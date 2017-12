Hvor ofte har du ikke kjent på følelsen av at det var bøker du burde ha lest? Frykt ikke! Her kan du lære deg en bok på fire minutter!

Ingen vil kunne avsløre at du ikke har lest bøkene etter resuméene til forfatter og litteraturviter Janne S. Drangsholt.

1. «Frankenstein» av Mary Shelley (1881)

Drangsholts synopsis: Boken handler om Dr. Frankenstein som lager nytt liv. Han synes det er ekkelt. Alle dør.

Den andre mannen på bildet er Boris Karloff i filmen fra 1947. (Foto: Ap Photo/Mary Ewans Picture)

2. «De dødes tjern» av Bernard Borge aka André Bjerke (1942)

Drangsholts synopsis: Bernard Borge og Sonja er verter for et middagsselskap. Der får de høre om Daumannshytta og Tore Gruvik som drepte søsteren sin og elskeren hennes. Så møter vi Kai Bugge, som er detektivpsykolog. De ender med å reise inn på denne hytta og der oppstår det skumle ting. Muligens spøkelser. Men alt går bra til slutt.

«De dødes tjern» ble kåret til tidenes nest beste norske krim i Nitimen, like bak «Rødstrupe» av Jo Nesbø. Bittelitt mer om det, psykoanalyse og zombieaktig gåing i podcasten. (Foto: Scanpix)

3. «Macbeth» av William Shakespeare (1606)

Drangsholts synopsis: Tre hekser forteller Macbeth at han kommer til å bli konge av Skottland. Macbeth dreper kongen og blir kongen av Skottland. Så fortsetter han å drepe ganske mange. Lady Macbeth tar livet av seg, Macbeth klarer ikke slutte å drepe, blir tilslutt drept sjøl og orden blir gjeninnsatt i Skottland.

Dette er en vanskelig klassiker å late som om du har lest. I podcasten får du et par sitater å redde deg unna med. Bildet: Maleriet «Three Witches» av William Rimmer. (Foto: Wikimedia)

4. «Mørkets hjerte» av Joseph Conrad (1899)

Drangsholts synopsis: Marlow blir sendt oppover Kongofloden for å hente hjem en av selskapets elfenbensjegere, den mystiske Kurtz. Han finner Kurtz. Kurtz dør, og Marlow reiser hjem. Gjennom hele boka er alle redde for jungelen.

En superspennende bok, som er gjenfortalt i «Apokalypse nå», filmen av Francis Ford Coppola. Bittelitt mer om det i podcasten. (Foto: Kagge forlag)

5. «Nokon kjem til å komme» av Jon Fosse (1996)

Drangsholts synopsis: Han og hun, i 40 årene, har kjøpt et hus ved havet hvor de skal prøve ut en «tosam eisemd» og prøve å redde forholdet. Først er de ganske stressa av tanken på at noen kan komme til å komme. Så kommer det noen. Og da blir de enda mer stressa.

Ørlitegranne utdypning i podcasten om det første skuespillet til Fosses betydning ref. ekteskapets vilkår i postmoderne tid. Bildet er fra Shanghai Theatre Academys oppsetning.

6. «Jobs bok» av Gud

Drangsholts synopsis: Job er en rettskaffen mann som frykter Gud og holder seg borte fra alt ondt. Gud inngår et veddemål med Satan og tar alt fra Job, for å teste ham. Job består prøven og får alt tilbake igjen.

Du får vite en smule mer i podcasten om de poetiske bøkene i Bibelen. Maleriet til William Blake viser Satan som heller kokende væske over Job. (Foto: Wikimedia)