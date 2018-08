Selvhjelp i skepsis

Hans Rosling var svensk lege, professor i internasjonal helse og en formidleren som folk flest enten ikke aner hvem er, eller umiddelbart sier «han med statistikk og boblediagram på YouTube som insisterer på at verden ikke går til helvete». Rosling døde i 2017, kort tid etter at han, sønnen Ola Rosling og svigerdatter Anna Rosling Rönnlund hadde gjort ferdig manuskriptet til «Factfulness». Undertittelen, «Ti knep som hjelper deg å forstå verden», kan gi assosiasjoner til selvhjelpslitteraturen, en beskrivelse som passer godt på bokas form.

Jeg tilhører ikke Roslings krets av svorne fans, men jeg har sett et par av de mange foredragene som ligger ute på nett. Like fullt, da jeg hadde lest noen sider av «Factfulness», slo tanken meg: Å lese «Factfulness» er som å lese en av Roslings YouTube-videoer, én der Hans Rosling på samme tid briljerer og maner til faktabasert ettertanke.

Rosling vender seg til sin leser, snakker direkte, stiller spørsmål du skal besvare. Slik avslører han en uvitenhet om verdens tilstand de fleste av oss er belemret med – før han på pedagogens vis forteller hvordan det egentlig står til. Og i de fleste sammenhenger er beskjeden: Det er ikke så galt som vi tror, helst vil tro. Det finnes løsninger, sier Rosling, men optimist var han for all del ikke. Hans Rosling kalte seg possibilist, en mulighetenes talsmann.

Hans Rosling vil altså lære sine lesere ti «knep» vi kan bruke i møtet med en komplisert verden, full av vranglære, overdrivelser og fordommer – ens egne og andres. Skulle vi finne ett poeng overordnet alle de ti, så er det kanskje dette: det er bedre å mene noe faktabasert om noen få ting, enn noe løst fundert om mange. Altså: Sjekk dine fakta!

Utgangspunktet er hva Rosling kaller våre ti dramatiske instinkter, for eksempel en menneskelig hang til å dele alle ting i to klart atskilte grupper med et gap imellom, vår tro på at all utvikling følger en rett linje, at alt blir verre, viljen til å generalisere, tendensen til å la frykt styre tankene våre og så videre. Det er disse instinktene Rosling går i rette med, demonstrer med statistikk for leseren at den tilvante forestillingen ofte er feil, for så å vise hva fakta sier.

«Factfulness» er interessant, ofte besnærende, men også underholdende lesning. Underholdende fordi Hans Rosling utvilsomt var en betydelig formidler og retorisk pedagog. Engasjementet for et avdramatisert, kunnskapsbasert virkelighetsbilde, med en bedre verden som mål, skinner gjennom teksten fra første til siste side. Vrangsiden av denne formidlingskunsten kan allikevel være at leseren lar seg henføre i den grad at alvoret i mange av de problemene verden står overfor tones ned: At nettopp den statistiske tilnærmingen til virkeligheten kan føre til at de tyngste krisene blir borte i gjennomsnittets dragsug.

