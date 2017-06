Lesetips til sommerferien

Skal vi tro anekdoten om Allen Lane, grunnlegger av Penguin Books, startet den moderne pocketbokens historie på en jernbanestasjon i Exeter i 1934.

Der prøvde forlagsmannen å finne noe godt lesestoff i kiosken, uten hell. Han irriterte seg over det dårlige tilbudet, og bestemte seg for å ta saken i egne hender.

Over 80 år senere har pocketboken fått en unik posisjon – også i Norge. Forleggerforeningens bransjestatistikk viser at fjorårets nettoomsetning av billigbøker var på nærmere 300 millioner kroner.

Men hvilke pocketbøker bør du ta med deg på stranden denne sommeren? Vi spurte seks forfattere:

Adel Khan Farooq

Har selv skrevet: Ungdomsboken «Mine brødre».

Anbefaling: «Bienes historie».

Adel Khan Farooq anbefaler «Bienes historie» av Maja Lunde. Foto: Privat

– Akkurat nå holder jeg på å lese «Bienes historie», og det er ikke vanskelig å forstå hvorfor boka har fått mye oppmerksomhet. Det er en evig aktuell bok om båndet mellom foreldre og barn, og hvor avhengige vi er av naturen for å eksistere. Temaene som blir tatt opp er universelle og lett gjenkjennelige, og spenningen ligger i karakterenes uforløste potensial. Det er dessuten en etterlengtet bok skrevet av en norsk forfatter om historier som forløper seg utenfor Norges grenser. Den får meg til reflektere rundt mitt eget liv og eksistens. Tommel opp!

Atle Håland

Har selv skrevet: Diktsamlingene «Han» og «Vannfall».

Anbefaling: Samlepocket av Kenneth Moes «Rastløs» og «Det åpenbare».

Atle Håland anbefaler en samlepocket av Kenneth Moes «Rastløs» og «Det åpenbare». Foto: Privat

– Hvis jeg skal anbefale en pocket, er valget åpenbart. Kenneth Moes Rastløs og Det åpenbare kommer snart ut i en samlepocket, den kan jeg anbefale, da får du to bøker i én. For Rastløs fikk Kenneth Tarjei Vesaas Debutantpris og NRK sammenligna forfatteren med Sokrates for andreboka. Ikke bare er bøkene gode, de har mye luft, noe jeg mener sommerlesinga trenger.

Ingunn Thon

Har selv skrevet: Barneboken «Ollis».

Anbefaling: «The first bad man» av Miranda July.

Ingunn Thon anbefaler «The first bad man» av Miranda July. Foto: Privat



– Dette er ei bok eg elskar, men som eg ikkje har tørt å lesa for andre gong, i frykt for å øydelegge den fyrste opplevinga. Den handlar om regelbundne og systematiske Cheryl, som plutseleg må huse ein 20 år gamal tyrann i si eiga stove. Det høyres kanskje streit nok ut når eg skriv handlinga slik, men den er alt anna enn streit. Boka har eit forbaska kårni og gøyalt språk. Kvar setning og kvart vendepunkt er ein fest. Det er to år sidan eg las boka, og eg har anbefalt ho uavbrote sidan då. «The first bad man», for den som vil ha noko fint og sårt, men også litt sjukt.

Jan Kristoffer Dale

Har selv skrevet: Novellesamlingen «Arbeidsnever».

Anbefaling: «Last Night at The Lobster» av Stewart O’Nan.

Jan Kristoffer Dale anbefaler «Last Night at The Lobster» av Stewart O’Nan. Foto: Privat

– Det er uten tvil min favorittroman. Boka kom ut i 2007, men er ute i en flott liten pocket fra Penguin. Jeg skriver på en kortroman sjøl, og har derfor tenkt å lese «Last Night at The Lobster» igjen i sommer, litt for inspirasjon, men også fordi jeg alltid tenker på den. Romanen handler om Manny, som er daglig leder for en Red Lobster-restaurant et sted i «Rustbeltet». Vi følger han den siste dagen før restauranten stenger for godt. En utrolig sterk roman om arbeid, motgang og det å fortsette.

Marie Aubert

Har selv skrevet: Novellesamlingen «Kan jeg bli med deg hjem».

Anbefaling: «This is how you lose her» (på norsk «Sånn mister du henne») av Junot Diaz.

Marie Aubert anbefaler «This is how you lose her» (på norsk «Sånn mister du henne») av Junot Diaz. Foto: Privat

– Denne novellesamlingen byr på noen av de fineste historiene jeg har lest de siste årene. I flere av novellene, men ikke alle, møter vi Yunior, en ung dominikansk-amerikansk gutt splittet mellom to lands kultur, to vidt ulike foreldre, og bestandig minst to damer. Det handler om utroskap, kjærlighet og sex, å verke etter nærhet og rote til det man har, å være fortapt og alltid prøve å finne et nytt hjem. Diaz’ prosa er åpen og slentrende, tøff i trynet og samtidig øm. Den føles fremfor alt levende, pulserende menneskelig, som et vidåpent, rått hjerte.

Tobias Nordbø

Har selv skrevet: Romanen «Hasj og høykultur».

Anbefaling: «The Flamethrowers» av Rachel Kushner.

Tobias Nordbø anbefaler «The Flamethrowers» av Rachel Kushner. Foto: Privat

– Jeg vil anbefale «The Flamethrowers» av Rachel Kushner, en bok jeg leste en sommer jeg jobbet på en lukket psykiatrisk avdeling. Romanen handler om en ikke-navngitt kunster som flytter til New York på 70-tallet for å gjøre suksess, hvor hun møter en italiensk arving med som tar henne med til et Italia på randen av revolusjon. Boka er fantastisk skrevet og har et spennende plott som jeg elsket å fortape meg i etter at pasientene hadde fått sine medisiner.

