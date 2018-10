Klisjefylt om ugjengjeldt kjærlighet

Anmeldt av Thomas Espevik

Skal man tro informasjonen man får på Cappelen Damms nettsider, slo Sophie Elise Isachsen ned som en bombe i det norske bokmarkedet da hun debuterte med selvbiografien «Forbilde» i 2016. «Boken fikk svært gode anmeldelser», skriver forlaget og ser da bort fra terningkast 3 og 4 i henholdsvis Dagbladet og VG, samt en lunken anmeldelse i Morgenbladet. Men joda, en 5-er av Eva Myklebust i regionsavisen Fædrelandsvennen, det skal de ha.

Nå er den kjente bloggeren tilbake med en ny bok, «Elsk meg», om den ugjengjeldte kjærligheten.

Et slags forhold

Boken handler om 21 år gamle Sophie Elise og en 19 år eldre navnløs mann hun treffer i et middagsselskap. Han er musiker og har interesse for bøker, kunst, vin og andre tv-serier enn Sex and the city.

Uten at jeg helt klarer å skjønne hvorfor, blir Sophie Elise besatt av denne mannen. Hun bruker flere timer på å formulere SMS-er til ham, og kan vente i dagevis på svar når hun først har sendt av gårde noen velvalgte ord. De gangene han gir lyd fra seg, gjerne når det nærmer seg midnatt, er hun ikke fremmed for å svikte både venner og familie for å få en natt hos ham.

De innleder et slags forhold, men møtes nesten utelukkende hjemme hos ham. De drikker vin, har sex. Røyker jointer og tar kokain. Viser seg sjeldent ute. Eller som hovedpersonen forklarer det selv, da de to en tidlig morgen faktisk befinner seg utenfor leilighetens vegger: «Dette forholdet var ikke ment for dagslys i ansiktet og størknede sperm-rester i håret på Deli de Luca.»

Sommerfugler og klump i magen

Iblant glimter Isachsen til med humoristiske observasjoner, som for eksempel i beskrivelsen av en viss type menn som pleier å oppsøke henne på barer:

«Så hver gang de kom bort, med håret i en glatt sleik fra pannen til bakhodet, nystrøket skjorte, en dyr klokke på håndleddet, som ikke bare fortalte dem tiden, men også at de var litt bedre enn alle andre, vrengte det seg i magen.» (s. 191)

Samtidig etterlater hun også litt ubehagelighet i fortellingen, da hun ikke beskriver så mye av sexen hun og den eldre mannen har, annet enn gjennom små hint om kvelning og slag.

Men i sin helhet er «Elsk meg» en dårlig bok. Refleksjonene har ingen utvikling, handlingen er repeterende. Språket som beskriver hovedpersonens desperasjon er fullt av gjentakelser og klisjeer.

Isachsen skriver om en sorg som vokste i henne, «en sorg jeg begynte å kjenne så godt nå, men som likevel føltes litt annerledes for hver runde, ...». Men hvordan annerledes? Et sted er det en klump i magen, et annet sted – nei, seks steder – er det sommerfugler hun tyr til for å beskrive hvordan hun har det. Det blir ufrivillig komisk når Isachsen skriver at «det stakk i magen min, vonde sommerfugler som minnet mer om veps.»

Cappelen Damms språkvaskere burde med andre ord investere i ny såpe – gjerne en som fungerer mot sommerfugler og klumper i magen. I samme slengen kan de kanskje også bestemme seg for hvordan noen ord skal staves, fremfor å konsekvent stave dem forskjellig gjennom hele boken. Pirkete? Ja, men det bør selvfølgelig Norges største forlag være når de skryter av å nå titusener av unge lesere med Isachsens bøker.

Passer for deg som: