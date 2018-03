5 kvinnelige krimhelter du bør kjenne til

En ny generasjon krimfortellinger der kvinnen ikke lenger bare er offer, men handlekraftig hovedperson, inntar krimsjangeren. Det er for å fornye historien og gjøre det skumlere, skal vi tro disse fem forfatterne som alle skriver med en kvinnelig protagonist.

1. Emma Sköld

Bok : «Avdeling 73»

: «Avdeling 73» Forfatter: Sofie Sarenbrant

Kvinnelige ofre er vi kanskje blitt vant til i kriminalfortellinger, men krimforfatter Sara Sarenbrants hovedperson er politietterforsker i den nyeste romanen.

Det handler om: Hovedpersonen Emma Sköld ligger redd og med hukommelsestap på sykehus etter en rideulykke. Hun blir mer og mer sikker på at hun var offer for en forbrytelse. Forfatteren har tenkt på hvor helpeløs man er i en slik situasjon, hvis noen vil deg vondt.

Derfor er helten er kvinne: Sofie Sarenbrant ville skrive om en hovedperson som ligner henne selv. Derfor er karakteren Emma karrierekvinne, og opptatt av hvordan hun skal klare å sjonglere dette med å ha familie. Emma møter dessuten mye motstand i jobben sin, både blant kolleger og blant menneskene hun forhører fordi hun er ung og pen.

– Alle tar henne ikke som kompetent.

Hun skrev sine første bøker med mannlig hovedkarakter, en typisk godt voksen ensom og lettere alkoholisert stereotyp. Men det trivdes hun ikke med. Derfor gikk hun over til å skrive om en kvinne. Nå vil hun skrive en hel serie

– Da jeg skrev fra mannsperspektiv, var det litt fremmed for meg selv, så mulig jeg overdrev noe.

– Jeg liker tanken på å kjenne seg igjen, tenke seg at det kan være meg, sier Sofie Sarenbrant.

Når romanen «Avdeling 73» snart også kommer ut i USA, håper Sofie Sarenbrant å skille seg ut i mengden med å ha en moderne kvinne som kombinerer jobb og familieliv som hovedkarakter.

Dette er Sofie Sarenbrant Ekspandér faktaboks Dette driver henne: Da hun begynte å skrive krimlitteratur var det ikke sånn at folk stod og skrek etter kvinnelige krimforfattere i Sverige. For der hadde kvinnelige krimforfattere allerede banet vei. Konkurransen var blitt større, med forfattere som Liza Marklund, Mari Jungstedt og Camilla Läckberg. Alle har kvinner i hovedrollene.

Da hun begynte å skrive krimlitteratur var det ikke sånn at folk stod og skrek etter kvinnelige krimforfattere i Sverige. For der hadde kvinnelige krimforfattere allerede banet vei. Konkurransen var blitt større, med forfattere som Liza Marklund, Mari Jungstedt og Camilla Läckberg. Alle har kvinner i hovedrollene. Sarenbrant ble derfor bedt av forlaget sitt om å heller skrive vanlige romaner. Det ville hun ikke. – Det er en tøff bransje, Jeg må stadig gjøre det bedre, sier Sara Sarenbrant.

Kalde fakta: Forfatter, journalist og fotograf

Forfatter, journalist og fotograf Født i 1978, i Stockholm, hvor hun bor

Debuterte med «Vecka 36» i 2010

Har gitt ut i alt åtte krimromaner, de to siste er utgitt på norsk: «Visning» og «Avdeling 73»

Har i alt solgt snaut 1,5 milioner bøker fordelt på 13 land«

Avdeling 73» er solgt til USA

Er opptatt av å skildre kvinner som strever med å synes det er vanskelig å tenke på seg selv når de stifter familie. – Man skal helst ikke lengte etter å jobbe, men det gjør Emma. Hun har dette drivet i seg, sier Saranbrant om å skrive om karakteren Emma Sköld.

2. Maja Norberg

Bok : «Størst av alt»

: «Størst av alt» Forfatter: Malin Persson Giolito

Malin Persson Giolito skriver om det hun mener er sin religiøse overbevisning – jussen. Med advokatbakgrunn er hun opptatt av hvor mye vi vektlegger prosedyrer rundt rettssaker, og vår tids måte å behandle skyldspørsmål på.

Det handler om: Vi befinner oss i et svensk rettslokale. Den rike og privilegerte 18-åringen Maja Norberg står tiltalt for mord etter en skoleskyting hun ble dradd med i av kjæresten Sebastian. I retten stiller unge Maja frekt de store spørsmålene rundt ansvar og skyld, mens vi følger rettssaken.

Derfor er helten er kvinne: Forfatteren har sett rundt seg at når kvinner først blir lovbrytere, dømmes de sterkere av samfunnet. Hennes kvinnelige hovedkarakteren Maja ble en metode for forfatteren til å gå inn i noe veldig mørkt, nemlig barn som dreper barn.

– Jeg tror vi må kunne fortelle denne typen historier. Men da må vi orke å lytte, og Maja er slik at vi vil lytte til henne.

Som jurist la hun merke til at kvinner blir til monstre i alles øyne etter en forbrytelse.

– Vi ser aldri noen heltedåds-dyrking av kvinner, slik vi noen ganger ser i aviser om menn – som etter Boston-bomberne forklarer hun. En av mennene som var innblandet havnet på forsiden på Rolling Stone – fordi han var så pen.

Derfor var det viktig at Maja skulle betraktes som monster, for historien.

Malin Persson Giolito ville fortelle om et monster som står tiltalt for å ha drept andre barn i en skoleskyting.

Kort om forfatteren Malin Persson Giolito Ekspandér faktaboks Dette driver henne : Som jurist er hun veldig fascinert over hvordan vi i vår vestlige verden har valgt å håndtere konflikter i samfunnet. – Om et menneske dreper et annet, hva gjør vi da? Jo vi skyver det inn i en rettsal og der har vi et spesielt språk, kler oss på en måte, sitter på bestemte plasser som i et teater. Det blir som noe matematisk. Maja sier det i starten i boken, all død blir omgjort til tall.

: Som jurist er hun veldig fascinert over hvordan vi i vår vestlige verden har valgt å håndtere konflikter i samfunnet. – Om et menneske dreper et annet, hva gjør vi da? Jo vi skyver det inn i en rettsal og der har vi et spesielt språk, kler oss på en måte, sitter på bestemte plasser som i et teater. Det blir som noe matematisk. Maja sier det i starten i boken, all død blir omgjort til tall. – Jeg tenker mye på at det er slik vi forsøker å håndtere det vanskelige, framtor å ta noen villvest- løsninger og skyte eller stene noen på torget.

Kalde fakta: Forfatter og jurist

Forfatter og jurist Født i 1969 i Stockholm, bor i Brussel

Begynte å skrive sammen med sin far, den svenske krimkongen Leif GW Persson da hun fikk sparken fra advokatkontoret hun jobbet på, og debuterte deretter med «Dubbla slag» i 2008.

Har jobbet i alt 20 år som jurist, sist i Europakommisjonen

Vant prisene Sveriges Deckare-pris og skandinaviske Glassnøkkelen for «Størst av alt» som er solgt til 26 land

Solgte mest i Sverige i 2017, og det er planer om Netflix-filmatisering

Hovedpersonen i boken, Maja, er inspirert av hennes egen oppvekst i et rikt område.

«Størst av alt» viser at det fremdeles går an å skrive krim som ikke ligner alt annet mente .kritiker Leif Ekle om boken da den kom ut på norsk i 2017

3. Anna Johnson

Bok: «La meg være»

«La meg være» Forfatter: Clare Mackintosh

Det dreier seg om en tidligere politisak, derfor kan ikke forfatteren røpe hvilken for å ikke røpe handlingen. «La meg være» kom nylig ut i Norge og Storbritannia samtidig.

Det handler om: Anna er blitt mor. Hun takler ikke foreldrenes død. Politiet sier at det var selvmord, men Anna tror det var mord og begynner å nøste selv. Det blir farlig.

Da forfatteren fikk selvmordsaken som ung politietterforsker gikk det hardt inn på henne siden hun var i samme livsfase som den døde kvinnen, og ønsket seg familie.

Derfor er helten er kvinne: I politijobben la Mackintosh merke til de mange sterke kvinnene – både de som var dyktige i jobben, men ikke minst alle de sterke kvinnene som var blitt innblandet i kriminalitet.

– Kvinner er ofte sterkere enn de tror.

– Jeg kommer fra et land der kvinner utgjør om lag halvparten av de ansatte i politiet. Høyere opp i systemet vårt er det færre kvinner, de sliter med å kombinere familielivet. Men ellers 50/50.

Da Clare Mackintosh var politietterforsker ble hun fascinert av alle de sterke kvinnene hun møtte.

Dette er Clare Mackintosh Ekspandér faktaboks Dette driver henne : Britiske Clare Mackintosh er tidligere politietterforsker. Familieforhold var noe av det som opptok henne aller mest i politijobben, spesielt hvordan kriminalitet virket inn på de rundt – både de pårørende og vitner.

: Britiske Clare Mackintosh er tidligere politietterforsker. Familieforhold var noe av det som opptok henne aller mest i politijobben, spesielt hvordan kriminalitet virket inn på de rundt – både de pårørende og vitner. Men hun har ikke noen fordel av å være kvinne som forfatter, mener hun. – S.J. Watson er for eksempel mannlig forfatter, som skriver fra kvinnelig perspektiv. Jeg tror egentlig ikke at jeg skriver bedre om kvinner fordi jeg selv er kvinne, sier Clare Mackintosh.

Kalde fakta : Krimforfatter og tidligere politi-etterforsker

: Krimforfatter og tidligere politi-etterforsker Født i 1976, i Bristol, bor i Wales

Debuterte i 2014 med krimromanen «I Let You Go», som kom ut på norsk i 2016 som «Jeg lar deg gå».

Den har nå solgt 1 milion eksemplarer og solgt til 24 land. Mackintosh fikk beskjed fra forlaget, som var skeptisk, om at de burde klare å selge 10.000 ekseplarer av boken, men selv håpet forfatteren på 20.000, kanskje til og med 30.000 eksemplarer.

Da andreboken, «Jeg ser deg» skulle slippes, følte hun stort press om å levere. Et fint, lite stykke samtidsparanoia, skrev NRKs anmelder om boken i 2017.

4. Helen Grace

Bok : «Nei, nei gutt»

: «Nei, nei gutt» Forfatter: M. J. Arlidge

Britiske M. J. Arlidge ville fortelle om en sterk og uavhengig kvinnelig hovedperson. og begynte å skrive krimfortellingen som nå teller fem bøker. Han vurderte å la det bli tv-serie, men var usikker og tenkte ville bli mindre eksponert om det heller var en bok som ble mislykket.

Det handler om: Politietterforskeren Helen Grace bekjemper seriemordere. I den nyeste historien gjør hun sitt beste for å skjule at hun kjenner offeret, når en mann blir funnet død på en nattklubb. Men når morderen slår til igjen, sliter Helen sliter med å skjule det hun vet, og risikerer å bli trukket inn.

Helen er i 40-årsalderen, bor alene, har elskere, er avholdskvinne og sliter litt psykisk. Hun er hundre prosent dedikert til jobben i kystbyen Southampton i England. Hennes faste jobb-partner er også kvinne, Charlie Brooks.

Derfor er helten er kvinner: Arlidge mener at han klarer å skrive mer uforutsigbare historier med en kvinnelig hovedperson.

– Kvinner egner seg bedre som hovedkarakter fordi de er mindre svart/hvitt i følelsene sine enn menn generelt er. Menn er så forutsigbare. Kvinner gir meg mer å spille på. Mer komplekse psykologiske mekanismer spiller inn hos kvinner.

Arlidge mener det finnes så mange mannlige karakterer, med alkoholproblemer. Som mann vet han alltid hva menn tenker. Helen henger med en SM-fyr.

– Jeg ville utforske de mørke sidene, Hun hun prøver alltid å gjøre det gode. Kvinner er mer komplekse. Livet er vanskeligere for kvinner enn menn.

Kunne Helen-karakteren din vært mann?

– Nei. Det er vanskeligere for henne som kvinne, mer heroisk det hun får til. Det er også noe om at kvinner ikke skal drepe, noe som ligger i genene – altså det er mye verre å tenke på at en kvinne kan drepe, synes jeg.

Hennes kollega Charlie er kvinne også. Charlie har en liten datter.

– Slik fikk jeg skrive inn om det å ha barn. Jeg har jo selv barn.

M. J. Arlidge, eller Matthew Arlidge, mener Kvinner er mer kompliserte og nyanserte enn menn, og gjør seg derfor bedre som hovedkarakterer.

Dette er M.J.Arlidge Ekspandér faktaboks Dette driver ham : Da han fikk napp med krimetterforsker Helen hos forlaget Penguin, pitchet han like godt inn sju bøker. Han var nemlig vant med å tenke mange episoder på rappen fra en hektisk jobb med Østkantfolk-serien. Lærdommen med å bygge opp karakterer raskt, ble en fordel. Det samme ble teknikken med å lage cliffhangere, for å hekte på leseren videre.

: Da han fikk napp med krimetterforsker Helen hos forlaget Penguin, pitchet han like godt inn sju bøker. Han var nemlig vant med å tenke mange episoder på rappen fra en hektisk jobb med Østkantfolk-serien. Lærdommen med å bygge opp karakterer raskt, ble en fordel. Det samme ble teknikken med å lage cliffhangere, for å hekte på leseren videre. Kalde fakta: Forfatter og tv-produsent- og manusforfatter.født i London, i 1974

Forfatter og tv-produsent- og manusforfatter.født i London, i 1974 Startet karrieren i BBC-serien «Østkantfolk», og skriver fortsatt manus til tv-serien «Tause vitner»

Debuterte som romanforfatter i 2014 med «Elle melle» som ble utgitt først på norsk.

Nei, nei gutt er den femte boken i den kritikerroste og bestselgende Helen Grace-serien, som så langt består av Elle melle (2014), Bro, bro brille (2015), Dukkehuset (2016) og Er du med på leken (2017).

Oversatt til 30 språk

Hovedkarakteren Helen er inspirert av nordiske krimheltinner som Stieg Larssons roman-karakter Lisbeth Salander og Saga Norén fra tv-serien «Broen»

5. Leonora

Bok: «Kjærlighet for voksne»

«Kjærlighet for voksne» Forfatter: Anna Ekberg

Bak det danske forfatterpseudonymet Anna Ekberg skjuler det seg to menn. Inntil nylig skrev de sammen under et annet pseudonym – det mer maskuline A.J. Kazinski.

Det handler om: Ekteparet Leonora og Sebastian har en syk sønn. Leonora har satt sin musikerkarriere på vent for å bruke tid på sønnen. Når Leonora oppdager at mannen hennes har en affære, vet hun at hun risikerer å bli forlatt. Hun bestemmer seg for å bruke alle midler for at det ikke skal skje.

Derfor er helten er kvinne: Da duoen A. J. Kazinski plutselig en dag kom til forlaget sitt med en adskillig mer feminin krimbok enn de har pleid, «Den hemmelige kvinnen», fikk de beskjed om at den var fin. Men det kunne ikke stå Kazinski på omslaget. Til det var boken for feminin.

– Det kan ikke stå Kazinski, det er for kvinnelig, for feminint, fikk vi høre, sier Jacob Weinreich.

Både Weinreich og kompanjongen hadde vært gjennom hver sine skilsmisser. De tenkte begge at det er noe av det tøffeste man går gjennom, fordi det involverer så mange familiemedlemmer og venner.

– Kvinner har alltid kunne ta mannlig pseudonym, som Karen Blixen gjorde, og Harry Potter-forfatteren J. K Rowling. Nå går vi motsatt vei, og prøver å si dette er vår feminine side, tilføyer Anders Rønnow Klarlund.

Anna Ekberg er to danske menn, Anders Rønnow Klarlund og Jacob Weinreich som skriver krimbøker sammen. De skiftet navn fordi historiene begynte å bli feminine.

Dette er pseudonymet Anna Ekberg Ekspandér faktaboks Dansk forfatter-duo, bestående av Anders Rønnow Klarlund og Jacob Weinreich

Jacob Weinreich (født i 1972) debuterede som forfatter med romanen «Ringside» 2001

Anders Rønnow Klarlund (født i 1971) er filmskaper og forfatter.

Debuterte som forfatter-duo i 2011 under pseudonymet A.J. Kazinski, som de har skrevet 11 krimromaner under dekke av

I 2017 endret duoen navn til Anna Ekberg, men utelukker ikke at de kommer til å skrive flere bøker som A.J. Kazinski

Har gitt ut to krimromaner som Anna Ekberg: «Kjærlighet for voksne» (2018) og «Den hemmelige kvinnen» (2017)