Når veien til barnet stenges

Kroppen. Staten. Eksilet.

Tre, enkle ord åpner «Tre vegar til havet», Brit Bildøens nye roman. De kommer igjen som kapitteloverskrifter og representerer hver sin av romanens tre kvinnelige karakterer, tre skikkelser som i løpet av tre tilsynelatende atskilte fortellinger sirkler seg inn mot romanens grunntema – den skjøre hinna av normalitet som skiller rettferdig sinne og dyp fortvilelse fra det totale, menneskelige kaos.

For gamle til å adoptere

Under overskriften Kroppen, møter vi kvinnen som åpner et brev fra adopsjonsmyndighetene og får vite at hun og ektemannen er for gamle – de anses på grunn av alder uskikket til å adoptere et barn fra Kina. Hun brøler fortvilelsen ut, men hun og mannen tar kampen med byråkratiet opp.

Den andre skikkelsen, hun som opptrer under Staten, har gjort en forfølgende plageånd av seg. «Staten» er det navnet hun og ektemannen har satt på en byråkrat, deres saksbehandler, han som ikke vil høre. Det minner dessuten om «Satan». Mannen hennes vet ikke hva hun driver med. Ikke før vanviddet har eskalert forbi enhver rimelig proporsjon.

Ute på en fuglestasjon, der trekkfugler registreres og merkes, lever hun som er i Eksilet. Hun vil helst ikke forholde seg til alt det som var flere år tidligere, har falt til ro som «ho med hunden», på faste turer uansett vær. Hjemme jobber hun med en oversettelse av den haitisk-kanadiske forfatteren Dany Lafferière. Et givende arbeid.

Sterk og nær lesning

Leseren skjønner tidlig hvordan det forholder seg med de tre linjene i fortellingen og deres innbyrdes forhold – uten at innsikten forringer lesingen på noen måte. Selve fortellergrepet kan gi assosiasjoner til en viss type thrillerlitteratur. «Tre vegar til havet» blir ingen spenningsroman av den grunn, men det er godt tenkt og fint gjennomført.

Jeg har forstått at forfatteren selv har vært opptatt av godt voksne menneskers rettigheter – eller fravær av slike – når det gjelder adopsjon av barn. Altså: når er man for gammel til å bli forelder? I myndighetenes øyne.

Dette har åpenbart sammenheng med stoffet i denne romanen, det er etter hvert lett å tenke seg at hun som opptrer der overskriften lyder Kroppen, kan ha likhetstrekk med forfatteren. Mitt poeng ble, etter hvert som jeg leste, at dette vil jeg vite minst mulig om. Ganske enkelt fordi jeg helst vil ha opplevelsen av denne romanens fiksjon i fred. Den dype, menneskelige fortvilelsen og det sinnet som avtegner seg på hver sine måter hos stalkeren, plageånden, og hun som forsøker å kjempe med blanke våpen for å vinne fram er sterk og nær lesning. Ute i eksilet finnes en langsom vei tilbake til et liv med mennesker – blant fugler og stadig i litteraturen – skrevet i et reflekterende stemningsleie som tar tak i leserens oppmerksomhet og beholder den til romanen konkluderer.

Jeg er ikke god på rangeringer, men av de romaner jeg har lest i Brit Bildøens produksjon, er jeg helt sikker på at det er denne jeg liker best. Også fordi den gjør meg nysgjerrig på å lese Dany Lafferière og litt fordi omslaget er så vakkert.

