10 bøker som kan hjelpe barn og ungdom med problemer

Fem bøker for barn

1. «Jakob og Neikob og Alle Andre», bildebok

Handler om: Hvis du blir som alle andre, så mister du deg selv. I den femte boken om radarparet Jakob og Neikob, der den ene alltid sier ja og den andre alltid nei, understreker Kari Stai på utsøkt vis verdien av å være seg selv.

Kloner er tørre, triste, grå. Du er fin nettopp fordi du er den du er!

2. «Krigen», bildebok

Forfattere: Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus

Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus Forlag (år): Cappelen Damm (2013)

Cappelen Damm (2013) Anmeldelse: Modig om skilsmisse.

Handler om: Gro Dahle og datteren Kaia skriver utfordrende og nådeløst om hvordan et barn kan oppleve foreldrenes skilsmisse.

Sammen med ektemannen Svein Nyhus har Gro Dahle tematisert tabubelagte opplevelser i et format og med et språk som barn kan kjenne seg igjen i.

Både incest, foreldre som slår og usynlighet er behandlet i bøkene «Blekkspruten», «Sinna mann» og «Snill».

3. «Reserveprinsesse Andersen» Illustrert roman

Forfatter: Torun Lian

Illustratør: Øyvind Torseter

Forlag (år): Aschehoug (2015)

Anmeldelse: Sceneskrekk kan det komme morsomme forviklinger ut av.

Handler om: Hvordan er det å ville være usynlig i offentlighetens tidsalder? Åtte år gamle Alice Andersen er sjenert og blir syk av skrekk hvis hun må stå på en scene. Andre barn vil nærmest gå over lik for å oppnå det samme.

Sammen med en av Norges fremste illustratører Øyvind Torseter har Torun Lian gitt ut fire bøker om den beskjedne Alice, som trives utmerket godt bare hun får være i fred fra omgivelsenes press.

4. «Det du ikke vet om Vilde», roman

Handler om: Vildes far er i fengsel. Hvordan skal hun forklare det på den nye skolen? Vilde tyr til fantasi og løgner, og vikler seg etter hvert inn i umulige situasjoner.

Nicolai Houm har snakket med barn som selv har foreldre i fengsel om hvordan de har det.

«Det du ikke vet om Vilde» er en morsom og medrivende–om ikke så original–fortelling om hvordan vi forholder oss til andre når livet blir vanskelig.

5. «Vi skulle vært løver», roman

Handler om: Å være født i feil kropp er et sjeldent tema i barnelitteraturen. Det er ikke desto mindre viktig.

Line Baugstø har skrevet en sterk roman om hvor lett det er å fordømme andre.

Hun skriver frem verdien av mangfold og hva vi kan vinne på å respektere hverandre som den vi er.

Fem bøker for ungdom

1. «Miss», roman

Forfatter: Synne Sun Løes

Synne Sun Løes Forlag (år): Aschehoug (2017)

Aschehoug (2017) Anmeldelse: Intelligent om spiseforstyrrelser.

Handler om: At det går an å skrive morsomt og optimistisk om spiseforstyrrelser og depresjon, viser Synne Sun Løes i «Miss». 16 år gamle Ea er i fritt fall, men er full av egenskaper som gjør at hun nok en dag skal mestre sitt eget liv.

Det går fra hater til elsker, fra bekmørkt til litt mindre mørkt uten at livets utfordringer blir bagatellisert.

2. «Ellers er jeg ikke noe menneske», roman

Forfatter: Agnar Lirhus

Agnar Lirhus Forlag (år): Cappelen Damm (2018)

Cappelen Damm (2018) Anmeldelse: Dramatisk om mobbing.

Handler om: En svært ubehagelig bok om mobbing og miljøvern. På nettet er Mathilde en helt som slåss mot de skumleste typene. I den virkelige verden har hun ingen venner. Hun utsettes for grotesk mobbing fra jentene på skolen. De voksne ser en annen vei.

Finnes det noen utvei? Mathilde bestemmer seg for å kjempe, mot mobberne, for en bedre verden. Håpløshet vendes til mot og mestring. Det gir energi!

3. «Zweet», roman

Forfatter: Marit Kaldhol

Marit Kaldhol Forlag (år): Samlaget (2015)

Samlaget (2015) Anmeldelse: Viktig om verdien av mangfold.

Handler om: Også en ungdomsroman som kobler miljøvern og mobbing.

Som Lirhus spør Kaldhol: «Kan vi ta vare på artsmangfoldet i naturen når vi ikke klarer å ta vare på hverandre? »

En brutal og poetisk fortelling om filosofi på liv og død.

4. «Fallteknikk», tegneserieroman

Forfatter: Inga Sætre

Inga Sætre Forlag (år): Cappelen Damm (2011)

Cappelen Damm (2011) Anmeldelse: Fint om å falle og reise seg.

Handler om: Rakel går siste året på videregående. Nå har hun flyttet på hybel og skal klare seg selv. Men det er ikke bare-bare å plutselig skulle være voksen.

Alle trenger å lære å reise seg igjen, for fall vil det bli, både nå og senere i livet. Sætre er nærgående, sår og underholdende på samme tid. Tegningene hennes har en uvørenhet som treffer godt.

5. «Ungdomsskolen», tegneserieroman

Forfatter: Anders Kvammen

Anders Kvammen Forlag (år): No Comprendo Press (2016)

No Comprendo Press (2016) Anmeldelse: Full av hverdagsdramatikk.

Handler om: Som hos Sætre utsettes Kvammens hovedperson Aksel for store utfordringer i livet. Han skal begynne på ny skole. Hans store forbilde, fetteren Eirik, dør i en ulykke.

Det er lett å få tunge tanker. Kanskje kan man ta et skritt av gangen og våge å se mot en lysere hverdag? Felles for alle disse ungdomsbøkene er at de gir mot og styrke uten å avfeie problemene som lettvinte.

