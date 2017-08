TITTEL: Kors på halsen. Sannheten om Sylvi Listhaug

Kors på halsen. Sannheten om Sylvi Listhaug FORFATTER: Mathias Fischer

Mathias Fischer FORLAG: Gyldendal

Hun sparker til venstre og mot sentrum. Hun takler motstanderne rått og kontant også i eget parti, og ikke minst i egen regjering. Hun er ingen lagspiller, og vil heller skåre egne politiske poeng enn å levere lissepasninger til kolleger. Er det Sylvi Listhaug som er politikkens svar på Zlatan Ibrahimovic?

Når jeg leser om hvordan hun landet som en enslig temmelig verdikonservativ og nokså kristen svale i et hav av liberalistiske gutter i Møre og Romsdal FpU, så tenker jeg at det går fint an å havne helt i toppen, selv om man er en outsider, og uten særlig talent for intern nettverksbygging.

Liberalismen i Det Nye Testamentet

Sylvi Listhaug har alltid på seg korset hun fikk fra bestemoren hjemme på gården i Ørskog.

Sylvi Listhaugs biograf Mathias Fischer var knapt nok født da verdikonservative og liberalistiske Frpere barket sammen under landsmøtet på Bolkesjø i 1994. Den gang var den takk og farvel til unge talenter som Tor Mikkel Wara og Lars Erik Grønntun. De tapte maktkampen fra Carl I. Hagen, som sa fra talerstolen at Frp var «et kristen-liberalistisk parti», og at Det Nye Testamentet inneholdt mye liberalistisk frithetstenking.

Om denne uttalelsen førte til utstrakte bibelstudier i Frp i årene som fulgte, er heller tvilsomt, men hvis det er noe Fischers biografi viser, så er det at denne noe eksotiske koblingen mellom kristendom og liberalisme har en innflytelsesrik talsperson i dag, og hun heter Sylvi Listhaug.

Gikk til han Lodve

På landsmøtet i 1994 ble Lodve Solholm valgt til nestleder. Året etter var det «han Lodve» den da 17 år gamle Sylvi ba mamma snakke med, da hun hadde bestemt seg for å melde seg inn i Frp.

Mathias Fischer er selv aktiv i politikken som varamedlem til Stortinget for Hordaland Venstre. Denne tilknytningen, som Bergens Tidende har fått litt pepper for å være litt for lite åpen om, er en klar fordel for denne boken.

Fischer viser en klar sans og interesse for de mer og mindre elegante maktkampene som til enhver tid pågår i et politisk parti. Han har ikke fått snakke med Listhaug eller med Siv Jensen, men den unge generasjonen av kronprinser, som landbruksminister Jon Georg Dale og arbeidsminister Robert Eriksson snakker, og bidrar til at boken på mange måter gir et portrett av partiet slik det fremstår i dag.

Preker primærpolitikken

Sylvi Listhaug har ikke fått sine maktposisjoner ved å være verdens beste nettverksbygger. Derimot får hun skårer hun høyt på at hun til enhver tid fremmer Frps «primærpolitikk» til alle som orker å høre på. Mathias Fischer viser fram en maktpolitiker som søker konflikter, og som når de oppstår, ikke gjør noe for å dempe dem. Til denne mediestrategien hører det også å komme med grove karakteristikker av politiske motstandere. Det skaffer henne noen fiender på veien, men er som musikk i ørene for kjernepublikummet.

Vi lever tross alt i Donald Trumps tidsalder. Sylvi Listhaug slikker ingen opp etter ryggen verken internt eller eksternt. Men det trenger hun kanskje ikke heller i en tid makt ikke nødvendigvis springer ut av partiorganisasjonen, men like mye av antall følgere på Facebook?

«Kors på halsen. Sannheten om Sylvi Listhaug» mangler de kruttsterke avsløringene, men boken gir en utmerket og underholdende veiviser inn i de bakenforliggende årsakene til at landets kanskje mest interessante politikere handler og snakker som hun gjør akkurat nå.

