Her er sju bøker barna vil elske

1. «Bukkene Bruse begynner på skolen»

Bildebok.

Ellevill lek med det kjente eventyret om Bukkene Bruse. Dette er den tredje boken om bukkene og trollet signert forfatter Bjørn F. Rørvik og illustratør Gry Moursund. Oppfinnsomheten er like suggererende som i de forrige bøkene. Forbindelseslinjen til det gamle eventyret er beholdt, samtidig som settingen er moderne og gjenkjennelig for dagens barn. Denne gangen er trollet rektor, og de tre bukkene skjelver av skrekk når de må banke på rektors dør. Men slemmingen får sin straff, akkurat som i originalen.

Moursunds barnslige stil fremviser både nysgjerrighet, angst, sinne og jubel. Energien er like tydelig i fortellingen, som også inneholder humor-elementer for en voksen leser.

2. «Hilda og Midnattskjempen»

Bildebok / Tegneserie.

Oversatt av Ina Steinmann.

Luke Pearson er en britisk tegneserietegner og illustratør som nå for første gang er tilgjengelig på norsk. Boken er ledd i en serie om Hilda, som bor sammen med moren i et hus utenfor allfarvei. Denne gangen blir de angrepet av noen bittesmå mennesker som vil ha dem bort. Samtidig dukker det opp en enorm kjempe – hva er det han vil? Det er lett å bli begeistret for Hilda. Hun er modig, foretaksom og løsningsorientert. Natur og mennesker skildres omsorgsfullt.

Under spenningen ligger en oppfordring om å ta vare på diversiteten i verden. Passer for barn som kan lese og studere tegningene selv.

3. «Svikta»

Barneroman.

Iris elsker å fortelle historier. De trenger ikke alltid være helt sanne, så lenge de gir henne oppmerksomhet. Og det får hun til gagns, når hun sier til klassekameratene at Pappa ikke kan komme på skoleavslutningen fordi han er så tjukk. Det er noe hun finner på, siden hun tror pappa er mer opptatt av sin nye kjæreste enn av henne.

Bente Bratlund skriver frem en tydelig Iris og en tydelig følelse av å bli sviktet. Det kan nok være en gjenkjennelig følelse for mange barn. Skoleavslutninger er også gjenkjennelige, og kanskje etter hvert et litt for velbrukt tema i barnelitteraturen. Bratlund har en original innfallsvinkel til fenomenet og skriver frem et barn som når alt kommer til alt vokser på en vanskelig opplevelse.

4. «Livet ifølge Danni»

Barneroman. Oversatt av Anne Horn.

Etter skoleavslutningen kommer sommerferien. Og det er der vi er i denne boken. Danni er på sommerøya med venninnen Ella Frida, siden Pappa er på sykehuset. Verden er vakker og morsom, tiden med Ella Frida går som en røyk. Men så en dag kommer Pappa på besøk, og han har med seg en kjæreste! Som i Bente Bratlunds bok (over), føler Danni seg sviktet. Kan hun og Pappa finne fortroligheten igjen?

«Livet ifølge Danni» er del av en lengre serie der svenske Rose Lagercrantz samarbeider med illustratøren Eva Eriksson. Vennskap og tilhørighet er stikkord i en barneverden full av fantasi og glede. Erikssons varme tegninger gir en fin nærhet til personene – og følelsen av svensk sommeridyll er nesten påtrengende til stede.

5. «Hest, hest, tiger, tiger»

Barneroman.

Oversatt av Brit Bildøen.

Honey har noen utfordringer i livet sitt. Den største er kanskje at hun har så vanskelig for å si nei! Dermed kommer hun opp i situasjoner hun helst ville ha sluppet. Det handler om livet selv. Og om døden. På gamlehjemmet møter hun en mann som har mistet all kontakt med familien sin. Det uforutsette vennskapet mellom ham og Honey er morsomt og utradisjonelt skildret.

Utfordringene hjemme, med en søster som trenger ekstra omsorg og ikke selv tar noen hensyn, krever nesten mer selvoppofrelse enn godt er. Mette Eike Neerlin fikk det danske undervisningsministeriets skriverpris for denne boken da den kom ut i Danmark i 2015.

6. «Ishavspirater»

Barneroman med illustrasjoner av Alexander Jansson.

Oversatt av Nina Aspen.

En av favorittene til Nordisk Råds pris for beste barne- og ungdomsbok i fjor. I god tradisjon etter Astrid Lindgren forteller Frida Nilsson historien om den onde piraten Hvithode som kidnapper barn og tvinger dem til å arbeide i gruvene sine. Siri drar av sted for å redde lillesøsteren. Underveis møter hun både hjelpere og svikere.

En usedvanlig spennende og eventyrlig roman der innsikt i naturen og vår plikt til å ta vare på den også spiller en rolle.

7. «Vi fant en hatt»

Bildebok.

Store temaer som eierskap, misunnelse, hevn og vennskap legges frem i de tre hyper-enkle, minimalistiske bildebøkene til den kanadiske illustratøren Jon Klassen. Ord og bilder forteller hver sin historie. Flertydigheten byr på eksistensielle overraskelser for leserne og stimulerer både barn og voksne til å tenke – og tolke – selv.

«Vi fant en hatt» er den tredje boken i serien, og i motsetning til de to foregående, ender denne ikke med at tyven blir spist! Filosofiske og humoristiske bøker som allerede har fått klassiker-status.

