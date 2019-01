Fra Bowie med stil

Den utålmodige kan stupe rett inn i denne bokens absolutte lekkerbisken. Intervjuet med Rolling Stone-journalisten Kurt Loder fra 1987 er en klassiker i intervjusjangeren, der journalist og artist nærmest bader i en hyllest til mohair, italienske dresser, modskultur, kjoler, japanske designere og teite musikere som ikke skjønner poenget med å kle seg som astronauter.

Reker på avokado og fisk fra Jamaica

Også en klassiker, men i motsatt ende rent sjangermessig, finner vi samtalen mellom med William Burroughs fra 1974. På tross av at kultforfatteren og popstjernen befinner seg i Bowies hus i London med rekecocktail og fisk fra Jamaica på menyen, virker det som om de to befinner seg på ulike planeter. Bare et raskt innskutt spørsmål fra journalisten om deres holdning til kjærlighet, et begrep begge mistror dypt, bringer dem midlertidig sammen, før de forsvinner bort fra hverandre igjen.

I det tredje virkelig gode intervjuet i boken, fra 1996, er rollene snudd på hodet. Her er det Bowie som intervjuer Alexander McQueen. Den britiske moteskaperen svarer breialt varehuset Marks and Spencer når Bowie ber ham velge mellom Armani og Versace. Resten av samtalene i boken er mer som bonusspor å regne, men også disse mer kuriøse samtalene bidrar til å vise fram Bowie som det han vel i bunn og grunn var: en hardtarbeidende multikunstner fra sør i London, som var mer inne på å ligge et hestehode foran tidsånden enn å jage etter den.

Minibiografi i samtaleform

«Det siste intervjuet og andre samtaler» er basert på intervju-serien «The last Interview», som samler intervjuer av avøde kunstnere innen flere sjangere. Denne norske utgaven, som er designet av den prisbelønnede bokdesigneren Aslak Gurholt Rønsen, er atskillig lekrere enn originalen. Den inspirerer til å gå videre til andre intervjuer som av økonomiske og andre grunner ikke er med i boken, for ikke å snakke om at man nærmest blir tvunget til å spille seg gjennom Bowie-katalogen nok en gang. En slags minibiografi i samtaleform er det blitt.

«Har det noen gang hendt at noen har foreslått at du skriver din egen bok?», spør Kurt Loder i intervjuet fra 1987.

«Tusenvis av ganger», svarer Bowie, og legger til at han aldri har vært fristet til å skrive sin egen selvbiografi.

På sett og vis er kanskje disse samtalene her det nærmeste vi kommer.

