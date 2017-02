Forlag fra ni land har sikret seg «Gleden med skjeden»

– Jeg har ikke opplevd noe lignende. Hele verden synes å være desperate etter boken, og jeg har jobbet 12-13 timers dager hele uken bare for å svare entusiastiske forleggere rundt i verden, sier Even Råkill, som er rettighetssjef i Oslo Literary Agency.

Den siste uken har han fått over 100 henvendelser fra utenlandske forlag om «Gleden med skjeden».

«Hele verden» vil ha «Gleden med skjeden»

Den engelske prøveoversettelsen, som har fått navnet «Wonder Down Under», ble sendt ut fra kontoret fredag 27. januar. Få timer senere var første avtale i boks.

– De utenlandske forlagene har fortalt meg at de synes boken inneholder en unik kombinasjon av faglig tyngde, kompetanse og erfaring, med et sjenerøst, inkluderende og lett ungdommelig språk, sier Råkil.

– Ikke først og fremst en forretningsidé

Bøker om kroppsdeler, med titler som rimer, har vist seg å være en god forretningsidé. I 2015 kom «Sjarmen med tarmen» ut på norsk. Boken ble først utgitt i Tyskland, hvor den ifølge Cappelen Damm har solgt over 1,7 millioner eksemplarer. Foreløpig er boken utgitt i 36 land.

I 2016 kom «Hjernen er stjernen» ut på Kagge forlag. Boken er skrevet av Kaja Nordengen, som er lege og hjerneforsker. Kagge forlag opplyser om at denne fagboken har et totalopplag på 24 000 i Norge, og at den foreløpig er solgt til åtte land.

Men selv om denne typen fagbøker har vist seg å ha et stort salgspotensial, avviser Råkil at «Gleden med skjeden» først og fremst har vært en forretningsidé.

– Dette har handlet om at to svært kompetente legestudenter har hatt lyst til å skrive en bok om et tema de er opptatt av, og som de synes er viktig å skrive om. Så har det vist seg at svært mange er opptatt av temaet, sier Råkil.

– Inspirert av «Sjarmen med tarmen»

Ellen Støkken Dahl har skrevet «Gleden med skjeden» sammen med Nina Brochmann. Hun forteller at de to medisinstudentene har vært inspirert av «Sjarmen med tarmen». Foto: Stine Friis Hals

Ellen Støkken Dahl, som er en av de to forfatterne av «Gleden med skjeden», forklarer at «Sjarmen med tarmen» var en av inspirasjonene til skrivingen.

– Det var utrolig kult å se hvordan Giulia Enders (forfatteren av «Sjarmen med tarmen» red.anm.) klarte å skrive tilgjengelig og morsomt om det som for mange er et skambelagt organ.

Det samme ønsket Dahl å få til da hun og Nina Brochmann startet arbeidet med sin bok om kvinners underliv.

At boken nå får stor oppmerksomhet, mener hun henger sammen med at det har vært for lite og for dårlig informasjon om kvinners seksualhelse.

– Jeg vet hvor dårlig informasjon som finnes om dette temaet i Norge, og det er nok ikke bedre i andre land. Derfor er jeg egentlig ikke overrasket over at et slikt folkeopplysningsprosjekt slår an, sier hun.