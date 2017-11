Han knakk nordlys-gåten

DET VAR HER DET SKJEDDE: Kristian Birkeland forsket ved Universitetet i Oslo, uten å få særlig kredibilitet i det internasjonale forskermiljøet. – For å få råd til disse dyre eksperimentene som han drev med i kjelleren i bygget ved siden hovedinngangen til Aulaen måtte han ha mye penger. Derfor bestemte han seg for å lage oppfinnelser, ta patenter på disse og tjene penger til utstyr og lønn til assistenter, sier solfysiker Pål Brekke.

Foto: Hilde Bjørnskau / NRK