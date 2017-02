Edouard Louis: – Hvem vasket toalettet mitt?

«Jeg har ingen lykkelige minner fra min barndom».

Slik lyder åpningssetningen i Edouard Louis' selvbiografiske roman «Farvel til Eddy Bellegueule», som vakte stor oppsikt da den kom ut i Frankrike i 2014. I begynnelsen av 2015 kom boken ut på norsk, til gode kritikker – og senere debatt, da Kjartan Fløgstad kritiserte Louis' fremstilling av arbeiderklassen.

Nå er boken oversatt til engelsk, og i den anledning ble Louis nylig intervjuet i London Review Bookshop. Se hele intervjuet her.

Der forteller forfatteren at han stadig møter folk som ikke tror at det finnes noe klasseskille i deres land. Louis, som flere ganger har vært i Norge, nevner spesifikt at flere nordmenn har kommet med denne påstanden.

– Men hvem var det da som vasket toalettet på hotellet jeg bodde på? spør Louis.

Louis: – Flere forlag trodde ikke på historien min

I intervjuet forteller Louis videre om utgangspunktet for «Farvel til Eddy Bellegueule»; han ville skrive noe sant og ekte om sin egen oppvekst.

Derfor stusset han over tilbakemeldingen han fikk fra noen av de franske forlagene han sendte manuset til.

– Flere refuserte boken. De sa at ingen ville tro på historien, de klarte ikke å innse hvor voldelig det faktisk var der jeg kom fra.

– Og dette var jo et av hovedproblemene til foreldrene mine da jeg vokste opp. Vi ble alltid avvist som fiksjonskarakterer som egentlig ikke fantes. Vi eksisterte ikke, legger han til.

Louis mener at dette er hovedgrunnen til at moren hans nå stemmer på det høyrepopulistiske partiet Front national.

– Selv om moren min kan si at homofile og arabere burde bli sendt til konsentrasjonsleirer, er ikke dette den egentlige grunnen til at hun stemmer på Front national. Det handler i hovedsak om at hun føler at Marine Le Pen er eneste som faktisk snakker om livet hennes, hevder Louis.

