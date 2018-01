Da 65-åringen romandebuterte, ble boken slaktet. Det ble også de neste romanene. Han klarer derfor ikke helt å forstå hvorfor han i det siste har fått så mye ros fra kritikerne.

– Skriver jeg lettere? Begynner de å venne seg til at jeg er en kødd, sier Ole Robert og ler litt av seg selv.

P2-lytternes romanpris Ekspandér faktaboks NRKs egen litteraturpris.

Deles ut hvert år til en norsk skjønnlitterær roman.

Juryen som kåret vinneren, består av lesere uten spesiell ekspertise på bøker utover det å være veldig glad i å lese.

Selve prisen består i år av et grafisk trykk laget av billedkunstneren Ørnulf Opdahl, og vinnerboken skal for første gang dramatiseres og sendes som radioteater sommeren 2018.

Blant de tidligere vinnerne er Karl Ove Knausgård, Linn Ullmann og Carl FrodeTiller.

Prisen deles i 2018 ut for 21. gang.

Men boken som nå har gitt ham lesernes egen pris, hadde ikke blitt til om det ikke var for at hans livs store kjærlighet for noen år siden ble alvorlig syk.

ARBEIDSPLASSEN: Sundes debutroman ble slaktet av kritikerne. Det samme ble de neste romanene hans i bortimot 20 år. Men han fortsatte å skrive egenrådig bare på trass. Foto: Hilde Bjørnskau / NRK

«Penelope er syk»

Våren 2015 ble kona stadig verre av kreft som spredde seg.

Ole Robert hadde bare så vidt begynt på en ny bok. Kona visste at han skrev en historie om nærområdet på Bislett, men ikke at hun selv var med i boken som skulle få tittelen «Penelope er syk».

«Penelope er syk» Foto: Gyldendal forlag Ekspandér faktaboks Penelope er ikke navnet til Sundes kone, men til en annen manns kone – Odyssevs.

Odyssevs, også kjent under det latinske navnet Ulysses, var den antikke greske konge av Ithaka og er en av heltene i Homers episke dikt «Odysseen».

Den irske forfatteren James Joyce skrev seg opp mot Homers «Oddysevs» – der Penelope venter i årevis på at ektemannen Oddysevs skal komme hjem fra krigen. I Joyces romanklassiker «Ulysses» handler det om hovedpersonene Leopold og Molly Bloom, og en vandring rundt i Dublins gater som varer et døgn i 1904.

Ole Robert Sunde har lenge villet skrive en roman som sitt forbilde James Joyce, om hjemtedet Bislett og Thereses gate som han bor i.

Det røde kunstverket på bokomslaget er hentet fra et kunstverk Ole Robert Sundes kone selv har laget.

Forfatteren Ole Robert Sunde er født i 1952. Han debuterte med debuterte med diktsamlingen «Hakk i hæl» i 1982, og hans første roman, «Den lange teksten historie» kom ut i 1984.

I 2013 var Sunde nominert til Nordisk råds litteraturpris for den selvbiografiske romanen «Krigen var min families historie».

Historien er enkel. Boken handler om en mann som går ut for å kjøpe sushi til seg selv og sin syke kone som venter hjemme i leiligheten på Bislett i Oslo. På veien får selv de minste observasjoner av ting og mennesker ham til å tenke de største tankene om døden og livet. Både gresk mytologi og metafysikk blander seg inn i tankene, mens han stadig tenker på henne og er livredd for å bli alene.

Den siste tiden lå hun på den blå sofaen i et av rommene i bygårdsleiligheten.

TOMT: Rommet der kona lå på sofaen den siste tiden hun levde. mens han gikk ut for å handle sushi til dem, som han gjør i romanen «Penelope er syk». Kunstverket over den blå sofaen er det samme som pryder bokomslaget, og hans kone som var billedkunstner laget det. Foto: Hilde Bjørnskau / NRK

– Bang, så er du helt alene

Sunde måtte skrive seg gjennom den første fasen. Tre måneder tok det å skrive hele boken. Det første han skrev var starten. Han går ut av portrommet for å handle.

Tilværelsen ble aldri den samme etter at kona ble syk. Sunde skriver i romanen «Penelope er syk» om hvor altoppslukende frykten hans var for å miste henne.

Og jeg ante ikke hvor lenge hun ville holde ut, det var til å gråte av, men jeg ante ikke hva annet jeg skulle gjøre ennå håpe, du må be for henne, sa hennes mor, min svigermor... Utdrag fra «Penelope er syk» av Ole Robert Sunde

Bildet av henne og Ole Robert står på kommoden ved siden av kjøkkenvinduet. Et smil som varmer. Han hadde vært sammen med henne i 44 år. Bodd her helt siden 1981, sammen hadde de sett tre barn vokste opp her.

– Så bang, er du helt alene. Det er en veldig snål overgang egentlig.

Et øyeblikk fra Ole Robert og kona Marits 44 år lange forhold foreviget på kjøkkenkommoden. Foto: Hilde Bjørnskau / NRK

Ble overrasket over å vinne

Han hadde ikke trodd den skulle vinne. Han var nominert sammen med både Lars Saabye Christensen og Jan Kjærstad. Selv skriver han jo så kronglete, er han klar over.

GAMLE FORKASTEDE MANUS: Læreren mente han skrev dårlige skolestiler. De var lange og fulle av skrivefeil. Hjemme pleide familien å snakke en snodig blanding norsk og engelsk siden mor kom fra Egypt, og slik skrev han også på skolen. Foto: Hidle Bjørnskau / NRK

Med romanprisen er forfatterkarrieren i ferd med å nå nye høyder, men Sunde innrømmer at den kommer med en sterk bismak.

– Den eneste dritten med det er at hvis hun hadde levd nå, så hadde jeg ikke skrevet denne boka. Jeg ville jo heller at hun skulle ha levd nå, konkluderer Ole Robert Sunde.

Et virkelig mesterverk. Her ligger en fantastisk glede i språket, det var en fryd å lese, noe som framstår som et kjempeparadoks siden det jo handler om en person som skal dø. En herlig og gripende roman. Juryen om «Penelope er syk»