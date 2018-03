Feministisk dannelsesreise

I den nye TV-serien Heimebane må fotballtreneren Helena Mikkelsen tåle både grove trusler og sexistisk trakassering når hun tar over det nyopprykkede eliteserielaget Varg. Mary Beard, professor i klassisk litteratur, har i intervjuer fortalt om at det fantes rikelig med troll å kjempe mot da hun slo seg opp i den britiske, akademiske arenaen på 70-tallet.

Arenaene endres, foraene endres, men kvinneforakten synes å bestå.

«Kvinner og makt. Et manifest» består av to forelesninger Mary Beard holdt for London Review of Books i 2015 og 2017. Her viser hun hvordan ønsket om å begrense kvinners rett til å ta plass i det offentlige rom, er dypt rotfestet i klassiske, litterære tekster.

Tilbake til vevstolen

I Odysseen av Homer ber Penelopes sønn, Telemakos, sin mor om å gå tilbake til vevstolen, for det «å tale blant flere sømmer seg menn», som det står i rektor Peter Østbyes klassiske oversettelse. Hos romerske Ovid forvandler guden Jupiter sin hustru om til en ku, slik at hun bare kan raute og ikke snakke. I samme verk blir prinsessen Lucretia voldtatt, for så å bli kappet tungen av, slik at hun ikke kan snakke om ugjerningen.

Mary Beard har også aktuelle eksempler, men det mest interessante med denne lille boken, er hennes lesninger av de verkene som må sies å kunne være selve grunnsteinene i vår vestlige sivilisasjon. Det er ikke lenger bare de religiøse grunntekstene, som kommer med oppfordringer om at kvinner skal tie i forsamlinger.

Åpner for andre syn

Mary Beard avslutter sin lille pamflett med å understreke at det ville være en «kulturforbrytelse» å bare lese Odysseen som en kilde til kvinnehat. De greske og romerske mytiske fortellingene utmerker seg med en enorm tolkningsrikdom. Det finnes også flust med sterke kvinneskikkelser her, og ikke alle lar seg sette på plass, slik Penelope ble av sin sønn i Odysseens første sang.

«Kvinner og makt. Et manifest» er en slik bok som fungerer som et slags springbrett inn i litteraturen. Den inspirerer til å gå tilbake til kildene, og å lese dem med flere typer briller – ikke bare de feministiske.

Passer for deg som:

ønsker å ha stålkontroll på klassikerne og sverdet hevet mot nettrollene

Flere anmeldelser fra NRK

«Kvinner, menn og makt er eit usliteleg tema i litteraturen, i samfunnsdebatten og i talrike par-terapiar. Naomi Alderman kjem med ein knallhard og forfriskande versjon i 'Kraften'. Køyr debatt!» Les anmeldelsen

«I 'Den siste jenta' snur Nadia Murad en offerfortelling til å bli en historie om kampvilje og motstandskraft.» Les anmeldelsen

«Hvordan oppdra en datter til å bli feminist? Chimamanda Ngozi Adichie har femten forslag.» Les anmeldelsen