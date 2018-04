Det er bare ikke mulig å bo, ha et godt familieliv, i firemannsboligen: rot og kaos over alt og hele tiden, de to barna har ikke engang hver sine rom. Hanne er helt sikker, de må flytte. Samboer Andreas er enig, men tar lettere på det enn Hanne. Så dukker 60-tallshuset i Lerkevegen 41 opp, en blindvei i nabolaget der de har lagt inn bud en gang før – og tapt. Denne gangen må de klare det, tenker Hanne, men har de finansiering, vil de få låne nok? Hva hvis drømmehuset, sant å si ganske slitent, går langt over takst. Taper de igjen? Vil noen andre flytte inn i Hannes hus?

Marit Eikemo er en mester i å se hvordan vi lever i dag. Hun skraper karakteristikker og observasjoner ut i komisk-absurde bilder med en presisjon leseren må fryde seg over. Slik er det også i «Gratis og uforpliktande verdivurdering». Leseren skal ikke ha deltatt mye i de siste årenes boligmarked før hodet begynner å bevege seg i gjenkjennende nikk. Et stykke ut i romanen opplever jeg teksten slik: det er fint, godt sett, artig, men er det mer? Så er vi med Hanne på tur til Ikea. Hadde ikke leseren sett det før, blir det klart der og da – i kjøkkenavdelingen: Hanne er neste kvinne ut i rekken av Marit Eikemos skjøre karakterer, med oppløsningen hengende over hodet, med en slags desperasjon som konstant undertone i livet.

Livets hastverk

Skal Hanne og Andreas ta igjen sine jevnaldringer, de som for lengst har skaffet funkishus og retromøbler kombinert med Ikea og noen fine designlamper, da må de vinne budrunden i Lerkeveien. Gresset er definitivt grønnere der ved eneboligen, der vil rotet bli borte av seg selv, de og barna deres kan endelig leve gode, idylliske liv i godt naboskap.

Mens budrunden kryper stadig nærmere blir Marit Eikemos nye roman brutal og truende lesning. Mens vinen forsvinner i flaskene og det ene ordet tar det andre, kommer sannheter og spøkelser veltende utover de to menneskene i firemannsboligen med en styrke som leseren knapt kan håndtere. Det nærmeste jeg kommer en assosiasjon til noe annet jeg har sett eller lest måtte være slutten av Arthur Millers «En handelsreisendes død». Etter den vidåpne slutten, sitter leseren rystet igjen.

Skjøre karakterer

Det går interessante linjer fra de to forrige bøkene «Samtale ventar» og «Alt inkludert» til den nye, «Gratis og uforpliktande verdivurdering». Linjer som understreker Marit Eikemos posisjon som sentral observatør av vår tid og en forfatter med dyp empati for de skjøre karakterene hun løfter frem.

Drømmer om et annet liv – eller en annen bolig.

