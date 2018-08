I dag ble thrilleren «Presidenten er savnet» utgitt på norsk. Det oppsiktsvekkende med boka er at den er skrevet av president Bill Clinton, sammen med den kjente spenningsforfatteren James Patterson.

Clinton var den første sittende amerikanske presidenten som besøkte Norge, og den som fikk det til i 1999 var daværende statsminister Kjell Magne Bondevik. NRK har derfor bedt Bondevik om å lese vennens roman. En bok han slett ikke så komme:

– Jeg møtte Clinton senest i april i år. Da sa han ingenting om at han skulle utgi en spenningsroman, så det kom som en overraskelse, ler Bondevik, som har lest boka på hytta i Stavern.

KRIMLESER: Bondevik leser gjerne krim, fra Agatha Christie til norske forfattere som Jo Nesbø og Jørn Lier Horst. Her med Clintons thriller. Foto: Privat foto

Savner mer realisme

Thilleren åpner med at president Jonathan Lincoln Duncan forbereder seg til en skarp og kritisk høring i Kongressen. Han har beskyttet verdens verste terrorist. Hvorfor? President Duncan har sine grunner, men de kan han ikke avsløre. For USA står overfor en trussel av hittil ukjent dimensjon. Og så forsvinner presidenten sporløst.

– Et angrep mot USA fra et datavirus, som vi leser om her, er en sannsynlig trussel, sier Bondevik.

Den nåværende lederen av Oslosenteret jobber fortsatt med internasjonal politikk og demokrati, og synes boken er spennende med god fremdrift, men at intrigen går litt over stokk og stein:

– Boka hadde blitt mer spennende om handlingen var mer sannsynlig.

Tydelige trekk av Clinton

James Patterson og Bill Clinton har fått like store forfatternavn på bokomslaget, men Bondevik tror nok det er den erfarne spenningsforfatteren som står for det meste av skrivingen. Likevel kjenner han godt igjen Clinton i boka, som er skrevet i jeg-form fra presidentens perspektiv:

– Menneskekunnskapen til Bill Clinton er uovertruffen, og den egenskapen har bokas president fått. Måten president Duncan analyserer medspillere og motstandere i boka speiler også Clintons even til å ta gode strategiske grep.

– Du som kjenner Clinton godt, hvorfor tror du en travel ekspresident ville bruke tid på å skrive en spenningsroman?

– Han har nok villet ha det litt moro. Og kanskje endre litt på imaget sitt.

Bill Clinton Ekspandér faktaboks Ble valgt som president i USA i 1993. Satt to perioder, til 2011.

Han representerte Det demokratiske partiet.

Clinton var flere ganger ute i hardt vær med personlige skandaler. Mest kjent er Lewinsky-saken, som førte til at Clinton ble tiltalt for Riksrett for å ha løyet under ed. Han ble frikjent.

Var første sittende amerikanske president som besøkte Norge, i 1999.

Thrilleren «Presidenten er savnet» er skrevet av bestselgerforfatteren James Patterson og Clinton sammen. Den gikk rett til topps på bestselgerlistene i USA da den kom ut i juni og er den mestselgende nye roman utgitt i USA i første halvdel av 2018.

Boka kom på norsk i august 2018.

Clintons presidentperiode var preget av flere personlige skandaler. Ikke minst Lewinsky-affæren, som har blitt brakt på bane igjen i disse #metoo-tider.

– Kan det hende Clinton er ute etter å pleie sitt eget ettermæle med denne fortellingen om en slags super-president?

– Det er i så fall en dristig måte å pleie ettermæle sitt på, ler Bondevik. – Men boka blir nok en internasjonal bestselger, så den vil nok styrke ettermælet hans på sett og vis.

Hvis Bondevik skulle skrevet krim

– Om du skulle la deg inspirere av din statslederkollega og selv skrive en krim, hvilken episode fra din tid som statsminister vill du basert intrigen på?

– Da ville jeg valgt oppspillet til krigen i Irak i 2003, hvor vi var utsatt for et voldsomt press fra USA, noe vi til slutt sa nei til.

– Du har altså gitt både ros og ris til din venns krimdebut, men hva slags terningkast vil du gi «Presidenten er savnet»?

– Nå er ikke jeg profesjonell krimanmelder, men som en amatør som kjenner det amerikanske politiske miljøet utenfra, vil jeg gi den en firer, kanskje.

– Mellom fire og fem, høyner Bondevik til sist.

