Bokanmeldelse av litteraturkritiker Ola Hegdal

I «Presidenten er savnet» blir USA og resten av den frie verden truet av tilintetgjørelse fra et ødeleggende cyber-angrep, og bare én mann kan redde oss: Den amerikanske presidenten. Vi har vært borti lignende scenarier før, det uvanlige denne gang er at det er en amerikansk president som har skrevet boken. En av forfatterne til denne thrilleren heter Bill Clinton.

I romanen følger vi den unge, dynamiske og tvers igjennom brave amerikanske presidenten Jonathan Lincoln Duncan gjennom kamper med både ytre og indre fiender, fra utenrikspolitiske trusler til indremedisinske. Om denne heltefiguren, med sin bakgrunn fra enkle kår i sørstatene og kone han møtte på eliteuniversitetet, virker kjent, er det neppe tilfeldig. Denne presidenten er en redigert og idealisert utgave av Clinton selv.

Lokalkunnskap

Clinton har bidratt med innsikt og lokalkoloritt fra Det hvite hus. Hans medforfatter, James Patterson, har ganske sikkert stått bak intrigen og tatt seg av storparten av det praktiske skrivearbeidet. Patterson er ellers kjent som en uhyre dyktig og kommersiell forfatter, noe bortimot en enmanns bestselger-fabrikk.

Romanen spenner vidt mellom noe nær realisme i skildringen av de politiske prosesser, til det fantastiske og røverromanaktige. Av de mer outrerte innslagene er sekvensen der presidenten sniker seg ut av Det hvite hus i forkledning (skjegg, baseball-caps, ekstra tjukke øyenbryn) for et hemmelig rendezvous med en terrorist på en baseballkamp. Her kan man formelig høre mange millioner lesere som skriker «Nei, herr president, ikke gjør det!».

Gravid snikmorder

En av de mest aparte figurene i denne romanen er snikmorderen Bach, ikke fordi hun er kvinne, eks-jugoslav, og elsker klassisk musikk. Og heller ikke fordi hun er utstyrt med en tragisk forhistorie, likhet med de aller fleste andre i Pattersons thriller-univers. Selv det at Bach er den aller beste i sitt fag, og skikkelig sexy, sier seg nærmest selv. Men en gravid snikmorder, se, det er noe nytt.

Mot å låne ut navnet sitt til dette produktet, får Bill Clinton penger og oppmerksomhet. Han får også slippe til med noen sympatiske politiske betraktninger som det er bortimot umulig å være uenig i. Her er det en appell til samhold, frihet og likhet, sympati med krigsveteraner, bekymring for politivold og tonen i sosiale medier, men ingenting provoserende som kunne støte fra seg potensielle lesere. Her blir ethvert tilløp til politisk budskap trumfet av ønsket om å selge bøker i hopetall.

Narsissist

«Presidenten er savnet» er en effektiv og strømlinjeformet thriller, som er like fort glemt som den er lest. Det som blir igjen er en liten uro over at en mann som har ledet verdens mektigste nasjon, ønsker å utgi en spenningsroman med en idealisert fantasi-utgave av seg selv i hovedrollen. Det kan tenkes at Donald Trump ikke er den første narsissist i Det hvite hus.