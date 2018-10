Manusforfatter fra Hollywood: – Bøker er bedre enn film

Amerikaneren har skrevet manus til flere kjente Hollywood-filmer, som «Charlie’s Angels», «Charlie og sjokoladefabrikken» og «Big Fish».

De to sistnevnte med stjerneregissør Tim Burton.

Men etter å ha fått mange forespørsler fra forfattere som ønsket å få bøkene sine adaptert til film, bestemte han seg for å skrive sin egen bok. Slik slapp han unna alt maset fra hele filmteamet – regissører, produsenter, skuespillere – alle som mente noe om historiefortellingen.

– Det blir aldri din egen versjon fullt og helt, sier John August til NRK.

August har flere ganger samarbeidet med stjerneregissør Tim Burton. Her ser vi Johnny Depp i «Charlie og sjokoladefabrikken» fra 2005. Foto: Filmweb

– Mindre muligheter med film

Nå vil han mest av alt skrive bøker. Den første er en barnebok. «Arlo Finch og ilddalen» ble utgitt på engelsk i vinter, nå er den oversatt til norsk.

August forteller at det føles godt å bestemme alt selv, selv hvor komma skal stå.

Film har ikke de samme mulighetene til å fortelle en historie som en bok har, kom han frem til. Det gjelder både det å utforske det indre livet til karakterene, og beskrive hvilken vei vinden blåser.

«Arlo Finch og ilddalen» er den første boken i en trilogi. Den andre boken i serien kommer på engelsk i vinter. Foto: Gyldendal forlag

– Men boken gir deg alle de ekstra sansene.

Når det gjelder TV-serier, er han ekstra frustrert:

– Det er umulig å finne på mysterier når du ikke vet om du får skrevet nok episoder til å løse dem, sier John August.

Inspirert av naturen

I likhet med mange av filmene han har skrevet for har forfatteren holdt seg til et magisk univers i «Arlo Finch og ilddalen». Boken handler om en gutt (Arlo Finch) som flytter til et lite sted i Colorado (hvor forfatteren selv vokste opp). Arlo oppdager at det skjer mystiske ting i skogen. De nye vennene lærer ham å håndtere den ville magien som siver ut fra naturen.

På nettstedene Amazon og Goodreads, samt blant flere amerikanske bokbloggere får han fem av fem stjerner. Folk liker tydeligvis det de leser.

Men om noen skulle ville lage film av bøkene hans, er han skeptisk. Han vet hva som kan skje.

– Jeg vet hvor hard prosessen er med å tilpasse bok til film, og jeg vil ikke at en film skal bli god, men fantastisk! Det er ingen selvfølge, selv om intensjonen er den beste, sier John August.

