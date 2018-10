Møter med erfaringen

Tidlig i Arne Schrøder Kvalviks nye bok finner en fin liten samtale sted mellom forfatteren og hans far. De står foran en husvegg. Noe råttent panel må skiftes, faren er kommet for å hjelpe ungdommen med snekring. Faren nevner at sønnen har skrevet brev til farmoren Randi, mens hun lå på sykehus. Sønnen – altså Kvalvik selv – svarer: «Ja ... jo ... jeg har i grunnen tenkt en del på alderdommen den siste tiden (…) Jeg tenker mye på livet som har vært, og livet som er. Har lyst til å skrive en enkel, liten bok om hvordan det er å være gammel»(…).

Og det er jo akkurat det Arne Schrøder Kvalvik har gjort: «Å leve, lever, har levd» er blitt «en enkel, liten bok», der undertittelen «Et møte med alderdommen» passer godt – på en ikke-pretensiøs måte. Om boka sier noe sant eller allment om «det å være gammel», er en annen sak. Kvalvik har levert en individuelt basert fortelling. Boka er skrevet i et krysningsfelt der en ung småbarnsfars refleksjoner over livet, meningen og forgjengeligheten bryner seg på den grunnleggende livsgleden i barnets verdensbilde og en forelders opplevelse av den.

Erfaringenes tyngde

Forfatteren møter Rigmor, en 85 år gammel kvinne på Nesodden utenfor Oslo. Forfatteren bor også der. Rigmor er en drivkraft, en propell i pensjonistforeningen, arrangerer reiser for andre pensjonister, er distrahert, morsom, benskjør, har smerter og kan fortelle, reflektere. Hun har også en livshistorie, en bakgrunn i etterkrigstidens Norge, som forfatteren ikke er forberedt på. Barn av NS-folk hadde det ikke lett.

Vi møter Torvald, også han gammel, nærmere 100. Han har hatt to hjerneslag, men har kommet seg, er forbausende kvikk, har store kunnskaper og klarer seg alene. Om Torvalds mulighet for aldersbolig står det: «Ventelisten var lang. I Nesodden kommune var det fullt. Det er bare de utvalgte som får dra på leir her ute. Akkurat som i resten av landet. Det er kun noen gamle som får ta del i fellesskapet». Torvald har også en historie fra krigens tid, en som knapt er til å tro, der mannen stadig går med en tysk totenschläger i lomma.

Det enkle og det banale

«Å leve, lever, har levd» er en sakprosabok. Akkurat det er lett å glemme: I møtet med en fortellerstemme som ofte minner mer om den personlige tilforlateligheten i en ungdommelig romantekst. Det betyr også at store deler av boka er velskrevet, varmt observert og presist gjengitt. Samtidig finnes det passasjer som i all sin postulerte enkelhet tipper helt over i banale selvfølgeligheter: «Vi har så mye å gjøre, så mye å føre, at nærheten til de eldste forsvinner litt på veien. Og kanskje skal vi passe oss for å skape en kløft mellom gammel og ung».

