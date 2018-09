Også det farlige finnes

Anne flytter hjem til mor etter noen år i en fremmed by. Psykiske utfordringer har gjort tilværelsen umulig. Det endte med innleggelse, nå makter hun ikke lenger å bo for seg selv. Mor og far fortviler over kaoset når de pakker tingene hennes ned i pappesker. Så bærer det hjem til mor.

Anne flytter inn i kjellerleiligheten. Hun røyker i hagen. Hun er takknemlig for hjelp fra familien. Og hun tenker at hun er en byrde. Skal hun skamme seg? Ja, hun skammer seg.

Talefør

Anne Helene Guddals jeg-forteller er både tenke- og talefør. Hun ser slektskap med kjellermennesket til Fjodor Dostojevskij: Den utsatte som ydmyker seg selv enda mer ved å ydmyke andre. Også Anne er utsatt. Også hun påfører dem hun elsker smerte. Kan de elske henne?

Mer enn en handlingsdrevet fortelling er «Nøkkerosene» en slags dagbok med små betraktninger som spenner fra politikk til nyheter, fra historie til litteratur og film. Noen av kapitlene er på et par sider, andre på noen linjer bare. Boken selv fyller knapt 90 sider. Likevel gir den et fyllestgjørende bilde av et menneske i eksistensiell krise. Følelsen av akutt fortvilelse og utenforskap ligger under beskrivelsene av det tilsynelatende hverdagslige.

Noe håndfast

Anne er begynt å tvile på sitt eget språk. Da hun var innlagt, tok de fra henne potensielle våpen som neglesaks og pinsett. De skulle heller tatt fra henne penn og papir, tenker hun, så hadde hun ikke rotet seg inn i alle de mentale blindgatene som hun prøver å famle seg ut fra.

Håndfaste gjøremål som snømåking, baking og strikking kan derimot være en lise.

Om det er djevelen eller engelen som ligger i detaljene, så har Guddal tatt dét inn over seg: Man må gå tett på. Helt inntil. Det er da litteraturen virker.

På sitt beste gløder det. På sitt mindre gode blir det nettopp for hverdagslig, uten nerve, paradoksalt nok.

Røtter og stengler

Moren har advart Anne om ikke å plukke nøkkerosene når de bader i tjernet. Blomstene er vakre å se på, men har lange røtter som kan dra deg ned i dypet. Bildet gjentas når Anne på bokens siste side får postkort fra moren med nøkkeroser på. Jeg leser dette som en påminnelse om at det farlige alltid finnes, akkurat som det uforsonlige finnes.

Det vakre og det farlige er til stede i alles liv, det kan materialisere seg som nøkkeroser, familiebånd eller rus. Tolkningsmulighetene er mange. Veien gjennom, forbi eller ut er heller ikke definert. Det synes jeg er fint. «Nøkkerosene» er ikke bastant, men utforskende.

Da er det helt på sin plass at bokens siste ord lyder: (...) som en påminnelse om noe jeg har glemt eller ikke forstår.

