Omvendt science fiction i sterk debut

Informasjonsteknologi er romandebutant Mads Rages daglige metier. Boka hans kunne knapt gjort seg mer lavteknologisk. I sin helhet foregår den om bord i et seilskip av ubestemmelig alder og kokeblusset er det mest avanserte hjelpemiddelet hovedpersonen Poll håndterer. Romanen heter «Og skipet siglar vidare» og er merkverdig lesning.

Å seile er målet

Hva som har skjedd i verden får vi ingen informasjon om, men noe er det, og det må være lenge siden. Mye kunnskap og innsikt er gått tapt mens tiden har gått. Tilsynelatende er bare fjorden, havet og skipet tilbake. Å seile, forflytte seg med vindenes hjelp, er målet. Livet, hele livet, er om bord.

Poll arbeider med mopp og vannpøs, han vasker dekket, rydder og gjør rent i kapteinens kahytt. Inntrykket er at Poll er ganske ung, kapteinen er en kvinne med lang flette og tresnutet hatt, doktoren er gammel og koker illeluktende medisin på dekk. Ebba var den som kunne forutsi været og vinden. Da Ebba dør blir hun, som alle de andre døde, sveipet i seilduk med ei bok på brystet og senket i havet. Boka er Polls mysterium. Han finner kapteinens bok-kiste, holder ei bok for første gang og tar den med seg i hemmelighet. Poll er uendelig fascinert av tegnene, linjene, formene som ligner hverandre, men som aldri er like. Det må finnes en betydning på disse arkene sydd sammen til ei bok.

Omvendt sci-fi?

Mens jeg leser meg inn i Polls og seilskipets monotone hverdag, melder en assosiasjon seg. Til noe i helt motsatt ende av den teknologiske skalaen, til det litterære romskipet, det som etter Katastrofen er på uendelig reise mot et mål som kanskje ikke finnes. Kan hende er dette Mads Rages grep, en slags omvendt science fiction, en framtidsdystopi der også teknologien og kunnskapen om lesingens kunst er gått tapt.

Viktigere er det at forfatteren ved å gjøre selve tida utydelig for leseren nærmest insisterer på et univers der skipet er og må være verden nok, der livet og døden er hverdagslige størrelser det ikke er lett å påvirke. Rage skriver leseren tett inn på detaljene, de kroppslige som de ytre, lyder, lukt – for ikke å si stank. Polls tanker i møtet med bokstavene, de han ikke har noen forutsetning for å forstå hensikten med, er særlig fint framstilt. Kunne det finnes noe mer i livet, noe som gjorde det verdt å samle seg slike tegn og gi dem mening?

Mads Rages nynorsk er presis og bilderik. Han benytter seg av ord og uttrykk som ligger et godt stykke fra dagligtalen, men som i stedet for å skape avstand, legger dimensjon og farge til teksten. I det doktorens medisin må gi tapt for sykdommen og besetningen desimeres, oppstår også spenning i teksten, og Polls utforskertrang og livsvilje er vekket. «Og skipet siglar vidare» er ikke bare en god debut, den er en forunderlig roman.

Passer for deg som:

vil få med starten på et lovende forfatterskap

Flere anmeldelser fra NRK

Foto: Oktober

«Hun debuterer med de vanligste litterære temaene av dem alle. Likevel klarer Line Madsen Simenstad å si noe nytt om kjærlighet og død.» Les anmeldelsen

«Det er all grunn til å stoppe opp ved denne snedig komponerte romanen, der sjølvaste Hardangervidda får spele ei sentral rolle. Rett nok meir som draum og mareritt enn som reelt eksisterande fjellmassiv.» Les anmeldelsen

Foto: Aschehoug

«Sara Omar skildrer en bestialitet uten sidestykke i romanen 'Dødevaskeren'. Romanen føles akutt nødvendig.» Les anmeldelsen