. Ikke minst blir Gamle-Tim en sentral figur, han som kan fortelle spennende historier fra gamle dager. At fortiden er viktig for nåtiden, blir et poeng i løsningen av mysteriet.

Jørn Lier Horst avslutter hver bok med et kapittel om en filosof og et etisk dilemma. Slik utfordres leserne til å tenke selv. Det er et grep jeg liker godt, selv om den filosofiske utfordringen kunne vært inkorporert enda tydeligere i selve fortellingen.

Filosofen denne gangen er Hegel. Fra hans tanker om historien som en flyt der sannheten stadig kan redefineres, trekker Horst en parallell til lesing og litteratur: Det er først etter at du har lest siste kapittel i en bok at du kan forstå alt hva den handlet om.

Nå er siste kapittel i CLUE-serien skrevet. Jørn Lier Horst gjør klokt i å slutte mens leken er god.

Passer for deg som:

- er mellom 8 og 14 år

- liker krimgåter

- er glad når alt ordner seg til det beste til slutt