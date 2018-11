Da «Anne Franks dagbok» ble utgitt i 1947 ble hun en av de mest kjente ofrene for jødeforfølgelsene under 2. verdenskrig. Hun skrev fra hun var 13 år mens hun og familien holdt seg skjult for nazistene i Amsterdam, til de ble oppdaget i 1944. Anne Frank døde til slutt i Bergen-Belsen.

Boken er oversatt til 55 språk og er filmatisert flere ganger.

Nå kommer historien om Renia Spiegel, en ung polsk jødinne som led en lignende skjebne. Renia levde i skjul i landsbyen Przemsyl, skrev dagbok, ble oppdaget av nazistene og drept.

Dagboken hennes gis ut på engelsk til våren og det jobbes med en filmatisering, skriver det amerikanske magasinet The Smithsonian.

Det er kjæresten, den unge Zygmunt Schwarzer, som avslutter dagboken til Renia Spiegel. 31. juli 1942, dagen etter at hun ble skutt av tyske soldater, skriver han:

«Tre skudd! Tre liv mistet! Det skjedde i går kveld klokken 22:30. Skjebnen bestemte seg for å ta min elskede fra meg.»

AUTENTISK: Renia skriver til dagboken om vennskap, forelskelser og livet der krigen ubønnhørlig når hennes landsby. Foto: The Bellak Family

Lå ulest i flere generasjoner

Kjæresten tok vare på dagboken. På 50-tallet fant han igjen familien hennes i New York og fikk gitt Renias søster den 700 sider lange dagboka. Den ble liggende ulest i flere tiår. Det var datteren til Renias søster som sørget for at den utgitt. Den kom på polsk i 2016.

Deler av dagboken ble presentert for første gang på engelsk i novemberutgaven av det amerikanske museums-magasinet The Smithsonian.

SØSTRE: Renia og den yngre søsteren Ariana, som fikk dagboken på 50-tallet. Foto: The Bellak Family

Utdrag fra dagboken til Renia Spiegel Foto: Renia Spiegel Foundation Ekspandér faktaboks Renia Spiegels dagbok er fra 1939-1942. 2. april 1939 skriver hun: «Jeg lærer fransk nå og hvis det ikke blir krig kan det hende jeg reiser til Frankrike. Jeg skulle egentlig ha reist, men Hitler tok over Østerike, så Tjekkoslovakia, og hvem vet hva han kommer til å gjøre videre. På en måte påvirker han livet mitt også.» 6. juli 1940: «For en forferdelig natt! Grusom! Skrekkelig. Jeg lå der med øynene vidåpne, skjelvende som om jeg hadde feber. Jeg kunne høre lyden av hjulene igjen. Å, Herre Gud, vær så snill å hjelp oss! En lastebil kjørte forbi. Jeg kunne høre et horn tute. Kom den for å oss? Eller for noen andre? Jeg lyttet, anstrengte meg så hardt at det var som om hele meg kom til å sprenges.» 15. juli 1942: «Husk denne dagen; husk den godt. Du vil fortelle kommende generasjoner om den. Siden klokken åtte i dag morges har vi vært stengt inne i gettoen. Jeg bor her nå. Verden er adskilt fram meg og jeg er adskilt fra verden. Dagene er forferdelige og nettene er ikke bedre i det hele tatt. Hver dag bringer flere tapte menneskeliv og jeg fortsetter å be til deg, allmektige Gud, om å få kysse min kjære mamma. Å, store Gud, gi oss helse og styrke. La oss leve. Håpet skrumper så fort. Det er duftende blomster foran huset, men hvem trenger blomster? Og Zygmunt — jeg så ham på avstand i dag, men han har ikke kommet bort enda. Herre, vær så snill å beskytte det kjære hodet hans. Men hvorfor kan jeg ikke krølle meg inntil ham? Gud, la meg klemme min kjære mor.» (Sitatene er oversatt fra utdragene i det amerikanske museums-magasinet The Smithsonian.)

Forteller om dagliglivet i gettoen

– Denne boken er spennende fordi den forteller en annen historie enn den vi vanligvis hører, sier Guri Hjeltnes som er direktør på Holocaustsenteret.

Dagboken ble skrevet mens jødeutryddelsene pågikk.

– Holocaust beskrives før man visste hva Holocaust var, derfor har denne dagboken en særegen autentisitet som kilde. Den har en nærhet. Den er ikke skrevet etterpå, som mange memoarer nedtegnet etter krigen, sier Hjeltnes.

SIDE 504: Personlig og poetisk fra en 18 år gammel jente. Foto: The Bellak Family

Dagboken til Renia Spiegel viser en ny side av jødeforfølgelsene fordi den forteller om forholdene i Øst-Europa, som vi kjenner mindre til.

– Det som også er verdifullt med denne dagboken er at den forteller om dagliglivet i gettoen, sier Hjeltnes.

Renia Spiegel er en samtidig kilde det er lett å identifisere seg med. Skildringene fra det daglige livet med familie, venner og skole, viser at det handler om et levende liv.

– Det lille jeg har lest foreløpig gir inntrykk av at Renia Spiegel virker moden. Hun har intellektuelle referanser og skriver dikt, og minner egentlig mer om vår egen Ruth Maier enn om den yngre Anne Frank.

Om Ruth Maier Foto: Erling T. Hofmo / NTB scanpix Ekspandér faktaboks Ruth Maier var østerisk flyktning som kom til Norge i 1939. Familien flyktet fra jødeforfølgelsene. Hun tok artium i Norge og ble god venn av dikter Gunvor Hofmo. Vennskapet preget Hofmos diktning og liv. Hun ble massedeportert sammen med 531 andre norske jøder med skipet Donau i 1942. Kun 30 av dem overlevde. Ruth ble ført til gasskamrene samme dag hun kom til Auschwitz. Åtte dagbøker fra 1933 til 1942 er en del av UNESCOs verdensarv og er en del av Holocaust-senterets samling. «Ruth Maiers dagbok. En jødisk flyktning i Norge» ble samlet av dikteren Jan Erik Vold og utgitt på Gyldendal forlag i 2007. En statue av henne står i Frognerparken i Oslo. Hun har også fått en «snublestein» utenfor bygningen der hun ble arrestert. (Kilder: Holocaustsenteret og Store norske leksikon.)