Anne Holt på ski – med doping

Så er det kanskje slutt for Hanne Wilhelmsen på den norske krimscenen? Anne Holt har i alle fall en ny helt å føre til torgs, Selma Falck. Ikke bare er hun jurist, som sin skaper, men også tidligere håndballidol, kjendisadvokat – og det vi før kalte spillegal.

Vil renvaske langrennsløper

I den grad er hun hektet på risiko, at hun har spilt poker for midler lånt fra klientkontoer – og har blitt tatt på fersken av Jan Morell. Selma Falck taper absolutt alt, men får én sjanse til: Hun skal renvaske Morells adopterte datter, Hege Chin Morell, for dopinganklager. Ungjenta er landets mest kjente – og beste – langrennsløper. En dopingtest har avslørt minimale mengder av det forbudte stoffet klostebol i den supertrente kroppen hennes.

Kort tid etter at Hege Chin Morells dopingtest blir avslørt, skjer et nytt katastrofalt dødsfall i det norske langrennsmiljøet – igjen ser den fryktede salven til å være del av hendelsen.

Innfløkt plott

Anne Holt har levert en helt ålreit kriminalroman, Selma Falck hører kanskje ikke hjemme i realitetenes verden, men vi tåler det. Det samme gjelder for hennes side kick, eks-politietterforsker, nå uteligger med mørk fortid, Einar Falsen.

Plottet er passe innfløkt og Holt kan kunsten å kryssklippe ulike handlingsforløp og det hele blir både interessant og spennende utover. Samtidig kan det bli mer enn nok kunnskaps- og faktaformidling, for eksempel på dopingfeltet, dialogene lider litt under dette. Samtidig kan en del av det jeg velger å lese som Holts indirekte synspunkter på ledelse i norske toppidrett, være ganske interessante. Slik er den tette koblingen til Johaug-saken ikke helt bortkastet.

