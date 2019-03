En mann i et bur i Russland, som har innrømmet å ha spionert for Norge. Stort mer vet ikke de fleste av oss om Frode Berg. Han har sittet fengslet i relativt kummerlige forhold siden han ble arrestert på Teaterplassen i Moskva i desember i forfjor.

Han er historisk. Aldri før har en nordmann blitt arrestert og siktet for spionasje på russisk jord. Vi er altså mange som har et akutt informasjonsbehov, og dermed er det forståelig at to journalister som kjente ham har kastet seg rundt, og skrevet hver sin bok.

Skriving og suppekoking

Begge forfattere sliter med samme problem. Hva Frode Berg egentlig har gjort for norsk etterretning, ja det vet bare Frode Berg. Selv ikke den erfarne TV-journalisten Øystein Bogen, som har gjort det mest omfattende kildearbeidet, vet mer enn det som er kjent gjennom mediene fra før.

Skriving og suppekoking har noe felles. Det er enklest når man har styr på alle ingredienser. Kan man lage kyllingsuppe uten kylling? Tomatsuppe uten tomat? Kan man skrive spionfortelling uten å vite hva mannen har gjort? Både Bogen og Hamran koker suppe på spiker, men det betyr ikke at oppkoket er helt uten smak.

Burde spurt mer

NRK Bok anmelder Foto: Gyldendal Ekspandér faktaboks FORFATTER: Trine Hamran.

TITTEL: En god nordmann. Fortellingen om Frode Berg.

FORLAG: Gyldendal.

Trine Hamran er frilansjournalist, og har kjent Frode Berg i mange år. Hun fulgte ham på flere jobber som grenseinspektør langs den 196 km lange grensen til Russland. Sommeren før han ble arrestert, fortalte han henne at han tok oppdrag for e-tjenesten. Han skal også ha sagt til henne at han gjorde dette motvillig, og at han følte seg presset til å gjøre det.

Hamran skriver innledningsvis at hun skulle ønske hun hadde «spurt mer den gangen». Hadde hun gjort det, ville nok denne boken også hatt større nyhetsverdi.

Kulturfestivaler og skirenn

Hamran tegner et sympatisk, men ikke spesielt mangefasettert bilde av Frode Berg. Det som derimot trer frem er det samfunnet i Kirkenes, som de begge levde og jobbet i. Hun viser interessant hvordan innbyggerne i Sør-Varanger kommune blir påvirket av de storpolitiske temperaturskiftene.

Da forholdet var som varmest ble det satt i gang kulturfestivaler og skirenn. Lokalbefolkningen fikk spesielle reiseordninger, som gjorde det lett å krysse grensen. Få kjente denne grensen bedre enn den nå spionsiktede tidligere grenseinspektøren Frode Berg.

På reise til Russland

NRK Bok anmelder Foto: Kagge Forlag Ekspandér faktaboks FORFATTER: Øystein Bogen

TITTEL: En uvanlig spion. Frode Berg, norsk etterretning og spøkelsene fra den kalde krigen.

FORLAG: Kagge

Mens Hamrans bok på sett og vis stopper på grensen, tar utenriksjournalist Øystein Bogen oss med til Russland. Han har lest rettsdokumentene som ligger til grunn for siktelsen, og forklarer enkelt og forståelig hva det er Berg er beskyldt for å ha gjort. Han har fulgt den russiske mediedekningen av saken, og snakket med flere av de russiske involverte. Blant disse er Frode Bergs advokat Ilja Novikov, som framstår som riktig mann på rett plass i et uoversiktlig russisk rettssystem.

Resten av boken bruker Bogen til å fortelle en slags minihistorie om norsk etterretning overfor Russland etter 2. verdenskrig. Denne historien er spennende og interessant i seg selv, men heller ikke dette bakteppet fra begge sider av jernteppet gjør oss klokere på hva Berg egentlig har gjort.

Fasiten kan komme allerede neste uke, når rettssaken mot Berg starter i Moskva. Da vil nok begge disse to bøkene kunne få et akutt oppdateringsbehov.

Passer for: