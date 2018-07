1. Miljøvern er in!

Tittel: Grønne greier

Grønne greier Forfatter: Ole Mathismoen og Jenny Jordahl (ill.)

Ole Mathismoen og Jenny Jordahl (ill.) Forlag (år): Ena (2018)

Dette er en omfangsrik tegneserie som bygger på Mathismoen og Jordahls samarbeid i Aftenposten Junior.

Her er gode forklaringer på vanskelige begreper og forslag til hvordan man selv kan gjøre en innsats for bedre miljø.

Lærerik, morsom og inspirerende, også for voksne lesere.

2. Haisommer

Tittel: Haiens hemmeligheter

Haiens hemmeligheter Forfatter: Owen Davey (oversatt av Heidi Sævareid)

Owen Davey (oversatt av Heidi Sævareid) Forlag (år): Mangschou (2018)

Dette er den første boken i en serie om dyr, full av finurlige fakta og nerde-stoff.

Utsøkte illustrasjoner og artige tilnærminger til økt kunnskap.

Serien inspirerer også til å ta vare på miljøet.

3. På tur i isødet

Tittel: Din ekspedisjon med Nansen

Din ekspedisjon med Nansen Forfatter: Bjørn Ousland

Bjørn Ousland Forlag (år): Cappelen Damm (2017)

Bjørn Ousland har gjennom mange år gjenfortalt – og illustrert – de store norske polarbragdene til både Nansen og Amundsen. Denne gangen har han laget en aktivitetsbok inspirert av Nansens Nordpol-ferd.

Her kan du lære det du trenger å vite for å legge ut på ekspedisjon, løse kryssord og spille Nordpol-spillet! Dette iskalde temaet passer perfekt for en varm sommer.

4. For deg som tør

Tittel: Hoggormen

Hoggormen Forfatter: Bjørn Arild Ersland, Alice Lima de Faria (ill.)

Bjørn Arild Ersland, Alice Lima de Faria (ill.) Forlag (år): Cappelen Damm (2014)

En informativ og lærerik bok for oss som har slangeskrekk – og alle andre også. Boken er delt i to.

Den første delen forteller om hoggormens mange ærender gjennom et år. Del to serverer fakta om både hoggormen og dens artsfrender i Norge.

5. Feminisme for alle

Tittel: Kvinner i kamp

Kvinner i kamp Forfatter: Marta Breen og Jenny Jordahl (ill.)

Marta Breen og Jenny Jordahl (ill.) Forlag (år): Cappelen Damm (2018)

En pedagogisk og engasjerende gjennomgang av 150 års kamp for frihet, likhet og søsterskap, der tegningene er vel så viktige som teksten.

Boka passer både for gutter og jenter og burde være historiepensum i skolen.

6. Bli forfatter!

Tittel: Skriv genialt!

Skriv genialt! Forfatter: Eldrid Johansen og Steffen Sørum, illustrert av Ingrid dos Santos

Eldrid Johansen og Steffen Sørum, illustrert av Ingrid dos Santos Forlag (år): Aschehoug (2016)

Gode tips til den som vil bli bedre til å fortelle historier. Her er råd om oppbygging, plott og hvordan man kan puste liv i karakterene sine.

Morsom og nyttig på en gang, full av overskudd og skriveglede. Boken stakk av med Brageprisen i klassen for sakprosa for barn og unge i 2016.

7. Varmt om Pippis mor

Tittel: Astrid Lindgren

Astrid Lindgren Forfatter: Agnes-Margrethe Bjorvand og Lisa Aisato (ill.)

Agnes-Margrethe Bjorvand og Lisa Aisato (ill.) Forlag (år): Cappelen Damm (2015)

Påkostet fortelling om Astrid Lindgrens innholdsrike liv. Grundig og inkluderende om verdiene Astrid Lindgren bygget hele sitt forfatterskap på.

Boken er oversiktlig og spennende på samme tid. Aisatos illustrasjoner har fotografisk likhet med Lindgren selv, samtidig som de er sterkt personlige.

