Et forfengelig fyrverkeri

Michael Wolffs mye omtalte fortelling består i hovedsak av to ingredienser: scener og portrett. I scenene plasserer han oss som fluer på veggen i noen av øyeblikkene vi kommer til å huske fra hans første år som president.

Følelsen av å være der det skjedde da det skjedde blir så krydret med syrlige portretter av presidenten, hans nærmeste medarbeidere og familie.

Rik og berømt i New York

Presidentskapet begynner offensivt i januar 2017 med en Trump som får fart og retning fra en ideologisk sikker Steve Bannon, mannen som mer enn noen skjønte at eiendomskongen fra New York ville kunne vinne valget hvis han fikk med seg med den misfornøyde arbeiderklassen i Florida, Michigan, Ohio og Pennsylvania. Derfra og ut skal de fleste hodene falle, inntil også Bannon går fra borde i august i fjor.

Ut av dette er det kommet en bok som koker og syder i en slik grad at man kunne tro at vi var havnet i roman av en annen Wolfe, nemlig Tom Wolfe, som i sin roman «Forfengelighetens fyrverkeri» beskrev 80-tallets rike og berømte i New York.

I «Fire and Fury. Inside the Trump White house» møter vi nettopp en av disse rike og berømte fra New York, som ønsket seg at hans tårn midt i byen skulle vokse helt inn i himmelen. Istedenfor havnet han i Washington, i et hus som vi nå får se fra innsiden. Der inne råder de forfengelige og de inkompetente. Iblant dem dukker det opp en og annen som forsøker å utøve helt anstendig politisk håndverk, men i møte med de anstendige blir denne historien enda mer tragisk og komisk.

Innsauset journalist

En snau uke etter lanseringen er det lite som tyder på at Trump har dekning for at boken består av løgner. Det er nok av kilder som bekrefter at Wolff har fått gå inn og ut av Det hvite hus mer eller mindre som han ville. Mye tyder på at den tidligere stabsansatte Sam Nunberg har sine ord i behold da han kunne fortelle til CNN at han «samarbeidet med Michael, ja at vi alle samarbeidet med Michael».

Journalisten selv fremstår som en tvetydig skikkelse. Han er åpenbart tilstrekkelig innsauset i i New York-fiffen til at han blir invitert inn i de rette salongene av de rike og vellykkede. På den annen side viser han evne til å ta suveren litterær kontroll over begivenhetene når han først er i besittelse av den informasjonen han trenger.

Passer for dem som

vil skrive den neste dyneløftende boken om det indre liv i Arbeiderpartiet.

Flere anmeldelser fra NRK

Foto: Gyldendal forlag

«The Hate U Give» av Angie Thomas: «The Hate U Give» er en rasende ungdomsroman om et brennbart tema, nemlig rasisme i USA. Forfatteren Angie Thomas er inspirert av bevegelsen Black Lives Matter.

«Skamløs» av Nancy Herz, Amina Bile og Sofia Nesrine Srour: «Skamløs» drar feminismen inn i nye nabolag, og lar alle oss andre være med på lasset.

«Kjære Ijeawele, eller Et feministisk manifest på femten forslag» av Chimamanda Ngozi Adichie: Hvordan oppdra en datter til å bli feminist? Chimamanda Ngozi Adichie har femten forslag.