7 kjærlighetshistorier for barneskolebarna

Barnebok-uka 2018 Ekspandér faktaboks Gode bøker til barna!

Fra 17. til 24. juni bruker vi alle våre krefter på barnas bøker.

Vi publiserer lister med anbefalinger, anmeldelser og artikler om barnelitteratur.

Spesielt fokuserer vi på aldersgruppa 9-12 år.

Vi kommer også til å snakke om barnebøker i radioen.

Håper dere finner noe godt å lese på i sommer! Med vennlig hilsen oss i NRK Bok

1. Forelskelse for innadvendte

Tittel: Alice og alt du ikke vet og godt er det

Alice og alt du ikke vet og godt er det Forfatter: Torun Lian. illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian. illustrert av Øyvind Torseter Forlag: Aschehoug

Alice Andersen er innadvendt og beskjeden, men hvem sier at en som er beskjeden ikke kan bli forelsket?

Det viser seg at Alice er langt modigere enn hun selv – og familien – tror. Dette er den fjerde boken i serien om Alice.

Den er nominert til Nordisk råds pris for beste barne- og ungdomsbok i år.

2. Bare venner, eller mer?

Tittel: Joel og Io

Joel og Io Forfatter: Geir Gulliksen og Anna Fiske

Geir Gulliksen og Anna Fiske Forlag: Aschehoug

En varm fortelling om vennskap mellom en liten gutt og en litt eldre jente. Eller er det kanskje forelskelse?

Sterke Io leder an, den forsiktige Joel følger med. De har det så fint! Men ikke alt som er fint, kan vare...

Anna Fiskes illustrasjoner er fulle av følelser, slike som den knappe teksten også rommer.

3. En vennskap satt på prøve

Tittel: Absolutt ukyssa

Absolutt ukyssa Forfatter: Nina Elisabeth Grøntvedt

Nina Elisabeth Grøntvedt Forlag: Aschehoug

Oda er 12 år og skriver dagbok. I år har hun fått noe nytt å skrive om, nemlig Stian, storebroren til venninnen Helle, som hun forelsker seg i.

Det er morsomt, pinlig og fullt av forviklinger. Men Oda kommer seg gjennom det meste med vennskapet i behold. Andre bok i en serie.

4. Homofil kjærlighet

Tittel: Kysset som fikk snøen til å smelte

Kysset som fikk snøen til å smelte Forfatter: Tor Fretheim

Tor Fretheim Forlag: Cappelen Damm

Peder og Cecilie har vært venner siden de var små. De forteller hverandre alt. Men kan Peder fortelle Cecilie at han er blitt forelsket i Stian? For Peder selv kom det som et sjokk at han forelsker seg i en gutt.

Boken er en av de første norske barnebøkene som tematiserer homofil kjærlighet. Fretheim mottok Kultrdepartementets litteraturpris for boken i 1991.

5. Den mystiske beileren

Tittel: Hilsen en som elsker deg

Hilsen en som elsker deg Forfatter: Per Knutsen

Per Knutsen Forlag: Cappelen Damm

Sjetteklassingen Maria finner et kjærlighetsbrev i sekken sin. Hvem har skrevet det? Og hva slags følelser er det egentlig hun kjenner, følelser hun aldri har kjent før? Mysteriet må løses.

En morsom og spennende bok om den første forelskelsen som kom ut i 2003.

6. Romantikk som konkurranse

Tittel: Verdas mest forelska par

Verdas mest forelska par Forfatter: Rune Belsvik

Rune Belsvik Forlag: Cappelen Damm

Bidger og Esmeluni bor i den lille bygda Bløygen. De er det mest forelskede paret noen har sett.

Men hvordan går det når de melder seg på konkurransen om å bli verdens mest forelskede par?

Rune Belsvik fikk Kritikerprisen for denne boken i 2001.

7. Kamp om Jørgens gunst

Tittel: Jørgen + Anne = sant

Jørgen + Anne = sant Forfatter: Vigdis Hjorth

Vigdis Hjorth Forlag: Cappelen Damm

Aldri har vel noen fjerdeklassing vært så brennende forelsket som Anne! Hun er villig til å risikere det meste for at hun, og ikke Ellen med det nydelige håret, skal bli kjæreste med den nye gutten i klassen.

Denne boken fra 1984 er blitt en klassiker som veldig mange barn har som sin favorittbok. Boken er også blitt en populær film.