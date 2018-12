Nostalgiske retro-julehefter har blitt en trend. Det sier Knut Hoem.

NOSTALGI-TREND: Knut Hoem har lest seg opp på de nye juleheftene. Foto: Javier Ernesto Auris Chavez / NRK

– Det virker som om leserne søker tradisjon. I gamle bilder og tegninger og historier fra gamle dager.

Det startet med Herborg Kråkeviks «Juleroser» i 2015. Nå har flere forlag har fulgt opp med sine varianter. Knut har lest alle juleheftene som fokuserer på fordums tider. Mye fint, noe ikke så bra, skal vi tro litteraturkritiker Hoem:

(Ps. Heftene er listet opp i tilfeldig rekkefølge. Knuts favoritt er selve punktumet nederst i saken.)

1. «Barnas juleroser»

– Maria Parr verdt heftet alene.

«Barnas juleroser»: Lær å lage hydrokarbon-spray av væsken fra sitrusfrukter. Foto: Samlaget

Barnas eget «Julerose»-hefte er laget i samarbeid med Herborg Kråkevik som tok opp igjen tradisjonen med julehefter med spesialskrevne tekster av skjønnlitterære forfattere. Dette heftet består også av tegninger av flere prisbelønte norske barnebokillustratører, som Lisa Aisato og Stian Hole.

Knuts vurdering:

Maria Parrs nyskrevne snøballfortelling er verdt heftet alene. Og fans av fysikeren og TV-personligheten Andreas Wahl vil glede seg over romjulseksperimentene. For eksempel hvordan imponere venner og familie med å sjonglere et fruktfat. Flott med tegneserier av Anders Kvammen!

Og her er «Det lyser i stille grender» av Jakob Sande med. Verdens nydeligste – en julesalme som alle norske barn burde kunne utenat.

2. «Hellig jul»

– Det at heftet er utgitt på Vårt Lands eget forlag, sier sitt.

«Hellig jul»: Noveller og salmer fra norske kulturpersonligheter. Foto: Vårt Land forlag

Heftet består av gamle, glemte tekster, dikt og salmer, iblandet noveller og nye tekster til ettertanke. Flere norske kulturpersoner bidrar med alt fra noveller til salmer.

Knuts vurdering:

Heftet passer for dem som mener at «Juleevangeliet» er virkelighetslitteratur, som tror at det som står i Juleevangeliet faktisk skjedde.

Det at heftet er utgitt på Vårt Lands eget forlag, sier sitt. Et stort pluss for at redaktør Solveig Slettahjell har med den svenske julesalmen «Jul, jul, strålende jul», med noter og akkorder så man kan spille den selv.

3. «Jul i Norge»

– Ser billig ut.

«Jul i Norge»: Ukebladkoselig med kjendismimring og oppskrifter. Foto: Egmont forlag

Norske juletradisjoner fortalt av nordiske kulturpersonligheter gjennom et drøyt århundre. Både norske popartister og svenske operasangere mimrer om barndommens jul. Her er det også fortellinger fra utvandringen til Amerika på 1800-tallet. De sendte hjem såkalte «amerikapakker» – trekasser stappfulle med varer som ikke fantes i norske butikker, som appelsiner og tyggegummi.

Knuts vurdering:

Ukeblad-koselig med DDEs Bjarne Brøndbo på forsiden. Nyttig fordi det inneholder julematoppskrifter.

Men det ser billig ut. Det dårlige papiret trekker ned.

4. «Juleroser»

– Lekkert og påkostet.

«Juleroser»: Byr på mange nyskrevne historier også. Foto: Samlaget

Herborg Kråkevik litterære julehefte med bidrag fra norske forfattere og nålevende og fortidens billedkunstnere kommer i år ut for fjerde jul på rad. Her er det mye norsk kunst, blant annet trykk av Christian Skredvigs malerier fra norske skogstjern og fjell og Munchs «Eventyrskogen».

Knuts vurdering:

Heftet er veldig lekkert hele veien på grunn av illustrasjonene og bildene, ikke minst Munchs «Julaften i bordell». Her er det mange nyskrevne tekster fra kjente forfattere og samtidskunstnere som har skjønt konseptet med å levere helt nye tekster.

5. «O jul med din glede»

– For dem som synes at julen var bedre før.

«O jul med din glede»: Her kan du lese «En gammeldags juleaften». Foto: Gloria forlag

Gamle norske julefortellinger. Dessuten kan man lese nordiske juleklassikere som «Den standhaftige tinnsoldat» av HC. Andersen og «Den hellige natten» av Selma Lagerlöf, som handler om forfatterens egen farmors fortelling om julens budskap.

Knuts vurdering:

Et helt ok julehefte med klassiske historier. Passer nok aller best for dem som synes at julen var bedre før.

6. «Prøysens jul»

– Litt i overkant.

«Prøysens jul»: For blodfans. Foto: Vigmostad & Bjørke

Med gamle illustrasjoner fortelles blant annet visesangeren og forfatteren Alf Prøysens klassikere som «Teskjekjerringa på julehandel», og «Snoke Suppetryne og Surill Silslup går julebukk».

Knuts vurdering:

Mest for blodfansen. Et helt julehefte bare med Prøysen blir litt i overkant. Jeg stusser også på at den kjente og kjære «Julekveldvisa» glimrer med sitt fravær.

7. «God gammeldags norsk jul»

– Inspirerer til julepusling og oser av nostalgi.

«God gammeldags norsk jul»: Egner seg for dem som synes julen var enda bedre før. Foto: Vigmostad & Bjørke

Her kan man lese klassikere fra Marie Hamsun, Henrik Wergeland, Herman Wildenvey og eventyr av Asbjørnsen og Moe. Danske HC Andersen og svenske Selma Lagerlöf er også representert i dette heftet, som viser at den norske julen er del av en større nordisk tradisjon.

Knuts vurdering:

Inspirerer til å være i puslehumør, med julekort og klistremerker og til og fra-kort. Bladet passer for dem som elsker gamle dager. Alt i heftet oser av nostalgi.

8. «Jul der ingen skulle tru at nokon kunne bu»

– Gammelmodig og rart.

«Jul der ingen skulle tru at nokon kunne bu»: Historier fra norske avsidesliggende gårder Foto: Vigmostad & Bjørke

Historier fra avsidesliggende norske gårder. Blant annet en fortelling om to jenter i en veiløs bygd som dro ut for å feire jul hos naboen og først kom hjem igjen ved nyttår. Programleder i NRK-dokumentarserien ved samme navn, «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu», har skrevet alle tekstene.

Knuts vurdering:

Dette heftet virker gammelmodig og rart. Det får meg til å lure på hvorfor jeg skal lese om disse menneskene. Bruaset er best på TV.

«Det lyser i stille grender»: – Disse bildene kan jeg bli sittende og se på helt fram til 13. dag jul, sier julehefteanmelder Knut Hoem Foto: Vigmostad & Bjørke

9. «Det lyser i stille grender»

– Min favoritt!

Dette heftet består av den norske fotografen Anders B. Wilses bilder fra Norge i vinterhalvåret. Wilse tok bilder gjennom flere tiår fram til slutten av andre verdenskrig. Han var den første virkelig store norske fotografen og etterlot seg en kvart million bilder.

Knuts vurdering:

Det er min favoritt i bunken. Fotografiene av Norge i gamle dager vekker uendelige mange assosiasjoner. For eksempel bildet av vedhuggeren Gullik. Den som ser inn i øynene hans, ser inn i evigheten. Han har et så sterkt blikk på fotografiet.

Juleheftet er fullt av bilder som gjør inntrykk. Ikke minst fotografiet av et telt under stjernehimmelen på Finnmarksvidda, julaften i 1915. Jeg får lyst til å sitte der inne i teltet.

