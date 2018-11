– Jeg hadde en ørliten drøm om at boken kunne bli juletradisjon for noen. Jeg kunne aldri forestilt meg dette, sier Maja Lunde.

Kagge Forlag startet beskjedent med 11.000 trykte bøker for fire uker siden, men det ble raskt for få. Forrige uke var 161.000 eksemplarer solgt – nå trykker de 50.000 til.

Adventsboken (det vil si at den har 24 kapitler – ett kapittel for hver dag i adventstiden) «Snøsøsteren» handler om en gutt som sørger over at storesøsteren er død og at familien hans er ikke seg selv.

Gutten gruer seg til jul og han savner julegleden. En dag møter han en helt spesiell jente i svømmehallen. Det blir starten på noe bra.

– Jeg tenker på de ungene som sitter og gruer seg til jul. Jeg vil fortelle dem at julen kan bli bra, selv om noe veldig stort har endret seg, sier Lunde til NRK.

Forfatteren har nettopp hørt skuespillerne som spiller hovedkarakterene fra boken – Julian og Hedvig – for første gang. Historien er i ferd med å spilles inn for å bli NRK Radioteatrets julesatsing.

– Jeg ble veldig rørt av å høre hvordan skuespillerne ga liv til teksten min.

Maja Lunde sammen med skuespillerne Jonas Strand Gravli og Kjersti Dalseide som spiller hovedrollene Julian og Hedvig, i radioteater-studioet hos NRK på Marienlyst. Da Maja Lunde vokste opp med skilte foreldre, handlet julen hennes alltid om å savne noen – boken er til dem med lignende følelser rundt høytiden.

– En tid mange savner noen

Lunde mener adventstiden og julen er tiden for de virkelig store følelsene, stor glede og stor sorg. Hun minner om at det er mange som i ukene framover setter lys på graven til menneskene de har mistet.

– De vi er glad i, lever inni oss, selv om de ikke er her lenger. De lever videre i minnene våre. Jula er jo en tid hvor vi ønsker å samle alle vi er glad i, men vi kan ikke alltid det.

Utdrag fra boken «Snøsøsteren» som handler om Julian som gruer seg til jul. Foto: Kagge forlag

Filmtilbud i kø

Illustratøren Lisa Aisato har laget alle tegningene i boken.

Filmprodusenter og teatrer i både Norge, Danmark og Sverige har tatt kontakt, men ingen kontrakt er signert ennå. Maja Lunde er opptatt av at det visuelle universet blir ivaretatt

– Jeg ser vel mest for meg en animasjonsfilm med Lisas strek, sier hun.

Dette er Radioteatrets «Snøsøsteren» Ekspandér faktaboks Hørespill i ni episoder fra NRK Radioteatret.

Premiere i NRK radio på P1, P2 og Super i julen 2018.

Basert på den kritikerroste boken «Snøsøsteren» av Maja Lunde, og illustrert av Lisa Aisato.

I hovedrollene: Jonas Strand Gravil som Julian og Kjersti Dalseide som Hedvig.

Regissør Steinar Berthelsen, lyddesigner Arne Barca, komponist Sjur Miljeteig og produsent Hege C.B. Stabell.

Radioteatret ble opprettet i 1926 og produserer både klassisk og moderne drama, krim og underholdning. Inntil 2010 ble det også produsert hørespill for barn, for Lørdagsbarnetimen på NRK radio.

Men først blir boken radioteater, uten tegninger.

– Jeg synes Lisa har forsterket både de lyse og de mørke følelsene i historien, med tegningene sine. Når jeg hørte på nå, med musikken til Sjur Miljeteig, synes jeg at det satte farge til følelsene på en nydelig måte.

En drøm for forlaget: Ekspandér faktaboks For Kagge Forlag som gir ut boken, er dette en drøm. Den fikk terningkast 6 i både VG og Dagbladet. – Det er stort for et forlag å oppleve dette. «Snøsøsteren» er av flere anmeldere blitt spådd et langt liv som julebok, og vi håper barn og voksne vil le og gråte og gripes av denne kraftfulle fortellingen i mange år framover, sier forlagssjef Jorunn Sandsmark.

Maja Lunde sammen med radioteater-regissør Steinar Berthelsen under arbeidet med å lage radioteater av boken «Snøsøsteren».

