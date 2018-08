Ideen til boka kom da Mytting skulle vise sin amerikanske forfatterkollega, David Vann, hjembygda si, Ringebu i Gudbrandsdalen.

De to kameratene dro opp og ned, og opp mot fjellet igjen. Rundt hver nye sving dukket det opp nye lokale fortellinger. Da merket Mytting at han selv gikk over i en annen måte å fortelle på.

Det var som om noe løsnet.

– Jeg merket at jeg la om talemålet da jeg fortalte, siden det er knyttet fargerike historier til veldig mange steder oppover i dalen, sier Mytting til NRK.

Lars Mytting i Ringebu stavkirke, hvor han ble konfirmert. I den nye boken skriver han om historie, kulturvern og kjærlighet i Gudbrandsdalen sent på 1800-tallet. Foto: Anne Cathrine Straume / NRK

Å høre til et sted

Mytting tror noe av essensen i det å høre til et sted, er at du kan knytte en hendelse til nesten hver plass du passerer.

– Jeg merket at historiene var ferdig formulert i meg, men ventet på å komme ut, sier Mytting.

Forfatteren begynte å lete etter flere lokale historier. I både bygdebøker og kirkebøker. Så kom han over sagnet om søsterklokkene, som han skriver om i romanen sin, i en gammel bygdebok for Ringebu.

Ifølge sagnet ble det en gang støpt to kirkeklokker, til minne om to uadskillelige søstre. Søstrene var siamesiske tvillinger, og sammenvokst fra livet og ned. Da den ene ble dødssyk ba faren deres presten om at de to måtte få dø sammen.

Søstrene døde på samme dag, og som takk fikk faren støpt klokkene. Ingen vet hvor klokkene befinner seg, eller om de virkelig har fantes. Men ifølge sagnet sank den ene av klokkene til bunns i Mjøsa da den skulle sendes til Oslo for å brukes i klokkespillet i rådhuset der – fordi den klang så vakkert.

Fortellingen om bygdefolket

Da Mytting fant klokkesagnet falt alt på plass og han kunne dikte rundt den fiktive familien i boken sin.

– Bygdebøkene skjuler en skattkiste. Til sammen danner de identiteten til en bygd. Sånn sett har jeg sett på meg selv som en fortsettelse på den muntlige fortellerkulturen i dalen her. Jeg fører sammen flere historier. Til sammen blir de fortellingen om bygdefolket.

