57 bøker du kan gi i julegave

Det selges om lag 45 000 ulike boktitler årlig gjennom norske bokhandler. Når du går inn i butikken ligger imidlertid kun et fåtall framme på salgsbordene. NRK Bok gir deg her skreddersydde tips for å finne en litt annerledes gave til rett person.

1. Til den bygdekulturelle

• Øystein Morten og Pål Hermansen: «Norske ødegårder». Praktverk om forlatte norske gårder med fantastiske fotografier og høy «Der ingen skulle tru ...»-faktor. Les Dagbladets sak om boka.

• Tormod Haugland: «Om dyr og syn». Odelsgutt vokser opp i vestlandsk bygd på 60-tallet, men lengter mer mot kunsten enn mot jorda. Nominert til P2-lytternes romanpris.

• Kjersti Kollbotn: «Jord». Historisk roman om fire generasjoner jordbrukere på Vestlandet, som løfter fram kvinnenes rolle. Om arrangerte ekteskap på norsk vis.

2. Til den klimaengasjerte

• Knut Faldbakken: «Uår». Vintage norsk miljøroman. Faldbakken var blant de første som skrev om miljøproblemer på norsk, og ble innstilt til Nordisk råds litteraturpris for denne. Nyutgitt i jubileumsutgave.

• Gøhril Gabrielsen: «Ankomst». En forsker skal studere et fuglefjell nord i Norge. Spennende roman om kjærlighet og natur fra en forfatter som er på vei opp. Les Dagsavisens anmeldelse.

• Carl Frode Tiller: «Begynnelser» Den naturglade hovedpersonen i romanen jobber i en miljøetat, og ser seg selv som en byråkratiets Noa. Tiller byr her på svart komikk, som vår anmelder ønsket velkommen.

3. Til feministen

• Amina Bile, Sofia Nesrine Srour, Nancy Herz: «Skamløs». En tankevekkende samling bekjennelser både fra "De skamløse jentene" og andre minoritetskvinner som handler om identitet og kampen mot sosial kontroll Les vår anmeldelse av boka.

• Rupi Kaur: «Melk og honning». Den indisk-kanadiske dikteren og illustratøren skriver ømt og personlig om sorg, kjærlighet og overgrep.

• Monica Flatabø: «En sånn jente». Hvorfor er det så vanskelig å få bukt med voldtekt? Forfatteren har snakket med sju voldtektsofre, bl.a. Andrea Voll, og supplerer historiene med forskning og egne observasjoner. Les nyhetssaken vår om boka.

4. Til kartfanatikeren

• Erling Sandmo: «Uhyrlig». En snasen liten bok som forteller om tjue fabeldyr hentet fra gamle kartografiske verk. Opplev magien fra tiden da det fortsatt fantes uoppdagede reisemål. Hør vår podkast om boka.

• Thomas Reinertsen Berg: «Verdensteater». Årets Brageprisvinner fascinerer med historiske krumspring, fine kart og er en must for den som elsker vitenskapshistorie. Les Aftenpostens anmeldelse her.

• Malachy Tallack: «Atlas over uoppdagede øyer». En flott illustrert bok om et knippe øyer som klarte å snike seg inn på ymse verdenskart selv om de aldri fantes i virkeligheten.

5. Til den som ikke får nok av andre verdenskrig

• Tilar J. Mazzeo: «Irenas barn». Feelgood-historier tilhører en sjeldenhet blant bøker om andre verdenskrig. Dette er en fortelling om Irena Sendler som reddet 2500 barn fra Warszawa-gettoen.

• Bodil Stenseth «Quislings ran». I rettssalen påsto Quisling at han var uvitende om Holocaust. Stenseth sporet opp verdigjenstandene NS-lederen tilranet seg fra jødene, og mener at Quisling var med på notene hele veien. Les nyhetssaken vår om boka.

• Aslak Nore: «Ulvefellen». Spionthriller om hvordan V2-raketten ble til. Drivende språk og gode fortellergrep, mente vår anmelder.

6. Til den vitebegjærlige som vil utaskjærs

• Erika Fatland: «Grensen. En reise rundt Russland». En av våre beste sakprosaforfattere har reist langs verdens lengste grense, og skriver lettfattelig og engasjerende om folk og steder som Nagorno-Karabakh, krigssonen Donetsk og staten Abkhasia. Les VG-anmeldelsen.

• Maria Berg Reinertsen: «Reisen til Bretton Woods». Fortellingen om hvordan en gruppe økonomer på cruisereise i 1944 ga oss Verdensbanken og Pengefondet (IMF). Godt fortalt, ifølge DN.

• Bjørn Olaf Johannessen: «Reservisten». Kort og morsom roman om Andrées luftballongtur i 1897, sett gjennom øynene til mannen som ikke ble med på selve ferden, reservisten Vilhelm Swedenborg. Hør intervju med forfatteren.

7. Til den dyrekjære

• Alfred Fidjestøl: «Nesten menneske: Biografien om Julius.» Norges eneste kjendisape har fått sin egen biografi, og forfatteren byr på rørende bilder, dramatikk i dyregården, ny sjimpanseforskning og etiske dilemmaer, ifølge vår anmelder.

• Rosamund Young: «Kuene. Fornuft og følelser på gården». Den britiske økobonden Young føyer seg inn i tendensen med å se dyr som individer. Boka vil endre ditt syn på kua for alltid.

• E.T.A. Hoffmann: «Hannkatten Murr, hans liv og meninger». En selvbiografi angivelig forfattet av hannkatten Murr selv. Et postmoderne mesterverk skrevet før Postmodernismen, fra forfatteren av «Nøtteknekkeren».

8. Til den livstrøtte emo-ungdommen

• Art Spiegelman: «Maus. En overlevendes fortelling». Forfatteren forteller personlig og sterkt om faren som overlevde Auschwitz i form av en historie om mus og katter. Et mesterverk innen tegneseriekunsten som kom ut på bokmål i år.

• Mari Tveita Stagrim: «Det jeg leter etter, finnes ikke her». Kortroman om to trettenårige jenter som strekker grensene. Sårt og smart om oppvekst på 2000-tallet, skriver littkritikkk.no.

• Aldous Huxley: «Fagre nye verden». Alle ungdommer med respekt for seg selv bør lese Huxleys klassiske dystopi. Nyoversatt til tidsriktig fremtidsspråk.

9. Til den aller minste

• Mari Kanstad Johnsen: «ABC». En ABC med en ny vri! Lille Anna og Mormor finner en ring og prøver å spore opp dens rettmessige eier. De møter blant annet C-ellister, D-rager og E-lefanter. «Mari Kanstad Johnsen stimulerer fantasien med en fargerik og fabulerende ABC», skriver vår anmelder.

• Alice Lima de Faria: «Fuglefesten». Flaggermusene Flopps og Mark er på fest hos fuglene, men de passer ikke helt inn.

• Bo Gaustad: «Lille Olle – et begavet lite svin». Svinaktig gode fargekrittillustrasjoner og en engasjerende historie om fiolinisten Olle til glede for både minsten og bestemor. «Bo Gaustad sjarmerer leserne i senk med denne bildeboken», skriver vår anmelder.

10. Til barna mellom 9 og 14

Arnfinn Koleruds bok Snillion er en av bøkene som kan passe for barna mellom 9 og 14. Foto: CappelenDamm

• Maria Parr: «Keeperen og havet». Kombinasjonen av dramatikk og livslærdom og de klare forbindelseslinjene mellom fortiden og det moderne, gjør fortellingen til en klassiker. En bok som formidler verdien av vennskap og familie, spennende fra første til siste side, sier vår anmelder Anne Cathrine Straume.

• Magnhild Winsnes: «Hysj». Finnes det en debutantpris for grafiske romaner, bør den gå til Magnhild Winsnes. «Hysj» er fortellingen om den sommeren da alt forandret seg. Får du ikke sommerfølelsen her, har du ikke opplevd sommer, sier vår anmelder Anne Cathrine Straume.

• Arnfinn Kolerud: «Snillionen». Hva ville du gjort hvis du vant 24 millioner? Moren til Frank vil i alle fall ikke skjemme ham bort. Han skal leve som før. Men folk i bygda begynner å mase: alle vil ha en bit av kaka. «Morsom, genuint tankevekkende og ikke minst oppfinnsom, både hva gjelder tematikk og språk», skriver vår anmelder.

11. Til «Verdibørsen-lytteren»

• Per Bjarne Ravnå: «Jesus fra Nasaret». Forfatteren går historisk til verks for å undersøke om Jesus virkelig var Guds sønn. Konklusjonen hans har store følger for julefeiringen. Hør samtale med forfatteren her.

• Ole Jacob Madsen: «Den terapeutiske kulturen». Psykolog og filosof Madsen går i rette med den moderne tendensen til å løse alle problemer som et spørsmål om individets indre liv. Hør saken her.

• Terje Tvedt: «Det internasjonale gjennom bruddet». Norge har siden 60-tallet både gått ut i verden og tatt verden imot. Tvedt undersøker hvordan dette har preget oss. Friske innfallsvinkler på slitte debatter, mener vår anmelder.

12. Til globetrotteren

• Chigozie Obioma: «Den forbudte elven». Hyperrealistisk og samtidig dommedagsaktig roman fra Nigeria om brodermord. En av de beste bøkene fra 2017, ifølge vår anmelder.

• Han Kang: «Levende og døde». Stillfarende vitnesbyrd fra studentopprøret i Sør-Korea våren 1980. Dyptloddende og hjerteskjærende utforskning av hva mennesker er i stand til, av godt og vondt, mente vår anmelder.

• Samantha Schweblin: «Feberdrøm». Mørk og mystisk thriller-aktig roman fra Argentina basert på en ekte miljøkatastrofe. Nominert til Man Booker 2017. Les anmeldelse i Stavanger Aftenblad.

13. Til den klassiske

• Marcel Proust: «På sporet av den tapte tid». Modernistisk mesterverk i modernisert oversettelse i syv bind, komplett nå rett før jul. Bli med Marcel på en undersøkelse av hvordan minner gjør oss til dem vi er.

• H.G. Wells: «Doktor Moreus øy». Science fiction klassikeren fra 1896 om en gal vitenskapsmann på en øde øy er ikke blitt mindre aktuell med årene. Første gang på norsk!

• Gustave Flaubert: «Madame Bovary». Nyoversatt roman fra 1857 om den unge legefruen som drømmer seg bort i romantisk lektyre, med fatale konsekvenser. Hør klassikeren forklart på 4 minutter.

14. Til poesielskeren

• Gro Dahle: «Tvers gjennom upålitelig». Nydelig samleutgave av en av våre mest folkekjære poeter, med dikt som taler til alle.

• Cecilie Løveid: «Vandreutstillinger». Bragevinnende diktsamling skrevet opp mot kjente kunstverk. Hånd i hanske for kunstelskere! Her kan du møte Løveid i Salongen.

• Caspar Eric: «Nike». Lettlest langdikt om å leve med cerebral parese, som forfatteren selv gjør. Et stjerneskudd på den danske poesihimmelen.

15. Til den samfunnsengasjerte

• Cecilie Hellestveit: «Syria. En stor krig i en liten verden». En grundig oversikt over den blodige borgerkrigen, fortalt i drivende tempo. Leseren lærer forbløffende mye, skriver vår anmelder.

• Hakan Günday: «Mer». Rystende tyrkisk roman om en mann som blir menneskesmugler i en alder av ni år og hans vei inn i vold, avstumpning og sammenbrudd som imponerte vår anmelder.

• Allessandro Leogrande: «Grensa». Forfatteren setter sammen ulike historier som gir leseren et stort oversiktsbilde over flyktningstrømmen over Middelhavet. Hør Knut Hoems dom her.

16. Til den som har en liten Odyssevs i magen

NRK bok møtte Mendelsohn da han besøkte Norge høsten 2017. Foto: Javier Ernesto Auris Chavez / NRK

• Daniel Mendelsohn: «En Odyssé. En far, en sønn og et epos». Rørende, morsom og lærd bok fra professor i Antikken som kom sin far nær gjennom Odyssevs reiser. Les intervju med forfatteren.

• Ole Robert Sunde: «Penelope er syk». Fortellerens kone er alvorlig syk, og han skal ut og kjøpe sushi, en liten tur som forvandles til en odyssé. En bok som ikke slipper taket, ifølge vår anmelder.

• Geir Angell Øygarden: «Odyssevs åre». Forfatteren legger ut på vandring gjennom Afghanistan. Han spør seg hvorfor menn har utferdstrang, og hvordan forsone seg med familieliv og aldring.

17. Til sportsidioten

• Lars Backe Madsen: «Gullracet». Underholdende fra prisbelønt journalist om opp- og nedturer i norsk langrenn, fra fiaskoen i Calgary-OL i 1988 til leppekremskandalen i 2017.

• Gudmund Skjeldal: «Wimbledon. Der graset er grønast». Skjeldal er tidligere skiløper, idéhistoriker og tennisfan, og skriver med nerve om noen av de tøffeste kampene på banen. Intervju med forfatteren her.

• Endre Ruset: «Noriaki». Noe så uvanlig som en samling haikudikt om den stilrene japanske skihopperen Noriaki Kasai, utformet i luftig Boklövstil på sidene.

18. Til den familieorienterte

• Riad Sattouf: «Fremtidens araber». En av Frankrikes største salgssuksesser skildrer i morsomme og rørende tegnede ruter en beundrende sønn og en far som ikke nødvendigvis fortjener det. Les intervju med forfatteren.

• Niels Fredrik Dahl: «Mor om natten». Sterk, virkelighetsnær roman om en gutt som prøver å beskytte seg fra morens plager, men som voksen leser han hennes dagbok etter hun er død. En fortelling om de store spørsmålene, ifølge vår anmelder.

• Brynjulf Jung Tjønn. «Alt det lyse og alt det mørke». Poetisk og sylskarpt om omsorgssvikt i tre generasjoner. Kan sårene leges? Minner tidvis om Tarjei Vesaas, ifølge VGs anmelder.

19. Til den som vil ha en overraskende bok

• Gøran Karslvik: «Grim justis». En bok om dødsstraffens historie i Norge, illustrert – ikke med fotografi heldigvis – men med søte strektegninger.

• Dag O. Hessen: «Karbon. En uautorisert biografi.» Engasjert om livets sentrale element, for karbon finnes overalt i universet. Karbon er liv, men kan også være dødbringende.

• Long Litt Woon: «Om sopp og sorg». Forfatteren forteller hvordan sopplukking hjalp henne gjennom sorgen over ektemannen som døde. Hør forfatteren i Salongen

God juleshopping og god julelesning!

Hilsen NRK Bok