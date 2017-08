Det virket forlokkende å tilbringe de siste månedene av foreldrepermisjonen på svigerfamiliens småbruk i Valevåg i Rogaland. Forfatter-legenden Einar Økland var nærmeste nabo, og Ravatn ville skrive om ham.

Mange timer, mange kvelder, fisketurer og handleturer har de tilbrakt sammen. Det var så hyggelig at Agnes egentlig bare ville bli ferdig med bokprosjektet rundt Økland, og heller være venner.

Det ble så mange samtaler og så mye research at det etterhvert ble for mye. Uhåndterlig. Megaprosjektet ble lagt vekk. I stedet ble det «Verda er ein skandale. Ei bok om livet på landet». 95 sider.

Boken handler om vennskapet og om at Økland blir en mentor som lærer Ravatn å bo på bygda. Ravatn forsøker å beskrive Økland som menneske. Hun bestemte seg for å fange noen karakteristiske sider hos sin mentor og skriver mer om hvordan det er å være sammen med ham enn om alle samtalene de har hatt.

– Litt farlig å miste den ironiske distansen

– Klart at jeg savner venner, gå ut og ta et glass, gå på Litteraturhuset. Men det er også kjekt å gå ut i hagen med et glass vin og fyre opp bål, se på solnedgangen uten å høre en lyd bortsett fra et par sauebjeller. Det er himmelsk faktisk, sier Agnes Ravatn. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

I 2015 folot hun Oslo og likesinnnede i kulturlivet til fordel for bygda. Etter en 24 timers lanseringstur tilbake i hovedstaden forrige uke, mistet hun stemmen. NRK ringer for å høre hvordan det var:

– Jeg er visst ikke vant til å prate så mye, sier Agnes Ravatn og ler.

Hun springer mot vinduet for å se en traktor med krattknuser. Krattknuser?

– Det er en fantastisk maskin som slår kratt og småskog om til pinneved, forklarer hun entusiastisk.

Fortsatt er hun nyforelsket i stedet og forteller at hun sikkert kunne skrevet hel en roman om snøklokker på senvinteren. ​Hun er redd for å synes alt er så fantastisk at hun mister den ironiske distansen.

– For meg har det vært uro og negative følelser som har vært den største motoren, det som genererer skrivingen.

Det blir ikke flere bøker om Økland. Nå gleder hun seg til ektemannen hennes tar over siste del av foreldrepermisjon nummer to, og hun kan sette seg ned for å skrive utover høsten. Det klør i fingrene.

Det komprimerte livet fascinerer

Nå har hun det livet hun skrev om fra Oslo i den kritikerroste boka «Fugletribunalet». Det landlige og det stille.

– Men nå er ikke det like eksotisk og spennende lenger.

Hun vil skrive om bylivet. Hun ser for seg leiligheter og Oslo-gater.

– Det er noe med det komprimerte livet. Folk som lever i små bokser rett ved siden av hverandre uten å kjenne hverandre.

Ravatn vil bli værende i Valevåg. Barna kan leke rett utenfor i stedet for å måtte oppsøke en park. Og så koster det mindre å bo utenfor byen. Hun kan leve av å bare skrive nå.

Naboen og vennen Einar Økland gjør henne trygg på valget om å bo her. For det har gått fint med ham. Han flyttet også fra byen idet forfatterlivet tok av.

HJEMMEBANE: Forfatter Agnes Ravatn hjemme på småbruket i Valevåg. Foto: Ole Kristian Årdal / NRK

PÅ TUR: Agnes Ravatn og Einar Økland. Foto: Ole Kristian Årdal / NRK

