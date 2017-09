Maja Lunde: – Stem for dine barnebarn, ikke for deg selv

En snau uke etter at forfatter Karl Ove Knausgaard gikk hardt ut mot norske politikere under en massemønstring for klima i Oslo, legger Norges nye litterære stjerneskudd på andrestemmen i kritikken.

– Hvordan skal Norge se ut om 40 år? Det burde være temaet for de siste dagene av valgkampen, sier Maja Lunde til NRK.

STERKT KRITISK: Under en tverrpolitisk klimamarsj i Oslo i starten av september langet forfatter Karl Ove Knausgaard ut mot dem som vil bygge ut oljefelt. Du trenger javascript for å se video. STERKT KRITISK: Under en tverrpolitisk klimamarsj i Oslo i starten av september langet forfatter Karl Ove Knausgaard ut mot dem som vil bygge ut oljefelt.

Forfatteren er midt i arbeidet med å skrive fire romaner om verdens klimautfordringer. Den første boken «Bienes historie» er til nå oversatt til 30 språk og har blant annet toppet bestselgerlisten i Tyskland gjennom sommeren. «Blå», som handler om vann, kommer ut i Norge i oktober 2017.

– Jeg forstår ikke at vi diskuterer nye borefelt i Lofoten. Norge er kåret til et av verdens lykkeligste land å leve i, vi er også et av verdens rikeste. Denne posisjonen bør vi bruke på en helt annen måte enn vi gjør. Vi bør være et foregangsland.

Hun mener de store partiene i stedet snakker om politikk på samme måte som de gjorde på 1990-tallet.

– Vi må forberede Norge på at vi står foran en helt ny fremtid, uten olje.

Mener de store spørsmålene er viktigst

Lunde er for tiden på Svalbard for å drive research til en ny roman om klimautfordringer og for å delta på Longyearbyen litteraturfestival.

– Her oppe snakker alle om klimaendringene hver eneste dag. Om isen som smelter, om stadig mer nedbør, jordras og om isbjørnen som dør.

Landskapet er blendende vakkert, men Svalbard er det stedet klimaendringene skjer raskest i verden. I mai i år meldte polarinstituttet at det er over seks år siden temperaturene var under normalen på Svalbard lufthavn.

– Hvor enn jeg legger blikket, ser jeg tydelige tegn på forandringer, sa Kim Holmén, internasjonal direktør ved Norsk polarinstitutt, til Dagbladet.

– For de aller, aller fleste nordmenn betyr ikke 100 kroner mer eller mindre i skatt noe som helst, mener Lunde og henviser til en fersk velgerundersøkelse fra Norstat som viser at miljø, klima og kunnskap er viktig for norske velgere:

– Jeg håper vi kan bruke de siste dagene på disse store spørsmålene. Jeg tror mange sitter på gjerdet fordi de er oppgitt over at de store partiene ikke er visjonære nok. Jeg håper imidlertid av hele mitt hjerte at alle som kan stemme, bruker den retten. Og jeg oppfordrer alle til å stemme for barnebarna sine, ikke for seg selv.

