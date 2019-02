Polaraction på det jevne

Manusforfatter John Kåre Raake har hatt suksess med så vel «Skjelvet» som «Bølgen». Nå slippes hans thriller i bokform, «Isen». Eks-spesialsoldat Anna Aune har gitt etter, hun blir med den aldrende forskeren Daniel Zachariassen til Nordpolen. Den drøyt 70 år gamle akademikeren skal forske på utvikling i havtemperaturen under polisen. De skal leve og bo i et luftputefartøy som takler skruis og råker, skal være borte i måneder. En dag ser de et nødbluss over isen, i den retningen der de kinesiske forskerne har sin base. De legger av gårde for å bistå.

En nesten endeløs rekke action-tunge hendelser er i gang: isbjørn med farlig appetitt, mennesker dypfrosne i steget, så å si, regelrett massemord, eksploderende metangass, et fryktelig vær. Og så videre, i et omfang som er mer enn rikelig. At så vel kineserne som russerne og amerikanerne er involvert, bidrar til et plot som heseblesende jager rundt i sin egen snublende effektivitet.

Stablet action

Jeg leser i intervju med forfatteren at også «Isen» var tenkt som manus til en film. Det merkes. Det er også interessant å se hvor lite engasjerende en lang rekke filmatiske actionscener kan bli, når tilstrekkelig mange av dem stables etter hverandre på papir.

Akutt klimakrise og jakt på kostbare mineralforekomster antyder en kontakt med virkeligheten. Koblet med kinesisk ekspansjonslyst i Arktis, et presset USA og med Russland som tung nabo, burde settingen for en interessant thriller være satt. Da er det synd at forfatteren kaster inn så mange handlingselementer at kaos truer – ikke minst litterært.

Glimt av interesse

Bokens viktigste fortrinn er Anna Aune, den tidligere spesialsoldaten som nekter å ta i skytevåpen. Hun har ikke all verden å leve for lenger, etter opplevelser under det siste oppdraget, det som nær kostet henne livet. Tilbakeblikkene til Anna Aunes tidligere liv, glimtene inn i en angst som kan lamme henne, bidrar stykkevis til å løfte fortellingen et steg over det jevne.

Jeg ser ikke bort fra at «Isen» kan tilby noen timers adspredelse: Fort lest, fort glemt. Men film blir det nok, spektakulær og dramatisk.

