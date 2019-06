Tre bøker om å være redd

Foto: Ena forlag

Johannes Jensen tar nattoget

Bare han får litt tid på seg og hjelp fra en han stoler på, klarer Johannes Jensen å komme seg over frykten. Men det er så mye som er skummelt. Fint om vanskelige følelser.

Passer 3- til 7-åringer.

Lykke og ulykken

Pappa passer på at Lykke alltid står opp med det rette benet, og at hun aldri går under stiger. For da kan de verste ting skje! Men hva skjer når Pappa blir borte? Mye kan mestres, viser denne bildeboken.

Passer for 3- 7-åringer

Foto: Aschehoug forlag

Reserveprinsesse Andersen

Alice Andersen vil helst være så usynlig som mulig. Men plutselig må hun steppe inn som prinsesse på skoleavslutningen. Skrekken hun føler kan mange kjenne seg igjen i.

Passer for 8- til 12-åringer.

Tre eventyrlige fortellinger

Vundersmed. Morrigans kall

Sjarmerende magi i bok nummer to om den uheldige Morrigan Kråkh. Vellykket fantasy-serie i Harry Potters ånd.

Passer for store barn og barnslige voksne.

Foto: Cappelen Damm

Buffy By er talentfull

For en bok! Ny av året, frisk og hjertevarm fra hvedagen til Oslo-jenta Buffy. Hun skal nemlig skrive selvbiografi på skolen. Gå ikke glipp av den.

Passer for 8- til 12-åringer.

Foto: Gyldendal forlag

Apollo

Original røverhistorie om månelandingen. Spennende - og så godt jugd at du tror hvert ord.

Passer for 8- til 12-åringer.

Tre bøker om å være annerledes

Det handler om å finne seg selv. Foto: Samlaget

Pølsetjuven

Bli kjent med tyven som ikke vil være tyv! God moral om at det er helt greit å være seg selv, uavhengig av hva alle andre måtte kreve.

Passer for 3- til 7-åringer

Foto: Samlaget

Jakob og Neikob og Alle Andre

Hvis du blir som alle andre, mister du deg selv. Og det er vel ikke meningen? Filosofisk fortelling om radarparet som er blitt klassikere i norske billedebøker.

Passer 3- til 7-åringer

Foto: Aschehoug

Miss

Rørende om seksten år gamle Ea som protesterer mot likhetstyranniet. Men hvordan føle seg trygg i en verden der alle er spreke og smale og en selv er tjukk som en middels flodhest?

Passer for ungdom

Tre ferske faktabøker

Rotter. Verdens beste dyr

Visste du at rotter er uunnværlige i arbeidet med å spore opp landminer? Denne boken gir masse ny kunnskap om rotter og endrer kanskje det negative inntrykket en smule.

Passer for 8- til 12-åringer.

Hvordan lager man en baby?

Sprelsk billedbok om hvordan barn blir laget. Her får barna vite at de ikke kommer med storken. Også en form for myldrebok med bilder av ulike kjærestepar og ulike babyer. Varm og raus.

Passer for 3- til 7-åringer

Virkelighetens monstre

Vi sparte det verste til sist. Faktabok som fremkaller skikkelige grøss og byr på trivia å skilte med i selskapslivet...

Passer for 8 år og oppover

