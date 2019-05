Jenna, vår helt, er tretti, meget intelligent og god i taekwondo. Hun er i gang med en lovende akademisk karriere. Fagfeltet hennes er Korea, den nordlige varianten. Ikke bare det, hun er selv koreanskamerikansk. Moren er koreansk, mens faren var afroamerikaner med høy grad i det amerikanske militæret. Karrieren og livet hans tok slutt en gang etter 1998. Da skjedde noe avgjørende i familiens liv.

CIA melder seg

I juni det året ble Soo-min, Jennas tvillingsøster, borte fra en strand i Sør-Korea. Sammen med kjæresten gikk hun nærmest opp i røyk. I sanden lå en gitar, en gitarkasse og et kamera igjen. Jenna klarte aldri å akseptere at søsteren er død. Søskenforholdet deres var symbiotisk, de tenkte og følte likt, kontakten var absolutt. En dag i 2010 står en mann fra CIA i Jennas auditorium og vil snakke med henne. Kim Jong-il og hans regime hadde skutt opp en ny rakett, snart kunne de nå Los Angeles. Gode råd er dyre.

I Pyongyang blir den høyt plasserte oberstløytnant Cho utpekt til å forhandle med amerikanerne om fornyet bistand, i selveste New York City. Broren hans er i ferd med å bli utpekt til et enda mer betrodd verv – som nærmeste assistent for Nord-Koreas neste leder, Kjære leders sønn. Men hva er det med de to brødrenes bakgrunn, adopterte som de er?

Styrker og svakheter

Har en stakkars leser først falt i den grøfta der den «den internasjonale thrilleren» regjerer, er utgangspunktet for «Nordstjernen» uimotståelig: Det må leses og utforskes, og D.B. Johns bok er lenge riktig lovende. Den har det meste vi forventer av sjangeren og (kanskje) litt til. Samtidig har den viktige svakheter – viktigst på det psykologiske planet. Den koreanske utsendingen og obersten Cho blir for lett forelsket i New York. Jennas ferd fra å være ung og lovende akademiker til fullbåren patriot og CIA-agent er for lettbeint. Endringer i mennesker skjer i det hele tatt raskt og med liten motstand. For den virkelig gode agentromanen, det finnes mange, er dette ikke typisk. Tvert om.

Samtidig er det også sant at D.B. John har skrevet en roman der mange passasjer ikke bare er viktige og interessante, de er knakende gode. Spennende og forstemmende.

Det handler om forhold mennesker i mellom, undertrykking og underkastelse, om det nordkoreanske leirsystemet, om offentlig massehenrettelse og menneskets evne til overlevelse på tross. Leif Ekle

Det som er sant

Forfatterens etterord, om hva som er sant og pålitelig i det han har skrevet, er både forbilledlig og viktig. På sitt beste er D.B. Johns tekst medrivende lesning. Han konkurrerer imidlertid i en sjanger der de klassikerne og de beste romanene er svært gode og nærmer seg det perfekte. Derfor er det leit at «Nordstjernen», i partier der forenklinger og snarveier får overtaket, faller litt igjennom. Like fullt, «Nordstjernen» inneholder noen timers interessant – og tankevekkende – underholdning

Kurt Hanssens oversettelse er upåklagelig.

Passer for deg som: