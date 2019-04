– Karakterene dine sier ingenting vesentlig om deg, sa Michelle Obama fra scenen, til applaus fra salen.

Den tidligere amerikanske førstedamen besøkte Oslo torsdag kveld, på sin globale bokturné. Et fullsatt Spektrum ville høre Michelles meninger om barn, ekteskap, livet som presidentfrue og ekteskapet med Barack.

BOKBAD: Obama inviterte til det største og mest sikkerhetsbelagte bokbadet Norge har sett.

Hun åpnet med å snakke engasjert om hvordan ungdom skal finne sin vei i dagens samfunn:

– Med tiden har jeg lært at karakterer bare et bevis på hva du kunne akkurat den dagen du tok den prøven, sa Michelle Obama.

Hun synes det er for stort fokus på karakterer og prøver i skolen, og henvendte seg til de mange unge i salen:

– Det som avgjør om jeg ville ansatt deg, er hvem du er som person. Om du er pålitelig, om du kan fullføre oppgavene i tide og om du har medfølelse.

Den indre flammen

Michelle Robinson fra Southside Bronx var selv et prestasjons­orientert barn, som ble knust hvis hun gjorde det dårlig på skolen. Hennes første intellektuelle nederlag kom allerede som 3-åring, da de skulle skrive navn på fargene på tavla i barnehagen.

– Jeg kunne egentlig alle fargene, men da jeg kom til ordet «white», fikk jeg black out. Det var så flaut. Den erfaringen sitter fortsatt dypt i meg, selv om jeg er 55 år i dag.

AMBISIØS: Lille Michelle var ærekjær og veldig opptatt av gode karakterer. Foto: privat

Obama mener voksne legger for mye press på barna:

– Vi spør barn stadig vekk: Hva skal du bli når du bli stor? Hvordan i all verden skal en 5-åring kunne vite det, utfordret hun.

Og det blir ikke nødvendigvis bedre med årene:

– For en 17- eller 20-åring er det spørsmålet stadig like absurd. Mange unge velger feil yrke, fordi de ikke kan nok om verden. Ta heller et friår, og reis! Særlig amerikanske ungdom bør reise og se litt mer av verden.

JUSSTUDIER: Når folk sa at hun aldri ville komme inn på jusstudiet på Princeton, forbannet Michelle Robinson seg på at de skulle hun klare. Foto: privat

Obama fortalte om hvordan det hun kalte sin indre flamme hadde hjulpet henne til å komme seg ut av fattigdom, men samtidig drevet henne til å velge feil yrke:

– Jeg tok juristutdannelse fordi det var en sikker måte å komme seg opp i verden. Men da jeg endelig var advokat, kjente jeg hatet juss.

Da Michelle fortalte sin mor at hun var ulykkelig i advokatjobben og ville slutte i sin godt betalte jobb svarte Mamma Robinson: «Penger først, lykke etterpå.»

– Sånn tenkte den eldre generasjonen: Få deg en fast jobb og klor deg fast i den. Men dagens samfunn trenger arbeidstakere som er fleksible og gjerne bytter jobb ofte.

Inspirerte norsk ungdom

ARVTAGER: Nassima Dzair er sterkt inspirert av Michelle Obamas arbeid med ungdom. Foto: Else Karine Archer / NRK

I salen satt Nassima Dzair (33) og henne flokk på 70 norske ungdommer og fulgte nøye med. Dzair startet for tre år siden en organisasjon i Michelle Obamas ånd, kalt InterBridge.

De kurser ungdom mellom 13 og 18 år i å bli såkalte endringsagenter som tar samfunnsansvar i sitt lokalmiljø, men med et globalt perspektiv. Interbridge var spesielt inviterte til arrangementet.

Ungdommene hadde store forventinger til Michelle Obama, som de visste er veldig opptatt av utdannelse.

17 år gamle Mah-Noor Baig fra Malakoff videregående skole tok med seg livsvisdom fra kvelden:

– Vi må slutte å gråte over karakterene våre, og se livet i et lengre perspektiv. Som Michelle sa: Livet er langt.

Ellie Berglund (17) i andre klasse på Sandvika videregående skole tok også til seg Michelles budskap:

– Jeg er opptatt av gode karakterer og får stadig spørsmål om hva jeg vil bli. Men det handler ikke om hvilken karriere du skal ha om 30-40 år. Det handler om veien dit.